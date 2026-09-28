Γνώρισε το ZeniΘ ΠΑΡΕΑ, το νέο πρόγραμμα συστάσεων της ZeniΘ που επιβραβεύει υφιστάμενους και νέους πελάτες με δωροεπιταγές έως και 1.000€ τον χρόνο.
Πολύδωρος Σωπασής: Από βοσκός στην Κρήτη, γκάνγκστερ στη Νέα Υόρκη
Πολύδωρος Σωπασής: Από βοσκός στην Κρήτη, γκάνγκστερ στη Νέα Υόρκη
Η εξομολόγηση στο «ΘΕΜΑ Uncut» του ανθρώπου που γνώρισε δύο κόσμους της παρανομίας και έζησε τις συνέπειές τους – Οι ληστείες, η μαφία, οι φυλακές των ΗΠΑ και το μήνυμα στους νέους
Σε ένα μιτάτο του Ψηλορείτη, λίγο πιο πάνω από τα Λιβάδια, ο Φρίξος Δρακοντίδης συναντά τον Πολύδωρο Σωπασή. Εκεί, σε υψόμετρο 1.000 μέτρων, ο άνθρωπος που έζησε μια ζωή σαν κινηματογραφική ταινία μιλά για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα και ξετυλίγει το νήμα μιας διαδρομής γεμάτης ανατροπές, βία και επιλογές που τον οδήγησαν στην παρανομία.
Από την Κρήτη στη Νέα Υόρκη, από τις πρώτες ληστείες και τους Πορτορικανούς συνεργούς μέχρι την εμπλοκή του με την ιταλική μαφία, ο Σωπασής περιγράφει πώς βρέθηκε στους δρόμους του Μανχάταν με ένα ούζι στα χέρια, να γαζώνει καταστήματα. Μιλά για απόπειρες ανθρωποκτονίας και για τις συνέπειες μιας ζωής που, όπως λέει, τον έφερε αντιμέτωπο με ακραίες καταστάσεις. Στη συνέντευξη περιγράφει τις σκληρές φυλακές των ΗΠΑ, τα μαχαιρώματα και τους βιασμούς που σημάδευαν, όπως αφηγείται, την καθημερινότητα πίσω από τα κάγκελα. Αποκαλύπτει πώς πέρασε έξι χρόνια στην απομόνωση και συγκρίνει εκείνη την εμπειρία με τις φυλακές στην Ελλάδα, τις οποίες χαρακτήρισε «κολλέγιο» σε σχέση με τις αμερικανικές.
Η επιστροφή του στην Ελλάδα δεν σήμανε το τέλος της παρανομίας. Ο Σωπασής μιλά και για όσα ακολούθησαν εδώ, αλλά και για το τι θα έκανε αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω: θα επέστρεφε για να τα αλλάξει όλα. Μέσα από το βιβλίο του «Ο νόμος των παρανόμων», κοιτάζει κατάματα το παρελθόν του και στέλνει ένα σαφές μήνυμα στους νέους, να μην ακολουθήσουν τον δρόμο που πήρε εκείνος. Μια εξομολόγηση χωρίς φίλτρα, από έναν άνθρωπο που γνώρισε δύο κόσμους της παρανομίας και έζησε τις συνέπειές τους.
Από την Κρήτη στη Νέα Υόρκη, από τις πρώτες ληστείες και τους Πορτορικανούς συνεργούς μέχρι την εμπλοκή του με την ιταλική μαφία, ο Σωπασής περιγράφει πώς βρέθηκε στους δρόμους του Μανχάταν με ένα ούζι στα χέρια, να γαζώνει καταστήματα. Μιλά για απόπειρες ανθρωποκτονίας και για τις συνέπειες μιας ζωής που, όπως λέει, τον έφερε αντιμέτωπο με ακραίες καταστάσεις. Στη συνέντευξη περιγράφει τις σκληρές φυλακές των ΗΠΑ, τα μαχαιρώματα και τους βιασμούς που σημάδευαν, όπως αφηγείται, την καθημερινότητα πίσω από τα κάγκελα. Αποκαλύπτει πώς πέρασε έξι χρόνια στην απομόνωση και συγκρίνει εκείνη την εμπειρία με τις φυλακές στην Ελλάδα, τις οποίες χαρακτήρισε «κολλέγιο» σε σχέση με τις αμερικανικές.
Η επιστροφή του στην Ελλάδα δεν σήμανε το τέλος της παρανομίας. Ο Σωπασής μιλά και για όσα ακολούθησαν εδώ, αλλά και για το τι θα έκανε αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω: θα επέστρεφε για να τα αλλάξει όλα. Μέσα από το βιβλίο του «Ο νόμος των παρανόμων», κοιτάζει κατάματα το παρελθόν του και στέλνει ένα σαφές μήνυμα στους νέους, να μην ακολουθήσουν τον δρόμο που πήρε εκείνος. Μια εξομολόγηση χωρίς φίλτρα, από έναν άνθρωπο που γνώρισε δύο κόσμους της παρανομίας και έζησε τις συνέπειές τους.
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