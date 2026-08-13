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«Τα θαύματα γίνονται»: Το βίντεο της Άριελ Κωνσταντινίδη για τη γέννηση της κόρης της πριν από έναν χρόνο
«Τα θαύματα γίνονται»: Το βίντεο της Άριελ Κωνσταντινίδη για τη γέννηση της κόρης της πριν από έναν χρόνο
Η Άριελ Κωνσταντινίδη απέκτησε το τρίτο της παιδί τον Αύγουστο του 2025
Το «θαύμα» με τον ερχομό του τρίτου της παιδιού τέτοιες ημέρες τον Αύγουστο του 2025 θυμήθηκε η Άριελ Κωνσταντινίδη στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram το απόγευμα της Τετάρτης.
Στο βίντεο από τις Σπέτσες η 54χρονη ηθοποιός θύμισε στους διαδικτυακούς της φίλους ότι «πέρυσι ήμουν εδώ σε αυτή την παραλία απέναντι από τις σχολές στις Σπέτσες, με την κοιλίτσα φουσκωμένη και είχα το μωράκι μου που θα γεννιόταν σε μερικές ώρες».
«Όλα τα προλάβαμε και σήμερα γίνεται ενός. Πω πω» κατέληξε στο βίντεό της η Άριελ Κωνσταντινίδη.
Η ίδια σε προηγούμενες συνεντεύξεις της έχει πει για την απόφασή της να αποκτήσει τρίτο παιδί ότι «εγώ ήμουν ξεκάθαρη για το τι θέλει η καρδιά μου. Ήταν ένας δρόμος σχεδόν 8 χρόνια, δεν είπα "ξύπνησα τώρα, είμαι 53 και θα το κάνω". Είχα ήδη παιδιά, ήξερα ακριβώς πού πάω και ήταν πολύ συγκεκριμένες οι συνθήκες που εγώ ένιωθα καλά να το κάνω».
Όπως αποκάλυψε, επίσης, ενώ σκόπευε να γεννήσει με φυσιολογικό τρόπο, το μωρό παρουσίασε βραδυκαρδία, καθώς ήταν τυλιγμένο με τον ομφάλιο λώρο, και οδηγήθηκε σε επείγουσα καισαρική τομή.
Στο βίντεο από τις Σπέτσες η 54χρονη ηθοποιός θύμισε στους διαδικτυακούς της φίλους ότι «πέρυσι ήμουν εδώ σε αυτή την παραλία απέναντι από τις σχολές στις Σπέτσες, με την κοιλίτσα φουσκωμένη και είχα το μωράκι μου που θα γεννιόταν σε μερικές ώρες».
«Όλα τα προλάβαμε και σήμερα γίνεται ενός. Πω πω» κατέληξε στο βίντεό της η Άριελ Κωνσταντινίδη.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ίδια σε προηγούμενες συνεντεύξεις της έχει πει για την απόφασή της να αποκτήσει τρίτο παιδί ότι «εγώ ήμουν ξεκάθαρη για το τι θέλει η καρδιά μου. Ήταν ένας δρόμος σχεδόν 8 χρόνια, δεν είπα "ξύπνησα τώρα, είμαι 53 και θα το κάνω". Είχα ήδη παιδιά, ήξερα ακριβώς πού πάω και ήταν πολύ συγκεκριμένες οι συνθήκες που εγώ ένιωθα καλά να το κάνω».
Όπως αποκάλυψε, επίσης, ενώ σκόπευε να γεννήσει με φυσιολογικό τρόπο, το μωρό παρουσίασε βραδυκαρδία, καθώς ήταν τυλιγμένο με τον ομφάλιο λώρο, και οδηγήθηκε σε επείγουσα καισαρική τομή.
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