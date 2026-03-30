Στα σκαριά η δεύτερη σεζόν του Χάρι Πότερ

Τη δεύτερη σεζόν της πολυαναμενόμενης σειράς Χάρι Πότερ προετοιμάζει ήδη το δίκτυο, όπως αποκάλυψε πρόσφατα στους The Times του Λονδίνου ο

πρόεδρος του HBO Κέισι Μπλόις.«Στόχος μας είναι να μην υπάρξει μεγάλο κενό μεταξύ των σεζόν, κυρίως επειδή τα παιδιά μεγαλώνουν», δήλωσε ο Μπλόις συμπληρώνοντας: «Η κυκλοφορία δεν πρόκειται να είναι ετήσια, καθώς η παραγωγή είναι υπερβολικά μεγάλη και φιλόδοξη. Ωστόσο… γράφεται ήδη η δεύτερη σεζόν».Στη νέα παραγωγή του HBO, ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν ενσαρκώνει τον εμβληματικό ρόλο του Harry Potter πλαισιωμένος από τον Άλαστερ Στάουτ ως Ron Weasley και την Αραμπέλα Στάντον ως Hermione Granger.Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Τζον Λίθγκοου στο ρόλο του Albus Dumbledore, ο Πάπα Εσιέντου ως Severus Snape, η Τζάνετ ΜακΤιρ ως Minerva McGonagall, ο Νικ Φροστ ως Rubeus Hagrid, ο Πολ Γουάιτχαουζ ως Argus Filch και ο Λουκ Θάλον στο ρόλο του Quirinus Quirrell. Τον Draco Malfoy υποδύεται ο Λοξ Πρατ ενώ οι Μπελ Πάουλι και Ντάνιελ Ρίγκμπι ενσαρκώνουν τους Petunia και Vernon Dursley με την Κάθριν Πάρκινσον στον ρόλο της Molly Weasley.Η σειρά θα ακολουθεί πιστά τα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, με κάθε σεζόν να αντιστοιχεί σε ένα από τα επτά μυθιστορήματα της σειράς.Το πρόσφατο τρέιλερ της πρώτης σεζόν παρουσίασε εμβληματικές στιγμές από το «Harry Potter and the Philosopher's Stone», όπως τη λήψη του γράμματος αποδοχής στο Χόγκουαρτς και την πρώτη γνωριμία του Harry με τον Ρον στο Χόγκουαρτς Εξπρές. Επίσης, έδωσε σύντομες εμφανίσεις βασικών χαρακτήρων όπως των Dumbledore, Snape και Draco Malfoy.Αξίζει να σημειωθεί ότι το βίντεο κατέγραψε περισσότερες από 277 εκατομμύρια οργανικές προβολές σε όλες τις πλατφόρμες μέσα στις πρώτες 48 ώρες γεγονός που το καθιστά ως το κορυφαίο τρέιλερ στην ιστορία του HBO και του HBO Max.Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στα Warner Bros. Studios Leavesden στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το Variety. Επικεφαλής της παραγωγής είναι η Φραντσέσκα Γκάρντινερ, ενώ ο σκηνοθέτης του «Succession», Μαρκ Μάιλοντ, έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία αρκετών επεισοδίων. Στους εκτελεστικούς παραγωγούς περιλαμβάνονται η Ρόουλινγκ, ο Νιλ Μπλερ, η Ρουθ Κένλεϊ-Λετς και ο Ντέιβιντ Χέιμαν.