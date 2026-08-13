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Βίντεο: Αστυνομικός σκύλος ακρωτηριάστηκε για να σώσει βοηθούς σερίφη στις ΗΠΑ, τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και ευχές για να απολαύσει τη σύνταξη
Βίντεο: Αστυνομικός σκύλος ακρωτηριάστηκε για να σώσει βοηθούς σερίφη στις ΗΠΑ, τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και ευχές για να απολαύσει τη σύνταξη
Ο 7χρονος Έις πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψη φυγά
Με χειροκροτήματα υποδέχτηκαν αστυνομικό σκύλο στη Φλόριντα, που ακρωτηριάστηκε ενώ προστάτευε τρεις βοηθούς σερίφη κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψη φυγά.
Ο 7χρονος Έις υπηρετεί στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Πολκ από τον Μάρτιο του 2020 και τραυματίστηκε ενώ οι αστυνομικοί επιχειρούσαν να συλλάβουν 27χρονο. Οι αρχές ανέφεραν ότι ο 27χρονος πυροβόλησε τουλάχιστον τέσσερις φορές εναντίον των τριών βοηθών. Σύμφωνα με το Fox, ο Έις πυροβολήθηκε στο μπροστινό πόδι με αποτέλεσμα να θρυμματιστεί το οστό και να αιμορραγήσει αρτηρία.
Η εκπαιδευτής του Έις, η βοηθός σερίφη Νάταλι Όστραϊχ, περιποιήθηκε τα τραύματά του και τον μετέφερε σε ασφαλές μέρος, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη. Ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κλινική και σταθεροποιήθηκε ενώ με αεροδιακομιδή τον μετέφεραν σε κτηνιατρικό ιατρικό κέντρο. Οι κτηνίατροι εκεί πραγματοποίησαν χειρουργική επέμβαση διάρκειας αρκετών ωρών για να ακρωτηριάσουν το αριστερό μπροστινό του πόδι.
Το γραφείο του σερίφη δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τους βοηθούς του σερίφη να φτάνουν στο κτηνιατρικό κέντρο για να υποδεχτούν έναν γεμάτο ενέργεια Έις, καθώς ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο σπίτι του. Το βίντεο δείχνει τον Έις να βγαίνει από ιατρικό κέντρο υπό χειροκροτήματα, φορώντας ένα μπλουζάκι με τη φράση «ride or die».
Ο Έις παίρνει εξιτήριο:
Δύο ημέρες αργότερα, ο Έις επέστρεψε για πρώτη φορά στο γραφείο του σερίφη από τότε που είχε πυροβοληθεί. «Κοιτάξτε τον Έις. Είναι χαρούμενος, τρώει, μου δάγκωσε το δάχτυλο. Είμαστε πολύ περήφανοι για την Ναταλί και τον Έις. Στάθηκαν μεταξύ του καλού και του κακού και έσωσαν τη ζωή τριών βοηθών σερίφη. Γι' αυτό είμαστε τόσο περήφανοι γι' αυτόν. Τα πήγε πολύ καλά», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Πολκ, Γκρέιντι Τζαντ.
Ο Τζαντ ανέφερε ότι η Όστραϊχ θα περάσει χρόνο με τον Έις, καθώς αυτός συνεχίζει να αναρρώνει, πριν επιστρέψει στη δουλειά της. Ο Έις, ωστόσο, θα αποσυρθεί. «Χαλάρωσε και απόλαυσε τη συνταξιοδότησή σου, Έις», είπε ο Τζαντ.
Το γραφείο του σερίφη τίμησε επίσης τον Έις σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Μπορεί οι μέρες που κυνηγούσε τους κακούς να έχουν τελειώσει, αλλά ο Έις θα είναι πάντα ένας από τους ήρωές μας».
Ο 7χρονος Έις υπηρετεί στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Πολκ από τον Μάρτιο του 2020 και τραυματίστηκε ενώ οι αστυνομικοί επιχειρούσαν να συλλάβουν 27χρονο. Οι αρχές ανέφεραν ότι ο 27χρονος πυροβόλησε τουλάχιστον τέσσερις φορές εναντίον των τριών βοηθών. Σύμφωνα με το Fox, ο Έις πυροβολήθηκε στο μπροστινό πόδι με αποτέλεσμα να θρυμματιστεί το οστό και να αιμορραγήσει αρτηρία.
Η εκπαιδευτής του Έις, η βοηθός σερίφη Νάταλι Όστραϊχ, περιποιήθηκε τα τραύματά του και τον μετέφερε σε ασφαλές μέρος, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη. Ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κλινική και σταθεροποιήθηκε ενώ με αεροδιακομιδή τον μετέφεραν σε κτηνιατρικό ιατρικό κέντρο. Οι κτηνίατροι εκεί πραγματοποίησαν χειρουργική επέμβαση διάρκειας αρκετών ωρών για να ακρωτηριάσουν το αριστερό μπροστινό του πόδι.
Το γραφείο του σερίφη δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τους βοηθούς του σερίφη να φτάνουν στο κτηνιατρικό κέντρο για να υποδεχτούν έναν γεμάτο ενέργεια Έις, καθώς ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο σπίτι του. Το βίντεο δείχνει τον Έις να βγαίνει από ιατρικό κέντρο υπό χειροκροτήματα, φορώντας ένα μπλουζάκι με τη φράση «ride or die».
Ο Έις παίρνει εξιτήριο:
«Μόλις ξύπνησε από την αναισθησία, ο Έις προσπάθησε να βγει περπατώντας από εκεί», έγραψε το γραφείο του σερίφη. «Δεν έχει αποθαρρυνθεί από τότε. Μάλιστα, ξεπέρασε σε ταχύτητα την κάμερα που προσπαθούσε να καταγράψει την αποδέσμευσή του σήμερα το απόγευμα», συμπλήρωσε.
A hero's welcome for K-9 Ace.— Fox News (@FoxNews) August 13, 2026
The 7-year-old German shepherd walks back into the Polk County Sheriff's Office on three legs, surrounded by the deputies he helped protect just days earlier.
Ace was critically wounded after authorities say a suspect opened fire as deputies… pic.twitter.com/NiZZkIbGNg
Δύο ημέρες αργότερα, ο Έις επέστρεψε για πρώτη φορά στο γραφείο του σερίφη από τότε που είχε πυροβοληθεί. «Κοιτάξτε τον Έις. Είναι χαρούμενος, τρώει, μου δάγκωσε το δάχτυλο. Είμαστε πολύ περήφανοι για την Ναταλί και τον Έις. Στάθηκαν μεταξύ του καλού και του κακού και έσωσαν τη ζωή τριών βοηθών σερίφη. Γι' αυτό είμαστε τόσο περήφανοι γι' αυτόν. Τα πήγε πολύ καλά», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Πολκ, Γκρέιντι Τζαντ.
«Απόλαυσε τη συνταξιοδότησή σου Έις»
Ο Τζαντ ανέφερε ότι η Όστραϊχ θα περάσει χρόνο με τον Έις, καθώς αυτός συνεχίζει να αναρρώνει, πριν επιστρέψει στη δουλειά της. Ο Έις, ωστόσο, θα αποσυρθεί. «Χαλάρωσε και απόλαυσε τη συνταξιοδότησή σου, Έις», είπε ο Τζαντ.
Το γραφείο του σερίφη τίμησε επίσης τον Έις σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Μπορεί οι μέρες που κυνηγούσε τους κακούς να έχουν τελειώσει, αλλά ο Έις θα είναι πάντα ένας από τους ήρωές μας».
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