Εντυπωσιακές εικόνες από την αρχαία Μίεζα, εκεί που ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο - Παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ανασκαφή

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Γραφική αναπαράσταση του ξυστού της μεγάλης στοάς που ήταν απαραίτητη για την προπόνηση των νέων, είχε μήκος τουλάχιστον ίσο με ένα στάδιο και ήταν απαραίτητο στοιχείο των γυμνασίων από τότε και στο εξής

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εντυπωσιακές εικόνες από τηνστην, τον τόπο, κοντά στην Νάουσα, όπου σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, εκπαιδεύτηκε, τον 4ο αιώνα π.Χ, από τον, οκαι πολλοί ακόμη νέοι – παιδιά Μακεδόνων ευγενών.Από το 2024 οπότε ξεκίνησαν οι ανασκαφικές εργασίες σε μια έκταση περίπου 30 στρεμμάτων, με επικεφαλής της, έχουν έρθει στο φως θαυμαστά ευρήματα που διηγούνται γλαφυρά των τρόπο λειτουργίας των Γυμνασίων, των σχολείων του αρχαίου κόσμου όπου οι νέοι ευγενείς διδάσκονταν μαθήματα και εκπαιδεύονταν σωματικά.«Το βασιλικό γυμνάσιο της Μίεζας, το εκπληκτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα/οικοδομικό συγκρότημα που δημιούργησε ο Φίλιππος Β΄ για να διαμορφωθεί η πολιτική και πνευματική ηγεσία του μέλλοντος, ο τόπος όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μεγαλέξανδρο και τους νεαρούς Μακεδόνες που έγιναν ηγέτες της Οικουμένης, έρχεται στο φως με προσοχή, κόπο και αφοσίωση... Τα ευρήματα ήδη ξεπερνούν τις προσδοκίες μας, τα νέα του άρχισαν ήδη να ταξιδεύουν στον κόσμο!...» σημειώνει η Αγγελική Κοτταρίδη ενημερώνοντας για την πορεία των εργασιών την οποία παρακολουθεί, στενά και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα αλλά και ο διεθνής τύπος μέσα από εκτενή δημοσιεύματα. Γεγονός αναμενόμενο καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο και πολυτελέστερο γνωστό μέχρι σήμερα αρχαίο ίδρυμαΧτισμένη ανάμεσα στις δύο βασιλικές πόλεις, τις Αιγές και την Πέλλα, η Μίεζα, ήταν σύμφωνα με τον αρχαίο μύθο, αδελφή και θυγατέρα ποτάμιων θεών. Βασική ιστορική πηγή για την ταύτιση της Μίεζας με το το θρυλικό Γυμνάσιο όπου δίδαξε ο Αριστοτέλης αποτελούν τα γραπτά του Πλουτάρχου. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο θεωρείται επίσης η αρχιτεκτονική του κτιρίου, η οποία παραπέμπει στο Ανάκτορο των Αιγών, η άμεση σύνδεσή του με το θέατρο, το ασυνήθιστα μεγάλο μέγεθός του και η πολυτέλειά του.Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, παρά την πολυτέλεια των εγκαταστάσεων και το ειδυλλιακό φυσικό περιβάλλον, η διαμονή του νεαρού Αλέξανδρου και των άλλων αριστοκρατικών γόνων στο Γυμνάσιο της Μίεζας συνοδευόταν από αρκετά σκληρές συνθήκες μιας το καθημερινό πρόγραμμα περιελάμβανε πολύωρη εκπαίδευση και σκληρή σωματική και πνευματική άσκηση με στόχο να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια ενός ικανού βασιλιά και ενός δυναμικού και ευφυούς στρατηλάτη.