Το συγκινητικό γράμμα της Κέλι Όσμπορν για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του πατέρα της Όζι: Το πιο δύσκολο είναι ότι δεν μπορώ να σε αγγίξω
Το συγκινητικό γράμμα της Κέλι Όσμπορν για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του πατέρα της Όζι: Το πιο δύσκολο είναι ότι δεν μπορώ να σε αγγίξω
Το να σε βλέπω να καθρεφτίζεσαι στον γιο μου είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που έχω λάβει, πρόσθεσε η κόρη του θρυλικού τραγουδιστή
Το συγκινητικό γράμμα που έγραψε για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του πατέρα της Όζι μοιράστηκε η κόρη του Κέλι Όσμπορν.
Η κόρη του θρυλικού τραγουδιστή ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία του και στη συνέχεια δημοσίευσε τα λόγια που θα ήθελε να του πει, σημειώνοντας πως το πιο δύσκολο κομμάτι της απώλειάς του είναι πως δεν μπορεί να τον αγγίξει και να αισθανθεί την ασφάλεια που της παρείχε.
Η Κέλι Όσμπορν επισήμανε πως ο πατέρας της ήταν τα πάντα για εκείνη: «Μπαμπά μου, πριν από έναν χρόνο τέτοια μέρα, ο κόσμος άλλαξε για πάντα. Σήμερα κάθομαι εδώ δίπλα σου με έναν τρόπο που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν δυνατό. Ξέρω ότι είσαι ακόμα μαζί μου. Σε νιώθω στη σιωπή, στον άνεμο, σε κάθε τραγούδι που με σταματάει απότομα, στο άρωμά σου και σε κάθε στιγμή που η αγάπη υπερνικά τη θλίψη. Είσαι παντού γύρω μου. Το πιο δύσκολο δεν είναι ότι έφυγες. Το πιο δύσκολο είναι ότι δεν μπορώ να σε αγγίξω. Δεν μπορώ να κρατήσω το χέρι σου. Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω ή να νιώσω την ασφάλεια που μόνο εσύ μπορούσες να μου δώσεις. Πάντα πίστευα ότι η ζωή ήταν δύσκολη, αλλά η ζωή χωρίς εσένα είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω ζήσει. Είσαι τα πάντα για μένα. Ο προστάτης μου. Ο σπουδαιότερος δάσκαλός μου. Ο καλύτερός μου φίλος. Το φως των ματιών μου. Ο λόγος μου», έγραψε αρχικά.
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Στη συνέχεια, μίλησε για τις αναμνήσεις που κρατά σαν φυλαχτό στο μυαλό της: «Τώρα το μόνο που έχω είναι οι αναμνήσεις. Θεέ μου, όμως, τι όμορφες αναμνήσεις. Ακόμα και μέσα στην τρέλα που ζήσαμε, κατά κάποιον τρόπο έκανες κάθε στιγμή να αξίζει. Με δίδαξες ότι μπορώ να υπάρχω μέσα στα πιο απλά πράγματα. Μια αγκαλιά στον καναπέ, να βλέπουμε το ίδιο τηλεοπτικό πρόγραμμα για εκατοστή φορά, τα απίστευτα αστεία σου, τα ατελείωτα παράπονά σου, και φυσικά το να μου ζητάς ένα φιλί με το στόμα γεμάτο φαγητό. Θα έδινα τα πάντα για να ζήσω αυτές τις μικρές στιγμές άλλη μία φορά. Θέλω απλώς να σε ακούσω να λες "Κέλι, μπορείς;" άλλη μία φορά. Και φυσικά, ό,τι κι αν ήθελες, θα το έκανα. Δεν έχω αγαπήσει ποτέ κανέναν ή τίποτα τόσο βαθιά και μοναδικά όσο εσένα. Και τώρα κουβαλάω όλη αυτή την αγάπη χωρίς να έχω πού να τη δώσω, παρά μόνο μέσα μου, στον γιο μου και στη μαμά. Πονάει κάθε μέρα, αλλά είναι και το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου. Να έχεις αγαπήσει κάποιον τόσο ολοκληρωτικά».
