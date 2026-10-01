Από στιγμή σε στιγμή η εκτέλεση της Κρίστα Πάικ μετά το «πράσινο φως» του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ

Η πρώτη γυναίκα που εκτελείται στο Τενεσί εδώ και δύο αιώνες – Η ύστατη δικαστική ανατροπή και η δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ





«Η εκτέλεση αναμένεται να αρχίσει από τη μια στιγμή στην άλλη, αν δεν έγινε ήδη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δικηγόρος της Λουκ Ίνεν.







Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό για το



Η Πάικ είναι επίσης η πρώτη γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες που αντιμετωπίζει εκτέλεση από το 2023.







Η δολοφονία της Κολίν Σλέμερ Η Κρίστα Πάικ και ο τότε σύντροφός της καταδικάστηκαν για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995.



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Η δολοφονία συγκλόνισε το Νόξβιλ λόγω της ιδιαίτερης αγριότητάς της. Η Σλέμερ δέχθηκε επίθεση με κοπίδι και χτυπήθηκε με μεγάλο κομμάτι ασφάλτου, ενώ στο σώμα της είχε χαραχθεί σατανιστικό σύμβολο.



Η υπόθεση πήρε μεγάλη δημοσιότητα σε μια περίοδο κατά την οποία στις Ηνωμένες Πολιτείες επικρατούσε έντονη ανησυχία γύρω από τον λεγόμενο «σατανικό πανικό» των δεκαετιών του 1980 και του 1990.



Κρίστα Πάικ , η πρώτη Αμερικανίδα που πρόκειται να εκτελεστεί από το 2023, αναμένεται να οδηγηθεί στον θάλαμο της θανατικής ποινής «από τη μια στιγμή στην άλλη», μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ανατρέψει την αναστολή που είχε δοθεί λίγες ώρες νωρίτερα από ομοσπονδιακό εφετείο. Η Πάικ έχει καταδικαστεί για την άγρια δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995, ενώ η υπόθεσή της έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση γύρω από την ηλικία της όταν διέπραξε το έγκλημα, το ιστορικό κακοποίησης και τα προβλήματα ψυχικής υγείας που επικαλούνται οι συνήγοροί της.«Η εκτέλεση αναμένεται να αρχίσει από τη μια στιγμή στην άλλη, αν δεν έγινε ήδη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δικηγόρος της Λουκ Ίνεν.Νωρίτερα την Τετάρτη, ομοσπονδιακό εφετείο είχε αναστείλει προσωρινά την εκτέλεση της Πάικ, όμως λίγες ώρες αργότερα το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσει η εκτέλεση.Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό για το Τενεσί , καθώς καμία γυναίκα δεν έχει εκτελεστεί στην πολιτεία εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια.Η Πάικ είναι επίσης η πρώτη γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες που αντιμετωπίζει εκτέλεση από το 2023.Η Κρίστα Πάικ και ο τότε σύντροφός της καταδικάστηκαν για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995.Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Πάικ πίστευε ότι η Σλέμερ αποτελούσε ερωτική αντίζηλο και την παρέσυρε σε απομονωμένη περιοχή.Η δολοφονία συγκλόνισε το Νόξβιλ λόγω της ιδιαίτερης αγριότητάς της. Η Σλέμερ δέχθηκε επίθεση με κοπίδι και χτυπήθηκε με μεγάλο κομμάτι ασφάλτου, ενώ στο σώμα της είχε χαραχθεί σατανιστικό σύμβολο.Η υπόθεση πήρε μεγάλη δημοσιότητα σε μια περίοδο κατά την οποία στις Ηνωμένες Πολιτείες επικρατούσε έντονη ανησυχία γύρω από τον λεγόμενο «σατανικό πανικό» των δεκαετιών του 1980 και του 1990.





Η Πάικ δεν αρνείται την ενοχή της Η ίδια δεν αμφισβητεί ότι διέπραξε το έγκλημα.



Οι δικηγόροι και οι υποστηρικτές της, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η θανατική ποινή δεν αποτελεί την κατάλληλη ποινή για ένα έγκλημα που διαπράχθηκε από μια 18χρονη με αδιάγνωστα και αθεράπευτα προβλήματα ψυχικής υγείας, ύστερα από παιδικά χρόνια σημαδεμένα από κακοποίηση και παραμέληση.



Σύμφωνα με τον βοηθό ομοσπονδιακό δικηγόρο Στίβεν Φέρελ, η Πάικ είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από πολύ μικρή ηλικία και είχε βιαστεί στα 11 και στα 17 της χρόνια.



Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι συνήγοροι που την εκπροσώπησαν κατά τη φάση επιβολής της ποινής δεν παρουσίασαν στους ενόρκους κρίσιμα στοιχεία για το παρελθόν της ούτε έδωσαν το απαιτούμενο βάρος στην ηλικία της.



Η διάγνωση και το αίτημα χάριτος Αργότερα, η Πάικ διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και διαταραχή μετατραυματικού στρες.



Η ίδια είχε πει στην αστυνομία ότι αρχικά σκόπευε μόνο να τσακωθεί με τη Σλέμερ, όμως η κατάσταση ξέφυγε και κατέληξε στη δολοφονία.



