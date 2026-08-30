Η Κέλι Όσμπορν βρίσκεται σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση μετά τον χωρισμό της από τον Σιντ Γουίλσον, είπε ο αδερφός της
Η Κέλι Όσμπορν βρίσκεται σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση μετά τον χωρισμό της από τον Σιντ Γουίλσον, είπε ο αδερφός της
Ο Τζακ Όσμπορν εξήγησε πως η αδερφή του έχει επικεντρωθεί στον εαυτό της και στον γιο της - Το τέλος στη σχέση της με τον μουσικό μπήκε τον Μάρτιο, λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου που της είχε κάνει
Σε πολύ καλύτερη ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται η Κέλι Όσμπορν μετά τον χωρισμό της από τον Σιντ Γουίλσον, σύμφωνα με τον αδελφό της, Τζακ Όσμπορν.
Σε συνέντευξή του στη The Sun, ο γιος του Όζι Όσμπορν επισήμανε πως η αδερφή του, η οποία χώρισε με τον μουσικό τον Μάρτιο, λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου που της έκανε, έχει βρει ξανά την ισορροπία στη ζωή της και έχει επικεντρωθεί στον εαυτό της και τον γιο της.
«Η Κέλι βρίσκεται σε καλύτερη φάση αυτή την περίοδο και έχει αποκτήσει μια σταθερή καθημερινότητα. Η Κέλι ζει τη ζωή της στην εξοχή. Κάνει τα δικά της, είναι μαμά», είπε ο Τζακ Όσμπορν, προσθέτοντας πως η αδελφή του έχει στρέψει πλέον όλη την προσοχή της στον εαυτό της και στον 3χρονο Σίντνεϊ, τον οποίο έχει αποκτήσει με τον Γουίλσον.
Σε συνέντευξή του στη The Sun, ο γιος του Όζι Όσμπορν επισήμανε πως η αδερφή του, η οποία χώρισε με τον μουσικό τον Μάρτιο, λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου που της έκανε, έχει βρει ξανά την ισορροπία στη ζωή της και έχει επικεντρωθεί στον εαυτό της και τον γιο της.
«Η Κέλι βρίσκεται σε καλύτερη φάση αυτή την περίοδο και έχει αποκτήσει μια σταθερή καθημερινότητα. Η Κέλι ζει τη ζωή της στην εξοχή. Κάνει τα δικά της, είναι μαμά», είπε ο Τζακ Όσμπορν, προσθέτοντας πως η αδελφή του έχει στρέψει πλέον όλη την προσοχή της στον εαυτό της και στον 3χρονο Σίντνεϊ, τον οποίο έχει αποκτήσει με τον Γουίλσον.
Kelly Osbourne in 'Happier Place' After Sid Wilson Split, Brother Jack Says https://t.co/AIldiA3h4V— TMZ (@TMZ) August 30, 2026
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