Όπως ανέφερε η Κέλι Όσμπορν, θα ήθελε ο Όζι Όσμπορν να έχει την ευκαιρία να δει τον γιο της να μεγαλώνει: «Μακάρι να μπορούσες να δεις τον εγγονό σου. Ω μπαμπά, θα λάτρευες τον μικρό άντρα που γίνεται. Κάθε μέρα βλέπω κομμάτια σου σε εκείνον. Το χαμόγελό σου. Το πνεύμα σου. Τους τρόπους σου. Μερικές φορές με σταματάει απότομα, γιατί μοιάζει σαν να βρήκες τρόπο να μου θυμίζεις ότι η αγάπη δεν φεύγει ποτέ πραγματικά. Το να σε βλέπω να καθρεφτίζεσαι σε εκείνον είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που έχω λάβει».
Η ίδια μίλησε ακόμη για όσα διδάχτηκε από εκείνον, τονίζοντας πως δεν θα υπάρξει άλλος να του μοιάζει: «Δεν νομίζω ότι κατάλαβες ποτέ πραγματικά τον αντίκτυπο που είχες σε αυτόν τον κόσμο. Ούτε εγώ τον κατάλαβα, μέχρι που έφυγες. Ο ένας μετά τον άλλον μιλούσαν για τις ιστορίες ελπίδας που τους έδωσες, την καλοσύνη που τους έδειξες, τη δύναμη που τους ενέπνευσες. Άλλαξες ζωές απλώς με το να είσαι ο εαυτός σου και με τη διαχρονική, όμορφη μουσική που δημιούργησες. Ήσουν ένας αληθινός λαϊκός ήρωας που δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε. Έκανες τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι η ζωή μπορεί να είναι καλύτερη εξαιτίας του τρόπου που έζησες. Με ειλικρίνεια, πίστη, θάρρος, χιούμορ και μια καρδιά μεγαλύτερη απ’ όσο φανταζόταν κανείς. Δεν θα υπάρξει ποτέ άλλος σαν εσένα. Κουβαλούσες κάτι εξαιρετικό μέσα σου, ένα είδος μαγείας που έμοιαζε θεόσταλτη, και θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου νιώθοντας ευγνωμοσύνη που σε αποκαλούσα μπαμπά μου».
Κλείνοντας, η Κέλι Όσμπορν δήλωσε πως η φωνή του πατέρα της θα συνεχίσει να την καθοδηγεί για το υπόλοιπο της ζωής της: «Αυτός ο τελευταίος χρόνος με έχει λυγίσει με τρόπους που δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Όλα όσα με προειδοποιούσες ότι θα συμβούν, συνέβησαν. Θέλω να ξέρεις ότι σε άκουσα. Έκανα ό,τι μου είπες να κάνω και θα συνεχίσω να ακολουθώ τα λόγια σου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Η φωνή σου με καθοδηγεί ακόμα κάθε μέρα. Μέχρι τη μέρα που θα ξανασυναντηθούμε».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η κόρη του θρυλικού τραγουδιστή ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία του και στη συνέχεια δημοσίευσε τα λόγια που θα ήθελε να του πει, σημειώνοντας πως το πιο δύσκολο κομμάτι της απώλειάς του είναι πως δεν μπορεί να τον αγγίξει και να αισθανθεί την ασφάλεια που της παρείχε.
Η Κέλι Όσμπορν επισήμανε πως ο πατέρας της ήταν τα πάντα για εκείνη: «Μπαμπά μου, πριν από έναν χρόνο τέτοια μέρα, ο κόσμος άλλαξε για πάντα. Σήμερα κάθομαι εδώ δίπλα σου με έναν τρόπο που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν δυνατό. Ξέρω ότι είσαι ακόμα μαζί μου. Σε νιώθω στη σιωπή, στον άνεμο, σε κάθε τραγούδι που με σταματάει απότομα, στο άρωμά σου και σε κάθε στιγμή που η αγάπη υπερνικά τη θλίψη. Είσαι παντού γύρω μου. Το πιο δύσκολο δεν είναι ότι έφυγες. Το πιο δύσκολο είναι ότι δεν μπορώ να σε αγγίξω. Δεν μπορώ να κρατήσω το χέρι σου. Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω ή να νιώσω την ασφάλεια που μόνο εσύ μπορούσες να μου δώσεις. Πάντα πίστευα ότι η ζωή ήταν δύσκολη, αλλά η ζωή χωρίς εσένα είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω ζήσει. Είσαι τα πάντα για μένα. Ο προστάτης μου. Ο σπουδαιότερος δάσκαλός μου. Ο καλύτερός μου φίλος. Το φως των ματιών μου. Ο λόγος μου», έγραψε αρχικά.
