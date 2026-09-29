Η Κατερίνα Λιόλιου τραγούδησε το «Δι’ Ευχών» της Χαρούλας Αλεξίου, δείτε βίντεο

Το

Η τραγουδίστρια άνοιξε το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου με έναν διαφορετικό τρόπο τη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς στο

Βεάκειο θέατρο Πειραιά.





Πλαισιωμένη από παιδική χορωδία, η Κατερίνα Λιόλιου επέλεξε το «Δι’ Ευχών», σε μουσική Νίκου Αντύπα και στίχους Λίνας Νικολακοπούλου, που ερμήνευσε πρώτη η Χάρις Αλεξίου το 1992

.

Δείτε το βίντεο





