Κέλι Όσμπορν: Ένα κομμάτι μου πέθανε μαζί με τον πατέρα μου, δεν θα είμαι ποτέ ο ίδιος άνθρωπος
Κέλι Όσμπορν: Ένα κομμάτι μου πέθανε μαζί με τον πατέρα μου, δεν θα είμαι ποτέ ο ίδιος άνθρωπος
Η κόρη του Όζι Όσμπορν απάντησε και για τα σχόλια που δέχτηκε για την αδυνατισμένη της εικόνα το διάστημα μετά την απώλεια του καλλιτέχνη - «Πώς μπορείς να διαχειριστείς κάτι τόσο σκληρό όταν είσαι τόσο άρρωστη;», είπε
Μία εξομολόγηση για τον τρόπο που ο θάνατος του πατέρα της την άλλαξε, έκανε η Κέλι Όσμπορν, σημειώνοντας πως μαζί του πέθανε και ένα κομμάτι της και υποστηρίζει πως δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος άνθρωπος.
Η κόρη του Όζι Όσμπορν - οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών - μιλώντας στο Hello! τόνισε πως η χρονιά που πέρασε ήταν η χειρότερη της ζωής της, όμως προσπαθεί να ξαναβρεί τον εαυτό της: «Ήταν η δυσκολότερη χρονιά της ζωής μου. Δεν θα είμαι ποτέ ο άνθρωπος που ήμουν πριν πεθάνει ο πατέρας μου... Ένα κομμάτι μου πέθανε κι εμένα. Όλα είναι διαφορετικά. Είμαι διαφορετική. Όλα έχουν αλλάξει, αλλά απλώς το αντιμετωπίζω μία μέρα τη φορά και προσπαθώ να ξαναβάλω τα κομμάτια στη θέση τους με έναν τρόπο που πιστεύω ότι θα λειτουργήσει», είπε.
Όπως ανέφερε η πρώην πρωταγωνίστρια του «Fashion Police», η ψυχοθεραπεία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα βοηθητική σε αυτό το μεταβατικό στάδιο της ζωής της: «Είναι το ένα βήμα μετά το άλλο», δήλωσε και πρόσθεσε: «Πρέπει να διορθώσεις πρώτα το μυαλό, προτού μπορέσεις να διορθώσεις το σώμα. Είναι μια αργή διαδικασία. Θα μου πάρει λίγο χρόνο. Δεν πρόκειται να διορθωθούν όλα μέσα σε μία μέρα. Δεν πρόκειται να λυθούν όλα σε μία συνεδρία ψυχοθεραπείας. Είναι μια δουλειά που πρέπει να κάνω και να συνεχίσω να κάνω για το υπόλοιπο της ζωής μου», ενώ επισήμανε πως μέσω της διαδικασίας αυτής γνωρίζει τον εαυτό της με έναν νέο τρόπο.
Λίγο μετά την απώλεια του Όζι Όσμπορν, η κόρη του Κέλι είχε πραγματοποιήσει μία εμφάνιση στο Λονδίνο για την οποίο επικρίθηκε έντονα, με πολλούς να σχολιάζουν την αδυνατισμένη της εικόνα.
Το γεγονός αυτό δεν την άφησε ανεπηρέαστη. «Δεν το διαχειρίστηκα. Δεν ήμουν καλά... Πώς μπορείς να διαχειριστείς κάτι τόσο σκληρό όταν είσαι τόσο άρρωστη; Είμαι πολύ καλύτερα τώρα. Έχω όλη τη βοήθεια που χρειάζομαι και είμαι ευγνώμων για τη στήριξη που έχω στη ζωή μου. Έχω αυτή την απίστευτη ομάδα ανθρώπων που έχω δημιουργήσει γύρω μου, οι οποίοι δεν είναι απλώς φίλοι μου, γιατί αυτό που διαπιστώνεις όταν πενθείς είναι ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν και χάνεις πολλούς φίλους... Αλλά όσοι μένουν δίπλα σου είναι οι πραγματικοί», δήλωσε.
Η κόρη του Όζι Όσμπορν - οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών - μιλώντας στο Hello! τόνισε πως η χρονιά που πέρασε ήταν η χειρότερη της ζωής της, όμως προσπαθεί να ξαναβρεί τον εαυτό της: «Ήταν η δυσκολότερη χρονιά της ζωής μου. Δεν θα είμαι ποτέ ο άνθρωπος που ήμουν πριν πεθάνει ο πατέρας μου... Ένα κομμάτι μου πέθανε κι εμένα. Όλα είναι διαφορετικά. Είμαι διαφορετική. Όλα έχουν αλλάξει, αλλά απλώς το αντιμετωπίζω μία μέρα τη φορά και προσπαθώ να ξαναβάλω τα κομμάτια στη θέση τους με έναν τρόπο που πιστεύω ότι θα λειτουργήσει», είπε.
Όπως ανέφερε η πρώην πρωταγωνίστρια του «Fashion Police», η ψυχοθεραπεία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα βοηθητική σε αυτό το μεταβατικό στάδιο της ζωής της: «Είναι το ένα βήμα μετά το άλλο», δήλωσε και πρόσθεσε: «Πρέπει να διορθώσεις πρώτα το μυαλό, προτού μπορέσεις να διορθώσεις το σώμα. Είναι μια αργή διαδικασία. Θα μου πάρει λίγο χρόνο. Δεν πρόκειται να διορθωθούν όλα μέσα σε μία μέρα. Δεν πρόκειται να λυθούν όλα σε μία συνεδρία ψυχοθεραπείας. Είναι μια δουλειά που πρέπει να κάνω και να συνεχίσω να κάνω για το υπόλοιπο της ζωής μου», ενώ επισήμανε πως μέσω της διαδικασίας αυτής γνωρίζει τον εαυτό της με έναν νέο τρόπο.
Kelly Osbourne says reflects on 'cruel' body-shaming over her weight loss and says she was 'so sick' after the death of her dad Ozzy during 'the hardest year of her life' https://t.co/Go1LVE2Hel— Daily Mail (@DailyMail) September 1, 2026
Το γεγονός αυτό δεν την άφησε ανεπηρέαστη. «Δεν το διαχειρίστηκα. Δεν ήμουν καλά... Πώς μπορείς να διαχειριστείς κάτι τόσο σκληρό όταν είσαι τόσο άρρωστη; Είμαι πολύ καλύτερα τώρα. Έχω όλη τη βοήθεια που χρειάζομαι και είμαι ευγνώμων για τη στήριξη που έχω στη ζωή μου. Έχω αυτή την απίστευτη ομάδα ανθρώπων που έχω δημιουργήσει γύρω μου, οι οποίοι δεν είναι απλώς φίλοι μου, γιατί αυτό που διαπιστώνεις όταν πενθείς είναι ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν και χάνεις πολλούς φίλους... Αλλά όσοι μένουν δίπλα σου είναι οι πραγματικοί», δήλωσε.
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