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Στη συνέχεια, μίλησε για τις αναμνήσεις που κρατά σαν φυλαχτό στο μυαλό της: «Τώρα το μόνο που έχω είναι οι αναμνήσεις. Θεέ μου, όμως, τι όμορφες αναμνήσεις. Ακόμα και μέσα στην τρέλα που ζήσαμε, κατά κάποιον τρόπο έκανες κάθε στιγμή να αξίζει. Με δίδαξες ότι μπορώ να υπάρχω μέσα στα πιο απλά πράγματα. Μια αγκαλιά στον καναπέ, να βλέπουμε το ίδιο τηλεοπτικό πρόγραμμα για εκατοστή φορά, τα απίστευτα αστεία σου, τα ατελείωτα παράπονά σου, και φυσικά το να μου ζητάς ένα φιλί με το στόμα γεμάτο φαγητό. Θα έδινα τα πάντα για να ζήσω αυτές τις μικρές στιγμές άλλη μία φορά. Θέλω απλώς να σε ακούσω να λες "Κέλι, μπορείς;" άλλη μία φορά. Και φυσικά, ό,τι κι αν ήθελες, θα το έκανα. Δεν έχω αγαπήσει ποτέ κανέναν ή τίποτα τόσο βαθιά και μοναδικά όσο εσένα. Και τώρα κουβαλάω όλη αυτή την αγάπη χωρίς να έχω πού να τη δώσω, παρά μόνο μέσα μου, στον γιο μου και στη μαμά. Πονάει κάθε μέρα, αλλά είναι και το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου. Να έχεις αγαπήσει κάποιον τόσο ολοκληρωτικά».
Όπως ανέφερε η Κέλι Όσμπορν, θα ήθελε ο Όζι Όσμπορν να έχει την ευκαιρία να δει τον γιο της να μεγαλώνει: «Μακάρι να μπορούσες να δεις τον εγγονό σου. Ω μπαμπά, θα λάτρευες τον μικρό άντρα που γίνεται. Κάθε μέρα βλέπω κομμάτια σου σε εκείνον. Το χαμόγελό σου. Το πνεύμα σου. Τους τρόπους σου. Μερικές φορές με σταματάει απότομα, γιατί μοιάζει σαν να βρήκες τρόπο να μου θυμίζεις ότι η αγάπη δεν φεύγει ποτέ πραγματικά. Το να σε βλέπω να καθρεφτίζεσαι σε εκείνον είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που έχω λάβει».
Η ίδια μίλησε ακόμη για όσα διδάχτηκε από εκείνον, τονίζοντας πως δεν θα υπάρξει άλλος να του μοιάζει: «Δεν νομίζω ότι κατάλαβες ποτέ πραγματικά τον αντίκτυπο που είχες σε αυτόν τον κόσμο. Ούτε εγώ τον κατάλαβα, μέχρι που έφυγες. Ο ένας μετά τον άλλον μιλούσαν για τις ιστορίες ελπίδας που τους έδωσες, την καλοσύνη που τους έδειξες, τη δύναμη που τους ενέπνευσες. Άλλαξες ζωές απλώς με το να είσαι ο εαυτός σου και με τη διαχρονική, όμορφη μουσική που δημιούργησες. Ήσουν ένας αληθινός λαϊκός ήρωας που δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε. Έκανες τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι η ζωή μπορεί να είναι καλύτερη εξαιτίας του τρόπου που έζησες. Με ειλικρίνεια, πίστη, θάρρος, χιούμορ και μια καρδιά μεγαλύτερη απ’ όσο φανταζόταν κανείς. Δεν θα υπάρξει ποτέ άλλος σαν εσένα. Κουβαλούσες κάτι εξαιρετικό μέσα σου, ένα είδος μαγείας που έμοιαζε θεόσταλτη, και θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου νιώθοντας ευγνωμοσύνη που σε αποκαλούσα μπαμπά μου».
Κλείνοντας, η Κέλι Όσμπορν δήλωσε πως η φωνή του πατέρα της θα συνεχίσει να την καθοδηγεί για το υπόλοιπο της ζωής της: «Αυτός ο τελευταίος χρόνος με έχει λυγίσει με τρόπους που δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Όλα όσα με προειδοποιούσες ότι θα συμβούν, συνέβησαν. Θέλω να ξέρεις ότι σε άκουσα. Έκανα ό,τι μου είπες να κάνω και θα συνεχίσω να ακολουθώ τα λόγια σου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Η φωνή σου με καθοδηγεί ακόμα κάθε μέρα. Μέχρι τη μέρα που θα ξανασυναντηθούμε».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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