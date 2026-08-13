Το Μπουργκάς θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2027, πότε θα γίνουν ημιτελικοί και τελικός
Το Μπουργκάς θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2027, πότε θα γίνουν ημιτελικοί και τελικός
Το Μπουργκάς της Βουλγαρίας θα βρεθεί στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής τον Μάιο του 2027, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα ότι θα φιλοξενήσει τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού
Το Μπουργκάς, πόλη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, θα φιλοξενήσει τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στις 11, 13 και 15 Μαΐου 2027, όπως ανακοίνωσαν σήμερα η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) και η δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας.
Οι ημιτελικοί και ο τελικός του διαγωνισμού θα λάβουν χώρα «στις πιο πρόσφατες εγκαταστάσεις αθλητισμού και ψυχαγωγίας της Βουλγαρίας, στην Arena Burgas, που άνοιξε τις πύλες της το 2023», προστίθεται στην ανακοίνωση των διοργανωτών.
Η βουλγαρική δημόσια τηλεόραση BNT και το Μπουργκάς θα φιλοξενήσουν τον διαγωνισμό μετά τη νίκη της καλλιτέχνιδας DARA για τη Βουλγαρία στον διαγωνισμό της Eurovision το 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, με το τραγούδι «Bangaranga».
Ήταν η πρώτη φορά που η χώρα κέρδισε τον διαγωνισμό τραγουδιού.
Το Μπουργκάς είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας. Η πρωτεύουσα Σόφια, αλλά και η Βάρνα και το Πλόβντιβ ήταν επίσης υποψήφιες πόλεις.
«Το Μπουργκάς επελέγη τελικά για τη στέρεη συνολική πρότασή του», με επαρκείς δυνατότητες σε «καταλύματα, μεταφορές και διεθνή συνδεσιμότητα», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.
Στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, το Μπουργκάς διαθέτει παραλίες προσβάσιμες πεζή από το κέντρο και αριθμεί σχεδόν 190.000 κατοίκους.
Αποτελεί μία από τις κύριες πύλες εισόδου προς τα παραθαλάσσια θέρετρα της Βουλγαρίας.
Η Arena Burgas διαθέτει 5.500 θέσεις καθημένων και μπορεί να φιλοξενήσει ώς και 15.000 ανθρώπους.
Ο τουριστικός τομέας, που συμβάλλει περίπου στο 8% του ΑΕΠ, υπολογίζει στον διαγωνισμό.
Τη Eurovision παρακολουθούν κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές στην Ευρώπη και πέραν αυτής, καθώς και όλο και περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι ημιτελικοί και ο τελικός του διαγωνισμού θα λάβουν χώρα «στις πιο πρόσφατες εγκαταστάσεις αθλητισμού και ψυχαγωγίας της Βουλγαρίας, στην Arena Burgas, που άνοιξε τις πύλες της το 2023», προστίθεται στην ανακοίνωση των διοργανωτών.
Η βουλγαρική δημόσια τηλεόραση BNT και το Μπουργκάς θα φιλοξενήσουν τον διαγωνισμό μετά τη νίκη της καλλιτέχνιδας DARA για τη Βουλγαρία στον διαγωνισμό της Eurovision το 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, με το τραγούδι «Bangaranga».
Ήταν η πρώτη φορά που η χώρα κέρδισε τον διαγωνισμό τραγουδιού.
«Κλείδωσαν» οι ημερομηνίεςΟι ημιτελικοί θα λάβουν χώρα την Τρίτη, 11, και την Πέμπτη, 13 Μαΐου, και ο τελικός το Σάββατο, 15 Μαΐου.
Το Μπουργκάς είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας. Η πρωτεύουσα Σόφια, αλλά και η Βάρνα και το Πλόβντιβ ήταν επίσης υποψήφιες πόλεις.
«Το Μπουργκάς επελέγη τελικά για τη στέρεη συνολική πρότασή του», με επαρκείς δυνατότητες σε «καταλύματα, μεταφορές και διεθνή συνδεσιμότητα», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.
Στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, το Μπουργκάς διαθέτει παραλίες προσβάσιμες πεζή από το κέντρο και αριθμεί σχεδόν 190.000 κατοίκους.
Αποτελεί μία από τις κύριες πύλες εισόδου προς τα παραθαλάσσια θέρετρα της Βουλγαρίας.
Η Arena Burgas διαθέτει 5.500 θέσεις καθημένων και μπορεί να φιλοξενήσει ώς και 15.000 ανθρώπους.
Ο τουριστικός τομέας, που συμβάλλει περίπου στο 8% του ΑΕΠ, υπολογίζει στον διαγωνισμό.
Τη Eurovision παρακολουθούν κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές στην Ευρώπη και πέραν αυτής, καθώς και όλο και περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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