Η Αριάνα Γκράντε επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά μαζί με τον πρώην σύντροφό της: Οι κοινές φωτογραφίες τους στο Instagram

Σε προηγούμενη εμφάνισή της είχε τραγουδήσει «έγραψα μερικά τραγούδια για τον Ρίκι / Και ακόμα κάπως πετυχαίνουν», ενώ στις 13 Ιουλίου έκανε μία ακόμη αλλαγή, λέγοντας: «Έγραψα μερικά τραγούδια για τον Ρίκι / Πάντα βρίσκουμε τον δρόμο πίσω ο ένας στον άλλον».Η τελευταία σχέση της Γκράντε ήταν με τον ηθοποιό Ίθαν Σλέιτερ, με τον οποίο γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του Wicked. Οι δυο τους χώρισαν το 2026, έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια κοινής πορείας, ενώ στη συνέχεια η τραγουδίστρια άρχισε να εμφανίζεται ξανά μαζί με τον Άλβαρεζ.