Κέλι Όσμπορν: «Έχασα τόσο πολύ βάρος μετά τον θάνατο του Όζι που έβλεπα κάθε κόκαλο στη σπονδυλική μου στήλη»

Η κόρη του θρύλου της ροκ αποκάλυψε τη δύσκολη περίοδο του πένθους – «Δεν είχα καταλάβει πόσο αδύνατη είχα γίνει», λέει χαρακτηριστικά

Όζι Όσμπορν, αποκάλυψε η



Η 41χρονη αποκάλυψε ότι η κατάσταση της υγείας και της εμφάνισής της την είχε ανησυχήσει τόσο πολύ, ώστε στα φετινά βραβεία Grammy επέλεξε να φορέσει περούκα προκειμένου να καλύψει το πρόσωπό της και τα έντονα οστά στα ζυγωματικά της.







«Έμοιαζα σαν τον Φύλακα της Κρύπτης. Είπα: "Αυτό είναι τρομακτικό. Δεν ήξερα ότι έμοιαζα έτσι". Μπορούσες να δεις κάθε κόκαλο στη σπονδυλική μου στήλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Δεν έβλεπα αυτό που έβλεπαν οι άλλοι»



«Δεν μπορούσα να δω αυτό που έβλεπαν οι άλλοι άνθρωποι, γιατί πονούσα τόσο πολύ. Εγώ απλώς έβλεπα έναν άνθρωπο διαλυμένο», είπε.



Παρά τις ανησυχίες φίλων και συγγενών της, η ίδια παραδέχτηκε ότι η θλίψη είχε επηρεάσει ακόμη και τη σχέση της με το φαγητό.



«Πονάς τόσο πολύ που το αίσθημα της πείνας δεν μπορεί καν να εμφανιστεί», ανέφερε, περιγράφοντας την ψυχολογική πίεση που βίωνε.



Η προσπάθεια να τιμήσει τη μνήμη του Όζι Η Κέλι αποκάλυψε πως φοβόταν ότι η εμφάνισή της θα αποσπούσε την προσοχή από την τιμή προς τον πατέρα της στα Grammy, όπου ο Όζι Όσμπορν και η κληρονομιά των Black Sabbath βρίσκονταν στο επίκεντρο.



«Φόρεσα περούκα για να καλύψω το πρόσωπό μου, ώστε να μη φαίνεται πόσο αδύνατα ήταν τα ζυγωματικά μου», είπε.



Οι συνεργάτες της προσπάθησαν να επιλέξουν ρούχα που θα την έκαναν να δείχνει πιο δυνατή, γνωρίζοντας τη δύσκολη κατάσταση που περνούσε.



«Ήξεραν ότι περνούσα κάτι πολύ δύσκολο. Προσπαθούσαμε να βρούμε ρούχα που να μη με κάνουν να φαίνομαι ακόμη πιο αδύνατη», ανέφερε.



Παράλληλα, παραδέχτηκε πως σήμερα πιστεύει ότι ίσως δεν ήταν έτοιμη να παραστεί στην εκδήλωση.



«Ήθελα να είμαι εκεί για να στηρίξω τη μητέρα μου και να τιμήσω την κληρονομιά του πατέρα μου. Αλλά αν το σκεφτώ τώρα, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να είχα πάει. Δεν ήμουν καλά».



Κλείσιμο Η απώλεια του Όζι και η σχέση με τον εγγονό του



Η οικογένειά του και χιλιάδες θαυμαστές του τον αποχαιρέτησαν σε μια συγκινητική τελετή, με λουλούδια στη Black Sabbath Bridge, τη γέφυρα που πήρε το όνομά της προς τιμήν του θρυλικού συγκροτήματος.



Η Κέλι αποκάλυψε επίσης τη στενή σχέση που είχε ο πατέρας της με τον τριών ετών γιο της, Σίντνεϊ, ο οποίος, όπως λέει, θυμίζει πολύ τον παππού του.



Όπως περιέγραψε, ο μικρός επισκέπτεται συχνά τον τάφο του Όζι, αφήνει ένα φτερό και του μιλά για τη μέρα του στο νηπιαγωγείο.



