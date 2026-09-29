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18χρονη φοιτήτρια έγινε viral στις ΗΠΑ μετά το πλάνο της σε αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου και το σύνθημα «work the cut»
18χρονη φοιτήτρια έγινε viral στις ΗΠΑ μετά το πλάνο της σε αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου και το σύνθημα «work the cut»
Την Πέιτον Μπλόμκβιστ, η οποία είναι φοιτήτρια στο τμήμα Επιστήμης της Διατροφής, έπιασε η κάμερα του ESPN στον αγώνα Florida Gators-Ole Miss
Διάσημη χάρη σε ένα πλάνο της κατά τη διάρκεια μετάδοσης του αγώνα του αμερικανικού ποδοσφαίρου Florida Gators-Ole Miss έγινε στις ΗΠΑ η 18χρονη φοιτήτρια Πέιτον Μπλόμκβιστ.
Η κάμερα του ESPN την εντόπισε στις κερκίδες να πανηγυρίζει για τους Gators, με την ίδια να αναδημοσιεύει ένα στοπ καρε γράφοντας στη λεζάντα «work the cut».
Τη φράση αυτή που χρησιμοποιείται στο μποξ, σύμφωνα με τη New York Post, έκανε σύνθημα για τη φετινή χρονιά ο προπονητής της ομάδας από τη Φλόριντα. Τη φράση αυτή χρησιμοποιούν οι προπονητές των μποξέρ ζητώντας τους να συνεχίζουν να χτυπάνε τον αντίπαλό τους στο σημείο στο οποίο του έχουν προκαλέσει κάποια πληγή.
Η Μπλόνκβιστ είναι φοιτήτρια στο τμήμα Επιστήμης της Διατροφής του Πανεπιστημίου της Φλόριντα και μέλος της αδελφότητας Zeta Tau Alpha ενώ υπήρξε μια από τις καλύτερες μαθήτριες στο λύκειο στο Λέικ Μέρι, βόρεια του Ορλάντο.
Το βίντεο, μάλιστα, προκάλεσε και σημαντική αύξηση των followers της 18χρονης η οποία ξεπέρασε τους 37.000 στο Instagram και τους 32.000 στο TikTok.
Η κάμερα του ESPN την εντόπισε στις κερκίδες να πανηγυρίζει για τους Gators, με την ίδια να αναδημοσιεύει ένα στοπ καρε γράφοντας στη λεζάντα «work the cut».
What’s her @??? pic.twitter.com/p2pjj3UYgf— Matt (@DeadMattBounce) September 27, 2026
Τη φράση αυτή που χρησιμοποιείται στο μποξ, σύμφωνα με τη New York Post, έκανε σύνθημα για τη φετινή χρονιά ο προπονητής της ομάδας από τη Φλόριντα. Τη φράση αυτή χρησιμοποιούν οι προπονητές των μποξέρ ζητώντας τους να συνεχίζουν να χτυπάνε τον αντίπαλό τους στο σημείο στο οποίο του έχουν προκαλέσει κάποια πληγή.
Η Μπλόνκβιστ είναι φοιτήτρια στο τμήμα Επιστήμης της Διατροφής του Πανεπιστημίου της Φλόριντα και μέλος της αδελφότητας Zeta Tau Alpha ενώ υπήρξε μια από τις καλύτερες μαθήτριες στο λύκειο στο Λέικ Μέρι, βόρεια του Ορλάντο.
Το βίντεο, μάλιστα, προκάλεσε και σημαντική αύξηση των followers της 18χρονης η οποία ξεπέρασε τους 37.000 στο Instagram και τους 32.000 στο TikTok.
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