Μίλτος Καρατζάς: Η Άννα Βίσση είναι σπουδαία, θα μπορούσε να έχει γίνει σταρ παγκοσμίου κλάσης
Μίλτος Καρατζάς: Η Άννα Βίσση είναι σπουδαία, θα μπορούσε να έχει γίνει σταρ παγκοσμίου κλάσης
Με αφορμή τη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ, ο μουσικός παραγωγός έκανε το δικό του σχόλιο για την τωρινή της πορεία
Με αφορμή τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, ο Μίλτος Καρατζάς κλήθηκε να σχολιάσει την τωρινή εικόνά της. Ο μουσικός παραγωγός τόνισε ότι θεωρεί εντυπωσιακή τη διαχρονική της παρουσία και τη φωνητική της δύναμη. Ανατρέχοντας, σε σταθμούς της καριέρας της, εξέφρασε την άποψη ότι θα μπορούσε να είχε κάνει καριέρα παγκόσμιας εμβέλειας.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ο Μίλτος Καρατζάς άριχσε να μιλά για την Άννα Βίσση, αναφερόμενος στην αφετηρία της καριέρας της: «Η Άννα ξεκίνησε σαν ένα όμορφο κορίτσι με ωραία φωνή, νέα κοπέλα, ευχάριστη στην επικοινωνία και είχε αρχίσει στην εταιρεία Columbia που υπήρχε τότε και είχε βγάλει τρία τέσσερα τραγούδια, τα οποία κατά τη δική μου γνώμη, συμπαθητικά ήταν, αλλά δεν ήταν τραγούδια που θα μπορούσαν να την κάνουν αυτό που έγινε».
Στη συνέχεια, μετέφερε μια συζήτηση που είχαν οι δυο τους στη Θεσσαλονίκη, η οποία στάθηκε καθοριστική για τη συνεργασία τους και την επαγγελματική της εξέλιξη. «Ένα βράδυ στη Θεσσαλονίκη είχαμε πιάσει κουβέντα. Γίναμε φίλοι κατά κάποιο τρόπο και της λέω “έλα σε παρακαλώ μαζί μου στη CBS, διότι εκεί πέρα θα σε πάρουμε και θα σου κάνουμε σοβαρά πράγματα, να βγάλεις τραγούδια τα οποία να κάνουν πάταγο”. Τα κατάφερα. Ήρθε. Της βγάλαμε τον πρώτο της δίσκο με πραγματικά πολύ καλή ομάδα από πίσω», θυμήθηκε.
«Ήμουνα ο παραγωγός του όλου πράγματος, αλλά την παραγωγή μέσα στο στούντιο την έκανε ο Αντώνης ο Βαρδής με πέντε δικά του τραγούδια και άλλα πέντε τραγούδια του Καρβέλα. Με αυτό το δίσκο, που είχε και το “Δώδεκα”, ήταν το πρώτο τραγούδι που πραγματικά πέρασε στον πολύ τον κόσμο. Και επίσης τότε, στο εξώφυλλό της της είχαμε αλλάξει την εικόνα που είχε. Τη βγάλαμε διαφορετική. Από τότε γίναμε πολύ φίλοι», συνέχισε στην ιστορία του», πρόσθεσε.
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Σχολιάζοντας τη σημερινή της πορεία, ο Μίλτος Καρατζάς χαρακτήρισε την Άννα Βίσση «σπουδαία». Όπως είπε, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια καλλιτέχνιδα διεθνούς εμβέλειας. Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Ομολογώ τα τελευταία δύο τρία χρόνια δεν είμαι σίγουρος ακριβώς πώς λειτουργεί το σύστημά της, αλλά άσχετα με το αν συμφωνώ με όλα όσα κάνει, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό το πώς μια γυναίκα στην ηλικία της καταφέρνει να έχει την ομορφιά της και να παραμένει πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια, με τις εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο και τώρα που κόντεψε να γκρεμιστεί το ΟΑΚΑ. Η Άννα είναι σπουδαία και η Άννα θα μπορούσε να έχει γίνει σταρ παγκοσμίου κλάσης».
Μεταξύ άλλων, περιέγραψε την προσπάθεια που είχε κάνει ο ίδιος, ώστε η τραγουδίστρια να εμφανιστεί σε φετσιβάλ της Ιαπωνίας. «Όταν ήρθε σε εμάς στη CBS και μας αγόρασε η Sony, κατάφερα εγώ να πείσω τους ανθρώπους της εταιρείας να πάει να τραγουδήσει σε ένα φεστιβάλ στην Ιαπωνία που γινόταν κάθε χρόνο. Εκεί τραγουδούσε μια τραγουδίστρια από κάθε χώρα και μετά γινόταν παγκόσμια σταρ», σημείωσε.
