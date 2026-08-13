Πρώην διοικητής σε ουκρανικό υποβρύχιο που κατέσχεσαν οι Ρώσοι σκοτώθηκε από έκρηξη στη Σεβαστούπολη - Συνελήφθη μια 32χρονη

Ο 49χρονος πλοίαρχος Ρόμπερτ Σαγέεφ κατηγορείται από τους Ουκρανούς για προδοτική συμπεριφορά και συνδέεται με πυραυλικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας - Η FSB υποστηρίζει ότι η ύποπτη έδρασε κατ' εντολή των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών

Σεβαστούπολη της Κριμαίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η περιφερειακή διεύθυνση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας - FSB.



Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν στη σύλληψη μιας Ρωσίδας υπηκόου, η οποία θεωρείται ύποπτη για την επίθεση και, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της FSB, ενεργούσε κατ' εντολή των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.



TASS, ο στρατιωτικός τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη και υπέκυψε στα τραύματά του.



Η FSB ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν την ύποπτη λίγο μετά το περιστατικό. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, για γυναίκα που γεννήθηκε το 1994 και είναι Ρωσίδα υπήκοος.







Πρώην διοικητής σε ουκρανικό υποβρύχιο ο νεκρός, λένε ουκρανικά μέσα Σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform, το οποίο επικαλείται το κανάλι «Crimean Wind» στο Telegram, πρόκειται για τον 49χρονο πλοίαρχο Ρόμπερτ Σαγέεφ, ο οποίος υπηρετούσε ως υποδιοικητής της 4ης ανεξάρτητης ταξιαρχίας υποβρυχίων του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.



Τα υποβρύχια της συγκεκριμένης μονάδας έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση πυραύλων cruise Kalibr εναντίον στόχων στην Ουκρανία.



Κλείσιμο



Από το ουκρανικό στο ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το παρελθόν που αποδίδουν στον Σαγέεφ οι ουκρανικές πηγές.



Σύμφωνα με το Ukrinform, πριν από την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, ο Σαγέεφ υπηρετούσε στο ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό και είχε διατελέσει κυβερνήτης του υποβρυχίου «Zaporizhzhia».



Στρατιωτικός του ρωσικού υπουργείου Άμυνας σκοτώθηκε σε έκρηξη στητης Κριμαίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η περιφερειακή διεύθυνση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας - FSB.Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν στη σύλληψη μιας Ρωσίδας υπηκόου, η οποία θεωρείται ύποπτη για την επίθεση και, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ενεργούσε κατ' εντολή των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο, ο στρατιωτικός τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη και υπέκυψε στα τραύματά του.Η FSB ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν την ύποπτη λίγο μετά το περιστατικό. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, για γυναίκα που γεννήθηκε το 1994 και είναι Ρωσίδα υπήκοος.Σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο, το οποίο επικαλείται το κανάλι «Crimean Wind» στο Telegram, πρόκειται για τον 49χρονο πλοίαρχοο οποίος υπηρετούσε ως υποδιοικητής της 4ης ανεξάρτητης ταξιαρχίας υποβρυχίων του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.Τα υποβρύχια της συγκεκριμένης μονάδας έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση πυραύλων cruise Kalibr εναντίον στόχων στην Ουκρανία.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Σαγέεφ κατέβαινε σκαλοπάτια στην οδό Stoletovsky Prospekt της Σεβαστούπολης όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός κοντά του. Κατά τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα, ο μηχανισμός ενδέχεται να είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το παρελθόν που αποδίδουν στον Σαγέεφ οι ουκρανικές πηγές.Σύμφωνα με το Ukrinform, πριν από την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, ο Σαγέεφ υπηρετούσε στο ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό και είχε διατελέσει κυβερνήτης του υποβρυχίου «».





Μετά τα γεγονότα του 2014, πέρασε στη ρωσική πλευρά και συνέχισε τη στρατιωτική του σταδιοδρομία στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Οι ουκρανικές πηγές τον χαρακτηρίζουν «προδότη» εξαιτίας της απόφασής του να εγκαταλείψει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.



Στη συνέχεια φέρεται να ανέλαβε κυβερνήτης ρωσικού υποβρυχίου και αργότερα να έφθασε στη θέση του υποδιοικητή της 4ης ανεξάρτητης ταξιαρχίας υποβρυχίων του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.



Η σύνδεση με τις επιθέσεις με Kalibr Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, υποβρύχια της ταξιαρχίας στην οποία υπηρετούσε ο Σαγέεφ έχουν συμμετάσχει από το 2022 σε μαζικές επιθέσεις με πυραύλους Kalibr εναντίον της Ουκρανίας.



Η ουκρανική πλευρά υποστηρίζει ότι μεταξύ των στόχων αυτών βρίσκονταν μη στρατιωτικές υποδομές και κατοικημένες περιοχές.



Η FSB «δείχνει» τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας ισχυρίζεται ότι από την έρευνα προέκυψε πως η γυναίκα πραγματοποίησε την επίθεση «κατ' εντολή των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών».



Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί της Μόσχας δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ στο συγκεκριμένο απόσπασμα δεν υπάρχει τοποθέτηση της ουκρανικής πλευράς.



Οι ρωσικές αρχές πραγματοποιούν έρευνες και ανακριτικές ενέργειες για την υπόθεση, ενώ εξετάζεται η επίσημη άσκηση ποινικής δίωξης.