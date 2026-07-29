Η Βάσω Λασκαράκη φωτογραφήθηκε κάτω από το νερό: Χαμένη στο γαλάζιο, έγραψε
Η Βάσω Λασκαράκη φωτογραφήθηκε κάτω από το νερό: Χαμένη στο γαλάζιο, έγραψε
Η ηθοποιός κάνει διακοπές στην Κρήτη
Κάτω από το νερό εμφανίστηκε η Βάσω Λασκαράκη στη νέα δημοσίευση που έκανε στο Instagram.
Η ηθοποιός κάνει διακοπές στην Κρήτη και μέσα από υλικό που αναρτά στα social media δείχνει στιγμές από την καθημερινότητά της στο νησί. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, κοινοποίησε μία εικόνα της, στην οποία εμφανίστηκε να κολυμπάει μέσα στη θάλασσα με ένα σκουρόχρωμο μαγιό.
«Χαμένη στο γαλάζιο. Με βρήκα στη σιωπή» έγραψε η Βάσω Λασκαράκη στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός κάνει διακοπές στην Κρήτη και μέσα από υλικό που αναρτά στα social media δείχνει στιγμές από την καθημερινότητά της στο νησί. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, κοινοποίησε μία εικόνα της, στην οποία εμφανίστηκε να κολυμπάει μέσα στη θάλασσα με ένα σκουρόχρωμο μαγιό.
«Χαμένη στο γαλάζιο. Με βρήκα στη σιωπή» έγραψε η Βάσω Λασκαράκη στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
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