Η άρνηση του Νίκου Καρβέλα, σύμφωνα με τον Μίλτο Καρατζά, να την ακολουθήσει στο εξωτερικό, την κράτησε τελικά στην Ελλάδα. «Ο Καρβέλας, επειδή δεν του αρέσει να πετάει, δυο ή τρεις μέρες πριν φύγει, με παίρνει τηλέφωνο η Άννα και μου λέει “τελικά δεν θα πάω, γιατί ο Νίκος μου είπε ότι αν θες να πας εκεί, εγώ είμαι έξω πια”. Καλώς έκανε, γιατί τη βοήθησε μετέπειτα ο Νίκος με εξαιρετικά τραγούδια αλλά της στέρησε κατά κάποιον τρόπο και τη δυνατότητα να κάνει διεθνή καριέρα», κατέληξε.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ο Μίλτος Καρατζάς άριχσε να μιλά για την Άννα Βίσση, αναφερόμενος στην αφετηρία της καριέρας της: «Η Άννα ξεκίνησε σαν ένα όμορφο κορίτσι με ωραία φωνή, νέα κοπέλα, ευχάριστη στην επικοινωνία και είχε αρχίσει στην εταιρεία Columbia που υπήρχε τότε και είχε βγάλει τρία τέσσερα τραγούδια, τα οποία κατά τη δική μου γνώμη, συμπαθητικά ήταν, αλλά δεν ήταν τραγούδια που θα μπορούσαν να την κάνουν αυτό που έγινε».
Στη συνέχεια, μετέφερε μια συζήτηση που είχαν οι δυο τους στη Θεσσαλονίκη, η οποία στάθηκε καθοριστική για τη συνεργασία τους και την επαγγελματική της εξέλιξη. «Ένα βράδυ στη Θεσσαλονίκη είχαμε πιάσει κουβέντα. Γίναμε φίλοι κατά κάποιο τρόπο και της λέω “έλα σε παρακαλώ μαζί μου στη CBS, διότι εκεί πέρα θα σε πάρουμε και θα σου κάνουμε σοβαρά πράγματα, να βγάλεις τραγούδια τα οποία να κάνουν πάταγο”. Τα κατάφερα. Ήρθε. Της βγάλαμε τον πρώτο της δίσκο με πραγματικά πολύ καλή ομάδα από πίσω», θυμήθηκε.
«Ήμουνα ο παραγωγός του όλου πράγματος, αλλά την παραγωγή μέσα στο στούντιο την έκανε ο Αντώνης ο Βαρδής με πέντε δικά του τραγούδια και άλλα πέντε τραγούδια του Καρβέλα. Με αυτό το δίσκο, που είχε και το “Δώδεκα”, ήταν το πρώτο τραγούδι που πραγματικά πέρασε στον πολύ τον κόσμο. Και επίσης τότε, στο εξώφυλλό της της είχαμε αλλάξει την εικόνα που είχε. Τη βγάλαμε διαφορετική. Από τότε γίναμε πολύ φίλοι», συνέχισε στην ιστορία του», πρόσθεσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα
Σχολιάζοντας τη σημερινή της πορεία, ο Μίλτος Καρατζάς χαρακτήρισε την Άννα Βίσση «σπουδαία». Όπως είπε, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια καλλιτέχνιδα διεθνούς εμβέλειας. Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Ομολογώ τα τελευταία δύο τρία χρόνια δεν είμαι σίγουρος ακριβώς πώς λειτουργεί το σύστημά της, αλλά άσχετα με το αν συμφωνώ με όλα όσα κάνει, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό το πώς μια γυναίκα στην ηλικία της καταφέρνει να έχει την ομορφιά της και να παραμένει πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια, με τις εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο και τώρα που κόντεψε να γκρεμιστεί το ΟΑΚΑ. Η Άννα είναι σπουδαία και η Άννα θα μπορούσε να έχει γίνει σταρ παγκοσμίου κλάσης».
Μεταξύ άλλων, περιέγραψε την προσπάθεια που είχε κάνει ο ίδιος, ώστε η τραγουδίστρια να εμφανιστεί σε φετσιβάλ της Ιαπωνίας. «Όταν ήρθε σε εμάς στη CBS και μας αγόρασε η Sony, κατάφερα εγώ να πείσω τους ανθρώπους της εταιρείας να πάει να τραγουδήσει σε ένα φεστιβάλ στην Ιαπωνία που γινόταν κάθε χρόνο. Εκεί τραγουδούσε μια τραγουδίστρια από κάθε χώρα και μετά γινόταν παγκόσμια σταρ», σημείωσε.
Η άρνηση του Νίκου Καρβέλα, σύμφωνα με τον Μίλτο Καρατζά, να την ακολουθήσει στο εξωτερικό, την κράτησε τελικά στην Ελλάδα. «Ο Καρβέλας, επειδή δεν του αρέσει να πετάει, δυο ή τρεις μέρες πριν φύγει, με παίρνει τηλέφωνο η Άννα και μου λέει “τελικά δεν θα πάω, γιατί ο Νίκος μου είπε ότι αν θες να πας εκεί, εγώ είμαι έξω πια”. Καλώς έκανε, γιατί τη βοήθησε μετέπειτα ο Νίκος με εξαιρετικά τραγούδια αλλά της στέρησε κατά κάποιον τρόπο και τη δυνατότητα να κάνει διεθνή καριέρα», κατέληξε.
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