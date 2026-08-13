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Γιοτ αξίας άνω των €8 εκατ. βυθίστηκε στα ανοιχτά της Σαρδηνίας: Είχε παραδοθεί στον νέο ιδιοκτήτη του πριν από 4 ημέρες
Γιοτ αξίας άνω των €8 εκατ. βυθίστηκε στα ανοιχτά της Σαρδηνίας: Είχε παραδοθεί στον νέο ιδιοκτήτη του πριν από 4 ημέρες
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, το περιστατικό ξεκίνησε από το μηχανοστάσιο, όπου παρουσιάστηκε βλάβη και ακολούθησε μικρής έκτασης φωτιά - Και οι 14 άνθρωποι που βρίσκονταν στο σκάφος, διασώθηκαν
Γιοτ αξίας άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ βυθίστηκε στα νερά του Πόρτο Τσέρβο, στη Σαρδηνία, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την παράδοσή του στον ιδιοκτήτη του. Και οι 14 άνθρωποι που βρίσκονταν στο σκάφος, μέλη του πληρώματος και επιβάτες, διασώθηκαν χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.
Πρόκειται για το «Angiola II», μήκους 30 μέτρων, το οποίο το βράδυ της Τρίτης 11 Αυγούστου αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα ενώ έπλεε ανοιχτά του Κάπο Φέρο, στην Κόστα Σμεράλντα.
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των Αρχών, το περιστατικό ξεκίνησε από το μηχανοστάσιο, όπου παρουσιάστηκε βλάβη και ακολούθησε μικρής έκτασης φωτιά. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ωστόσο στο εσωτερικό του σκάφους άρχισαν να εισρέουν νερά.
Το γιοτ έχασε σταδιακά την πλευστότητά του, έμεινε ημιβυθισμένο και τελικά έγειρε στο πλάι, σε βάθος περίπου επτά μέτρων. Τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.
Την ώρα του συμβάντος στο «Angiola II» επέβαιναν συνολικά 14 άνθρωποι. Οι 12 μεταφέρθηκαν σε άλλο σκάφος που βρισκόταν στην περιοχή, ενώ ο ιδιοκτήτης του γιοτ, Ιταλός επιχειρηματίας, και ένας φίλος του φέρεται να παρέμειναν στο «Angiola II» περιμένοντας την άφιξη των σωστικών συνεργείων.
Ο ιδιοκτήτης φέρεται να έχει ήδη επικοινωνήσει με εξειδικευμένη εταιρεία για την απομάκρυνση του βυθισμένου σκάφους.
Για την επιχείρηση αναμένεται να χρησιμοποιηθεί πλωτός γερανός με δυνατότητα ανύψωσης περίπου 200 τόνων. Στόχος είναι το γιοτ να ανελκυστεί, να μεταφερθεί στη στεριά και να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες ώστε να καταστεί ξανά αξιόπλοο.
Σύμφωνα με πληροφορίες από ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το «Angiola II» δεν ήταν καινούργιο γιοτ, αλλά μεταχειρισμένο που είχε καθελκυστεί το 2020 και είχε αλλάξει αρκετές φορές ιδιοκτήτη.
Πρόκειται για το «Angiola II», μήκους 30 μέτρων, το οποίο το βράδυ της Τρίτης 11 Αυγούστου αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα ενώ έπλεε ανοιχτά του Κάπο Φέρο, στην Κόστα Σμεράλντα.
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των Αρχών, το περιστατικό ξεκίνησε από το μηχανοστάσιο, όπου παρουσιάστηκε βλάβη και ακολούθησε μικρής έκτασης φωτιά. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ωστόσο στο εσωτερικό του σκάφους άρχισαν να εισρέουν νερά.
Το γιοτ έχασε σταδιακά την πλευστότητά του, έμεινε ημιβυθισμένο και τελικά έγειρε στο πλάι, σε βάθος περίπου επτά μέτρων. Τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.
Την ώρα του συμβάντος στο «Angiola II» επέβαιναν συνολικά 14 άνθρωποι. Οι 12 μεταφέρθηκαν σε άλλο σκάφος που βρισκόταν στην περιοχή, ενώ ο ιδιοκτήτης του γιοτ, Ιταλός επιχειρηματίας, και ένας φίλος του φέρεται να παρέμειναν στο «Angiola II» περιμένοντας την άφιξη των σωστικών συνεργείων.
Ο ιδιοκτήτης φέρεται να έχει ήδη επικοινωνήσει με εξειδικευμένη εταιρεία για την απομάκρυνση του βυθισμένου σκάφους.
Επιχείρηση για την ανέλκυση του γιοτ
Για την επιχείρηση αναμένεται να χρησιμοποιηθεί πλωτός γερανός με δυνατότητα ανύψωσης περίπου 200 τόνων. Στόχος είναι το γιοτ να ανελκυστεί, να μεταφερθεί στη στεριά και να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες ώστε να καταστεί ξανά αξιόπλοο.
Σύμφωνα με πληροφορίες από ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το «Angiola II» δεν ήταν καινούργιο γιοτ, αλλά μεταχειρισμένο που είχε καθελκυστεί το 2020 και είχε αλλάξει αρκετές φορές ιδιοκτήτη.
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