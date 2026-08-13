Περισσότερα στην τσέπη, λιγότερες κρατήσεις: Το σχέδιο της ΔΕΘ για να ανέβει το καθαρό εισόδημα
Περισσότερα στην τσέπη, λιγότερες κρατήσεις: Το σχέδιο της ΔΕΘ για να ανέβει το καθαρό εισόδημα
Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε στοχευμένες παρεμβάσεις που συνδυάζουν αυξήσεις μισθών, μειώσεις κρατήσεων και ενίσχυση μέσω της κάρτας σίτισης
Αν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες είναι ο «κορμός» του φετινού πακέτου της ΔΕΘ, οι μισθωτοί είναι η ομάδα που θα νιώσει άμεσα τις αλλαγές στην τσέπη της. Η κυβέρνηση δεν προσανατολίζεται σε επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, αλλά σε στοχευμένες παρεμβάσεις που συνδυάζουν αυξήσεις μισθών, μειώσεις κρατήσεων και ενίσχυση μέσω της κάρτας σίτισης.
Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που εξετάζεται σε δύο φάσεις (0,5 μονάδες «κλειδωμένες» και αναζήτηση χώρου για επιπλέον 1 μονάδα), θα έχει θετική επίδραση και στις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων. Παράλληλα, η προβλεπόμενη αύξηση στον κατώτατο μισθό που δίνεται ανά έτος συνεχίζει να αποτελεί βασικό εργαλείο, με τον στόχο του 2023 — να φτάσει ο κατώτατος στα 950 ευρώ το 2027 — να επιτυγχάνεται πλήρως.
Με βάση αυτή την εμπειρία, ο πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει νέο στόχο για αύξηση του κατώτατου μέχρι το 2030, περίπου στα 1.350-1.400 ευρώ το μήνα ενδεχομένως, ενώ για τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης ο στόχος κινείται πιο κοντά στα 2.000 ευρώ. Ο μέσος μισθός των 1.500 ευρώ έχει ήδη ξεπεραστεί από το 2025.
Πέρα από τους μισθούς, η κυβέρνηση ποντάρει στις συλλογικές συμβάσεις. Η ενθάρρυνση σύναψής τους και η επέκταση των αυξήσεων σε περισσότερους κλάδους επιχειρήσεων και εργαζομένων θεωρείται μέσο για να απλωθούν ομοιόμορφα και ταχύτερα οι αυξήσεις σε όσους σήμερα βλέπουν τις αποδοχές τους καθηλωμένες εδώ και 15 χρόνια.
Το μέτρο όμως που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη προσοχή είναι η κάρτα σίτισης. Εξετάζεται αύξηση από τα 6 ευρώ σε 10 ευρώ ημερησίως, ένα αίτημα που παρέμενε στο «συρτάρι» εδώ και 20 χρόνια και πλέον έχει κατατεθεί ως κοινή απαίτηση εργοδοτών και εργαζομένων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΒΕ) με κοινή επιστολή προς την κυβέρνηση. Το μέτρο ενισχύει άμεσα το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων έως 300 ευρώ κάθε μήνα, ειδικά σε περίοδο υψηλής ακρίβειας στα τρόφιμα, ενώ παράλληλα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που θέλουν να προσελκύσουν προσωπικό χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα το μη μισθολογικό κόστος με εισφορές ασφάλισης.
Εκτός από αυξήσεις μισθών και μειώσεις κρατήσεων, για οικογένειες με παιδιά δεν πρέπει να αποκλειστεί και κάποιο μέτρο-έκπληξη, όπως η εκ νέου χορήγηση έκτακτου επιδόματος 150 ευρώ για κάθε παιδί, αντίστοιχο με εκείνο που δόθηκε τον Απρίλιο.
Το συνολικό μήνυμα προς τους μισθωτούς είναι ότι η κυβέρνηση δεν υπόσχεται «μια κι έξω» παροχές, αλλά χτίζει ένα μονοπάτι σταδιακής βελτίωσης του διαθέσιμου εισοδήματος, συνδυάζοντας μισθολογικές αυξήσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις και στοχευμένες ενισχύσεις.
Πηγή: Newmoney.gr
Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που εξετάζεται σε δύο φάσεις (0,5 μονάδες «κλειδωμένες» και αναζήτηση χώρου για επιπλέον 1 μονάδα), θα έχει θετική επίδραση και στις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων. Παράλληλα, η προβλεπόμενη αύξηση στον κατώτατο μισθό που δίνεται ανά έτος συνεχίζει να αποτελεί βασικό εργαλείο, με τον στόχο του 2023 — να φτάσει ο κατώτατος στα 950 ευρώ το 2027 — να επιτυγχάνεται πλήρως.
Με βάση αυτή την εμπειρία, ο πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει νέο στόχο για αύξηση του κατώτατου μέχρι το 2030, περίπου στα 1.350-1.400 ευρώ το μήνα ενδεχομένως, ενώ για τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης ο στόχος κινείται πιο κοντά στα 2.000 ευρώ. Ο μέσος μισθός των 1.500 ευρώ έχει ήδη ξεπεραστεί από το 2025.
Πέρα από τους μισθούς, η κυβέρνηση ποντάρει στις συλλογικές συμβάσεις. Η ενθάρρυνση σύναψής τους και η επέκταση των αυξήσεων σε περισσότερους κλάδους επιχειρήσεων και εργαζομένων θεωρείται μέσο για να απλωθούν ομοιόμορφα και ταχύτερα οι αυξήσεις σε όσους σήμερα βλέπουν τις αποδοχές τους καθηλωμένες εδώ και 15 χρόνια.
Το μέτρο όμως που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη προσοχή είναι η κάρτα σίτισης. Εξετάζεται αύξηση από τα 6 ευρώ σε 10 ευρώ ημερησίως, ένα αίτημα που παρέμενε στο «συρτάρι» εδώ και 20 χρόνια και πλέον έχει κατατεθεί ως κοινή απαίτηση εργοδοτών και εργαζομένων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΒΕ) με κοινή επιστολή προς την κυβέρνηση. Το μέτρο ενισχύει άμεσα το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων έως 300 ευρώ κάθε μήνα, ειδικά σε περίοδο υψηλής ακρίβειας στα τρόφιμα, ενώ παράλληλα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που θέλουν να προσελκύσουν προσωπικό χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα το μη μισθολογικό κόστος με εισφορές ασφάλισης.
Εκτός από αυξήσεις μισθών και μειώσεις κρατήσεων, για οικογένειες με παιδιά δεν πρέπει να αποκλειστεί και κάποιο μέτρο-έκπληξη, όπως η εκ νέου χορήγηση έκτακτου επιδόματος 150 ευρώ για κάθε παιδί, αντίστοιχο με εκείνο που δόθηκε τον Απρίλιο.
Το συνολικό μήνυμα προς τους μισθωτούς είναι ότι η κυβέρνηση δεν υπόσχεται «μια κι έξω» παροχές, αλλά χτίζει ένα μονοπάτι σταδιακής βελτίωσης του διαθέσιμου εισοδήματος, συνδυάζοντας μισθολογικές αυξήσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις και στοχευμένες ενισχύσεις.
Πηγή: Newmoney.gr
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