Κέλι Όσμπορν: Ένα κομμάτι μου πέθανε μαζί με τον πατέρα μου, δεν θα είμαι ποτέ ο ίδιος άνθρωπος

Η κόρη του Όζι Όσμπορν απάντησε και για τα σχόλια που δέχτηκε για την αδυνατισμένη της εικόνα το διάστημα μετά την απώλεια του καλλιτέχνη - «Πώς μπορείς να διαχειριστείς κάτι τόσο σκληρό όταν είσαι τόσο άρρωστη;», είπε