Όζι Όσμπορν: Οι περισσότεροι λένε ότι βλέπουν τον πατέρα μου στον γιο μου, είπε η κόρη του
Όζι Όσμπορν: Οι περισσότεροι λένε ότι βλέπουν τον πατέρα μου στον γιο μου, είπε η κόρη του
Πρόλαβαν να περάσουν τόσο πολύ χρόνο μαζί, πρόσθεσε η Κέλι Όσμπορν
Στον δεσμό που δημιουργήθηκε ανάμεσα στον γιο της και τον πατέρα της, αναφέρθηκε η Κέλι Όσμπορν. Η κόρη του Όζι Όσμπορν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2025 στα 76 του χρόνια, τόνισε μεταξύ άλλων ότι πολλοί βλέπουν να καθρεφτίζεται στο παιδί της ο θρυλικός τραγουδιστής.
«Οι περισσότεροι λένε ότι βλέπουν τον πατέρα μου σε εκείνον. Πρόλαβαν να περάσουν τόσο πολύ χρόνο μαζί μέσα στο μικρό διάστημα που εκείνος βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο. Μετακόμισα στο σπίτι της μαμάς και του μπαμπά μου όταν έμεινα έγκυος και στη συνέχεια πέρασα σχεδόν τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του μαζί με τον πατέρα μου», δήλωσε στο περιοδικό HELLO! η 41χρονη Κέλι Όσμπορν.
Παράλληλα, τόνισε ότι ο 3χρονος γιος της Σίντνεϊ εξακολουθεί να απευθύνεται στον πατέρα της, σαν να είναι ακόμη εν ζωή. «Μιλάει στον παππού του κάθε μέρα», είπε, προσθέτοντας ότι ο μικρός έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιεί και αρκετά… «πολύχρωμο» λεξιλόγιο, όπως ακριβώς και ο παππούς του.
Όταν τον ρωτούν από πού μαθαίνει τόσες καινούργιες λέξεις, ο Σίντνεϊ σπεύδει να αποδώσει τα εύσημα στη γιαγιά του, Σάρον Όσμπορν. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια ανέφερε: «Κάθε φορά που τον ρωτάμε, λέει: “Μου το είπε η γιαγιά!”. Κι εγώ λέω: “Το άκουσε από τη γιαγιά!”», πρόσθεσε.
Η κόρη του Όζι και της Σάρον Όσμπορν έχει αναφερθεί στο πώς βιώνει το πένθος μετά την απώλεια του πατέρα της. Με αφορμή τον χρόνο από τον θάνατό του, δημοσίευσε ένα μακροσκελές μήνυμα στο Instagram.
«Πριν από έναν χρόνο σαν σήμερα, ο κόσμος άλλαξε για πάντα, Σήμερα κάθομαι εδώ δίπλα σου με έναν τρόπο που ποτέ δεν πίστευα ότι θα ήταν εφικτός. Ξέρω ότι είσαι ακόμη μαζί μου. Σε νιώθω στη σιωπή, στον άνεμο, σε κάθε τραγούδι που με κάνει να σταματώ απότομα, στη μυρωδιά της κολόνιας σου και σε κάθε στιγμή που η αγάπη ξεπερνά το πένθος. Είσαι παντού γύρω μου», έγραψε σε αυτό.
Μεταξύ άλλων, εξομολογήθηκε πως η αγάπη που είχε νιώσει για τον πατέρα της δεν μπορούσε να συγκριθεί με τίποτα άλλο: «Δεν έχω αγαπήσει ποτέ κανέναν ή τίποτα τόσο βαθιά και με τόσο μοναδικό τρόπο όσο αγαπώ εσένα. Και τώρα κουβαλώ όλη αυτή την αγάπη χωρίς να έχω πού να τη διοχετεύσω, παρά μόνο μέσα μου, στον γιο μου και στη μαμά. Πονάει κάθε μέρα, αλλά είναι επίσης το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου. Το ότι αγάπησα κάποιον τόσο ολοκληρωτικά».