Στην αίτηση χάριτος, οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι η αθεράπευτη ψυχική ασθένεια και το βεβαρημένο παρελθόν της δεν της επέτρεψαν να «πατήσει φρένο».



«Ήμουν ένα ψυχικά άρρωστο 18χρονο παιδί. Μου πήρε πολλά χρόνια ακόμη και για να συνειδητοποιήσω τη βαρύτητα αυτού που είχα κάνει», είχε αναφέρει η ίδια.



«Αφαίρεσα τη ζωή του παιδιού κάποιου, της αδελφής κάποιου, της φίλης κάποιου. Με αρρωσταίνει σήμερα να σκέφτομαι ότι ήμουν ικανή να διαπράξω ένα τέτοιο έγκλημα», πρόσθεσε.



Η διαφορετική ποινή για τον σύντροφό της Ο Φέρελ υπογράμμισε επίσης ότι σήμερα είναι γνωστά πολύ περισσότερα για την ανάπτυξη του εγκεφάλου των εφήβων και ότι η περίπτωση της Πάικ αποτελεί πλέον εξαίρεση.



Ο τότε σύντροφός της, Τάνταριλ Σιπ, ήταν 17 ετών όταν διαπράχθηκε το έγκλημα και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους λόγω της ηλικίας του.



Πέρυσι απορρίφθηκε το αίτημά του για αποφυλάκιση.



Ένας τρίτος έφηβος παραδέχθηκε ότι ήταν συνεργός και του επιβλήθηκε ποινή με αναστολή.



Σύμφωνα με τον Φέρελ, άλλοι 18χρονοι που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο στο Τενεσί στη σύγχρονη εποχή της θανατικής ποινής είδαν στη συνέχεια τις ποινές τους να μετατρέπονται.



275 εκτελέσεις για εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε ηλικία 18 έως 20 ετών Το Κέντρο Πληροφοριών για τη Θανατική Ποινή αναφέρει ότι 275 άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκτελεστεί για εγκλήματα που διέπραξαν σε ηλικία 18, 19 ή 20 ετών κατά τη σύγχρονη εποχή της θανατικής ποινής.



Ωστόσο, οι θανατικές καταδίκες για ανθρώπους αυτής της ηλικιακής ομάδας έχουν γίνει ολοένα και πιο σπάνιες.



Η εκτελεστική διευθύντρια του Κέντρου, Ρόμπιν Μ. Μάχερ, υποστήριξε ότι αν η Πάικ δικαζόταν σήμερα, οι ένορκοι πιθανότατα θα αντιμετώπιζαν διαφορετικά την υπόθεση εφόσον γνώριζαν το πλήρες ιστορικό κακοποίησης και παραμέλησης που είχε υποστεί.



«Νιώθω μια συγγένεια με τη Λίντσεϊ Κλάνσι» Η Πάικ είχε μιλήσει στους Times και για την υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι, της γυναίκας που κατηγορήθηκε ότι σκότωσε τα τρία παιδιά της και της οποίας η δίκη κατέληξε σε κακοδικία.



«Νιώθω μια συγγένεια με τη Λίντσεϊ. Είμαστε και οι δύο γυναίκες που βρεθήκαμε σε μπελάδες εξαιτίας προβλημάτων που αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες», είχε δηλώσει.



Όπως πρόσθεσε, θεωρεί ότι η κοινωνική ευαισθητοποίηση για ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες έχει αλλάξει σημαντικά από την εποχή της δικής της δίκης.



«Χαίρομαι που η δίκη της ακυρώθηκε και ότι λαμβάνει τη βοήθεια που χρειάζεται. Υπάρχουν τόσες πολλές γυναίκες που δεν λαμβάνουν τη βοήθεια που χρειάζονται: εγώ και άλλες», είχε πει.



Η μητέρα της Κολίν: «Δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να μεγαλώσει» Η μητέρα της Σλέμερ, Μέι Μαρτίνεζ, ζητά αντίθετα να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση και λέει ότι περίμενε δεκαετίες για να δει την ποινή να εφαρμόζεται.



«Κάθε φορά που το σκέφτομαι, σκέφτομαι την Κολίν να νιώθει εκείνον τον πόνο και να προσπαθεί να σηκωθεί και να τρέξει», είπε μιλώντας από τη Φλόριντα.



Υπογράμμισε ότι η κόρη της δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να μεγαλώσει.



Η Κολίν, όπως περιέγραψε, ήταν εθελόντρια στους Παραολυμπιακούς, αγαπούσε το πατινάζ και ήθελε να ακολουθήσει καριέρα στους υπολογιστές.



«Ήταν χαλαρή. Ήταν από την αρχή κολλημένη με τους υπολογιστές. Εκείνη και ο σύζυγός μου συναρμολογούσαν και αποσυναρμολογούσαν συνεχώς υπολογιστές», είπε.



«Εμπιστευόταν τους πάντες και αυτό ήταν η καταστροφή της».



Η Μαρτίνεζ σημείωσε ότι η απώλεια της κόρης της παραμένει διαρκώς παρούσα στη ζωή της.



«Δεν περνά ούτε μία μέρα, ούτε ένα λεπτό, που να μη σκέφτομαι την Κολίν. Οι γιορτές είναι οι χειρότερες. Τα γενέθλιά της ήταν την περασμένη εβδομάδα. Θα ήταν 51 ετών», είπε.