Μια άγνωστη μέχρι σήμερα πλευρά της μάχης που έδωσε μετά τον θάνατο του πατέρα της,αποκάλυψε η Κέλι Όσμπορν, περιγράφοντας τη δραματική απώλεια βάρους που υπέστη από το βαρύ πένθος και την προσπάθειά της να κρύψει την εύθραυστη εικόνα της από τα φώτα της δημοσιότητας.Η 41χρονη αποκάλυψε ότι η κατάσταση της υγείας και της εμφάνισής της την είχε ανησυχήσει τόσο πολύ, ώστε στα φετινά βραβεία Grammy επέλεξε να φορέσει περούκα προκειμένου να καλύψει το πρόσωπό της και τα έντονα οστά στα ζυγωματικά της.Όπως δήλωσε στη Mail on Sunday, δεν είχε αντιληφθεί πόσο πολύ είχε αδυνατίσει μέχρι τη στιγμή που είδε μια φωτογραφία από την πρόβα του φορέματος που θα φορούσε στην τελετή.«Έμοιαζα σαν τον Φύλακα της Κρύπτης. Είπα: "Αυτό είναι τρομακτικό. Δεν ήξερα ότι έμοιαζα έτσι". Μπορούσες να δεις κάθε κόκαλο στη σπονδυλική μου στήλη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Κέλι Όσμπορν εξήγησε ότι μετά τον θάνατο του πατέρα της, τον Ιούλιο του 2025, βυθίστηκε σε μια περίοδο πένθους, σε σημείο που δεν μπορούσε να αντιληφθεί την αλλαγή στην εικόνα της.«Δεν μπορούσα να δω αυτό που έβλεπαν οι άλλοι άνθρωποι, γιατί πονούσα τόσο πολύ. Εγώ απλώς έβλεπα έναν άνθρωπο διαλυμένο», είπε.Παρά τις ανησυχίες φίλων και συγγενών της, η ίδια παραδέχτηκε ότι η θλίψη είχε επηρεάσει ακόμη και τη σχέση της με το φαγητό.«Πονάς τόσο πολύ που το αίσθημα της πείνας δεν μπορεί καν να εμφανιστεί», ανέφερε, περιγράφοντας την ψυχολογική πίεση που βίωνε.Η Κέλι αποκάλυψε πως φοβόταν ότι η εμφάνισή της θα αποσπούσε την προσοχή από την τιμή προς τον πατέρα της στα Grammy, όπου ο Όζι Όσμπορν και η κληρονομιά των Black Sabbath βρίσκονταν στο επίκεντρο.«Φόρεσα περούκα για να καλύψω το πρόσωπό μου, ώστε να μη φαίνεται πόσο αδύνατα ήταν τα ζυγωματικά μου», είπε.Οι συνεργάτες της προσπάθησαν να επιλέξουν ρούχα που θα την έκαναν να δείχνει πιο δυνατή, γνωρίζοντας τη δύσκολη κατάσταση που περνούσε.«Ήξεραν ότι περνούσα κάτι πολύ δύσκολο. Προσπαθούσαμε να βρούμε ρούχα που να μη με κάνουν να φαίνομαι ακόμη πιο αδύνατη», ανέφερε.Παράλληλα, παραδέχτηκε πως σήμερα πιστεύει ότι ίσως δεν ήταν έτοιμη να παραστεί στην εκδήλωση.«Ήθελα να είμαι εκεί για να στηρίξω τη μητέρα μου και να τιμήσω την κληρονομιά του πατέρα μου. Αλλά αν το σκεφτώ τώρα, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να είχα πάει. Δεν ήμουν καλά». Ο Όζι Όσμπορν έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 76 ετών, στο σπίτι του στο Μπάκιγχαμσαϊρ, λίγες εβδομάδες μετά την τελευταία του συναυλία στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ.Η οικογένειά του και χιλιάδες θαυμαστές του τον αποχαιρέτησαν σε μια συγκινητική τελετή, με λουλούδια στη Black Sabbath Bridge, τη γέφυρα που πήρε το όνομά της προς τιμήν του θρυλικού συγκροτήματος.Η Κέλι αποκάλυψε επίσης τη στενή σχέση που είχε ο πατέρας της με τον τριών ετών γιο της, Σίντνεϊ, ο οποίος, όπως λέει, θυμίζει πολύ τον παππού του.Όπως περιέγραψε, ο μικρός επισκέπτεται συχνά τον τάφο του Όζι, αφήνει ένα φτερό και του μιλά για τη μέρα του στο νηπιαγωγείο.

Ντοκιμαντέρ για το πένθος και την ψυχική υγεία Η Κέλι Όσμπορν ετοιμάζει πλέον μια σειρά τριών επεισοδίων για την απώλεια, το πένθος και την ψυχική υγεία, μέσα από την οποία σκοπεύει να μοιραστεί όσα έζησε μετά τον θάνατο του πατέρα της.



Όπως είπε, είχε βιώσει για σχεδόν μία δεκαετία αυτό που περιγράφει ως «προκαταβολικό πένθος», καθώς η υγεία του Όζι επιδεινωνόταν σταδιακά.



«Πίστευα λανθασμένα ότι ήμουν έτοιμη για τον θάνατό του. Ο άνθρωπος που ήμουν πριν πεθάνει ο πατέρας μου έχει πεθάνει. Αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει πια», ανέφερε χαρακτηριστικά.