Η Όσμπορν είχε επισημάνει επίσης όλους τους τρόπους με τους οποίους βλέπει τον πατέρα της στον μικρό Σίντνεϊ. «Αχ, μπαμπά, θα λάτρευες τον μικρό άνδρα στον οποίο εξελίσσεται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αναγνωρίζει στον γιο της το χαμόγελο» το πνεύμα και τις κινήσεις του Όζι. «Μερικές φορές με κάνει να σταματώ απότομα, γιατί νιώθω σαν να έχεις βρει έναν τρόπο να μου θυμίζεις ότι η αγάπη δεν μας εγκαταλείπει ποτέ πραγματικά. Το να σε βλέπω να καθρεφτίζεσαι μέσα του είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που έχω λάβει ποτέ», συμπλήρωσε.
«Οι περισσότεροι λένε ότι βλέπουν τον πατέρα μου σε εκείνον. Πρόλαβαν να περάσουν τόσο πολύ χρόνο μαζί μέσα στο μικρό διάστημα που εκείνος βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο. Μετακόμισα στο σπίτι της μαμάς και του μπαμπά μου όταν έμεινα έγκυος και στη συνέχεια πέρασα σχεδόν τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του μαζί με τον πατέρα μου», δήλωσε στο περιοδικό HELLO! η 41χρονη Κέλι Όσμπορν.
Παράλληλα, τόνισε ότι ο 3χρονος γιος της Σίντνεϊ εξακολουθεί να απευθύνεται στον πατέρα της, σαν να είναι ακόμη εν ζωή. «Μιλάει στον παππού του κάθε μέρα», είπε, προσθέτοντας ότι ο μικρός έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιεί και αρκετά… «πολύχρωμο» λεξιλόγιο, όπως ακριβώς και ο παππούς του.
Όταν τον ρωτούν από πού μαθαίνει τόσες καινούργιες λέξεις, ο Σίντνεϊ σπεύδει να αποδώσει τα εύσημα στη γιαγιά του, Σάρον Όσμπορν. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια ανέφερε: «Κάθε φορά που τον ρωτάμε, λέει: “Μου το είπε η γιαγιά!”. Κι εγώ λέω: “Το άκουσε από τη γιαγιά!”», πρόσθεσε.
Kelly Osbourne Says Son Sidney Talks to Late Grandfather Ozzy Osbourne Every Day https://t.co/NWlsmyrCAc— People (@people) September 4, 2026
«Πριν από έναν χρόνο σαν σήμερα, ο κόσμος άλλαξε για πάντα, Σήμερα κάθομαι εδώ δίπλα σου με έναν τρόπο που ποτέ δεν πίστευα ότι θα ήταν εφικτός. Ξέρω ότι είσαι ακόμη μαζί μου. Σε νιώθω στη σιωπή, στον άνεμο, σε κάθε τραγούδι που με κάνει να σταματώ απότομα, στη μυρωδιά της κολόνιας σου και σε κάθε στιγμή που η αγάπη ξεπερνά το πένθος. Είσαι παντού γύρω μου», έγραψε σε αυτό.
Μεταξύ άλλων, εξομολογήθηκε πως η αγάπη που είχε νιώσει για τον πατέρα της δεν μπορούσε να συγκριθεί με τίποτα άλλο: «Δεν έχω αγαπήσει ποτέ κανέναν ή τίποτα τόσο βαθιά και με τόσο μοναδικό τρόπο όσο αγαπώ εσένα. Και τώρα κουβαλώ όλη αυτή την αγάπη χωρίς να έχω πού να τη διοχετεύσω, παρά μόνο μέσα μου, στον γιο μου και στη μαμά. Πονάει κάθε μέρα, αλλά είναι επίσης το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου. Το ότι αγάπησα κάποιον τόσο ολοκληρωτικά».
Η Όσμπορν είχε επισημάνει επίσης όλους τους τρόπους με τους οποίους βλέπει τον πατέρα της στον μικρό Σίντνεϊ. «Αχ, μπαμπά, θα λάτρευες τον μικρό άνδρα στον οποίο εξελίσσεται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αναγνωρίζει στον γιο της το χαμόγελο» το πνεύμα και τις κινήσεις του Όζι. «Μερικές φορές με κάνει να σταματώ απότομα, γιατί νιώθω σαν να έχεις βρει έναν τρόπο να μου θυμίζεις ότι η αγάπη δεν μας εγκαταλείπει ποτέ πραγματικά. Το να σε βλέπω να καθρεφτίζεσαι μέσα του είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που έχω λάβει ποτέ», συμπλήρωσε.
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