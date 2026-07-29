Η Βάσω Λασκαράκη φωτογραφήθηκε κάτω από το νερό: Χαμένη στο γαλάζιο, έγραψε
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Βάσω Λασκαράκη Θάλασσα

Η Βάσω Λασκαράκη φωτογραφήθηκε κάτω από το νερό: Χαμένη στο γαλάζιο, έγραψε

Η ηθοποιός κάνει διακοπές στην Κρήτη

Η Βάσω Λασκαράκη φωτογραφήθηκε κάτω από το νερό: Χαμένη στο γαλάζιο, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
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Κάτω από το νερό εμφανίστηκε η Βάσω Λασκαράκη στη νέα δημοσίευση που έκανε στο Instagram.

Η ηθοποιός κάνει διακοπές στην Κρήτη και μέσα από υλικό που αναρτά στα social media δείχνει στιγμές από την καθημερινότητά της στο νησί. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, κοινοποίησε μία εικόνα της, στην οποία εμφανίστηκε να κολυμπάει μέσα στη θάλασσα με ένα σκουρόχρωμο μαγιό.

 «Χαμένη στο γαλάζιο. Με βρήκα στη σιωπή» έγραψε η Βάσω Λασκαράκη στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Δείτε την ανάρτησή της

Ιωάννα Μαρίνου
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