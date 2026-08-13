Ο Νίκολας Χουλτ μπαίνει στο σύμπαν του Χάρι Πότερ, θα συμμετάσχει στη σειρά ως Γκίλντροι Λόκχαρτ
Ο Νίκολας Χουλτ μπαίνει στο σύμπαν του Χάρι Πότερ, θα συμμετάσχει στη σειρά ως Γκίλντροι Λόκχαρτ
Στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά» τον ρόλο είχε υποδυθεί ο Κένεθ Μπράνα
O Νίκολας Χουλτ εντάχθηκε στο καστ της επικείμενης δεύτερης σεζόν της πολυαναμενόμενης σειράς «Χάρι Πότερ» του HBO. Θα υποδυθεί τον Γκίλντροι Λόκχαρτ, έναν κομβικό χαρακτήρα για το δεύτερο κεφάλαιο της σειράς με τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά», τον οποίο είχε ενσαρκώσει στη δεύτερη ταινία ο Κένεθ Μπράνα.
Μετά το «πράσινο φως» που δόθηκε τον Μάιο για τη νέα σεζόν, τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, εν όψει της πρεμιέρας του πρώτου κύκλου «Harry Potter and the Philosopher's Stone» τα Χριστούγεννα. Η σειρά θα προβληθεί στο HBO και θα είναι διαθέσιμη για streaming αποκλειστικά στο Max.
Ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν θα ενσαρκώσει τον εμβληματικό ρόλο του Χάρι Πότερ με τον Αλάσταρ Στάουτ να υποδύεται τον καλύτερό του φίλο Ρον Γουέσλεϊ και την Αραμπέλα Στάντον να είναι η νέα Ερμιόνη Γκρέιντζερ.
Στα βασικά μέλη του καστ περιλαμβάνονται επίσης ο Νικ Φροστ ως Ρούμπεους Χάγκριντ, ο Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ, ο Πάπα Εσιέντου ως Σέβερους Σνέιπ και η Τζάνετ ΜακΤίερ στο ρόλο της Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ.
Η πρώτη σεζόν της σειράς, η οποία βασίζεται στα δημοφιλή βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ υπογράφεται σεναριακά από την showrunner και εκτελεστική παραγωγό Φραντσέσκα Γκάρντινερ. Ο Μαρκ Μάιλοντ συμμετέχει επίσης ως εκτελεστικός παραγωγός ενώ έχει σκηνοθετήσει αρκετά επεισόδια.
Η Ρόουλινγκ, ο Νιλ Μπλερ και η Ρουθ Κένλεϊ-Λετς της Brontë Film and TV, καθώς και ο Ντέιβιντ Χέιμαν της Heyday Films συμπληρώνουν στην ομάδα της εκτελεστικής παραγωγής της σειράς, η οποία αποτελεί παραγωγή του HBO σε συνεργασία με την Brontë Film and TV και την Warner Bros. Television.
Σύμφωνα με το Deadline, ο Τζον Μπράουν, σεναριογράφος της πρώτης σεζόν, θα έχει το ρόλο του συν-δημιουργού στο νέο κύκλο στο πλευρό της Γκάρντινερ. Αυτός θα είναι ο τρίτος σημαντικός τηλεοπτικός ρόλος για τον Χουλτ, μετά τη σειρά «Skins» και την παραγωγή του Hulu «The Great», η οποία του χάρισε υποψηφιότητες για Emmy και Χρυσή Σφαίρα.
Ο Βρετανός σταρ, ο οποίος πρωταγωνίστησε πρόσφατα στις ταινίες «Juror #2» και «Nosferatu», θα εμφανιστεί στη συνέχεια στην ταινία «How To Rob a Bank» της Amazon MGM Studios, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Νοέμβριο.
Μετά το «πράσινο φως» που δόθηκε τον Μάιο για τη νέα σεζόν, τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, εν όψει της πρεμιέρας του πρώτου κύκλου «Harry Potter and the Philosopher's Stone» τα Χριστούγεννα. Η σειρά θα προβληθεί στο HBO και θα είναι διαθέσιμη για streaming αποκλειστικά στο Max.
Ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν θα ενσαρκώσει τον εμβληματικό ρόλο του Χάρι Πότερ με τον Αλάσταρ Στάουτ να υποδύεται τον καλύτερό του φίλο Ρον Γουέσλεϊ και την Αραμπέλα Στάντον να είναι η νέα Ερμιόνη Γκρέιντζερ.
Στα βασικά μέλη του καστ περιλαμβάνονται επίσης ο Νικ Φροστ ως Ρούμπεους Χάγκριντ, ο Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ, ο Πάπα Εσιέντου ως Σέβερους Σνέιπ και η Τζάνετ ΜακΤίερ στο ρόλο της Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ.
Nicholas Hoult to Play Gilderoy Lockhart in 'Harry Potter' HBO Series Season 2 https://t.co/vR7LZe69DD— Variety (@Variety) August 11, 2026
Η Ρόουλινγκ, ο Νιλ Μπλερ και η Ρουθ Κένλεϊ-Λετς της Brontë Film and TV, καθώς και ο Ντέιβιντ Χέιμαν της Heyday Films συμπληρώνουν στην ομάδα της εκτελεστικής παραγωγής της σειράς, η οποία αποτελεί παραγωγή του HBO σε συνεργασία με την Brontë Film and TV και την Warner Bros. Television.
Σύμφωνα με το Deadline, ο Τζον Μπράουν, σεναριογράφος της πρώτης σεζόν, θα έχει το ρόλο του συν-δημιουργού στο νέο κύκλο στο πλευρό της Γκάρντινερ. Αυτός θα είναι ο τρίτος σημαντικός τηλεοπτικός ρόλος για τον Χουλτ, μετά τη σειρά «Skins» και την παραγωγή του Hulu «The Great», η οποία του χάρισε υποψηφιότητες για Emmy και Χρυσή Σφαίρα.
Ο Βρετανός σταρ, ο οποίος πρωταγωνίστησε πρόσφατα στις ταινίες «Juror #2» και «Nosferatu», θα εμφανιστεί στη συνέχεια στην ταινία «How To Rob a Bank» της Amazon MGM Studios, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Νοέμβριο.
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