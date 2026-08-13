Το τουρκικό F-16 περνά πάνω από αυτοκίνητο και συντρίβεται λίγα μέτρα μακριά - Νέα βίντεο από την πτώση του μαχητικού στη Γιάλοβα
Το F-16 είχε απογειωθεί χθες από το Εσκισεχίρ για εκπαιδευτική πτήση - Ο πιλότος πρόλαβε να εκτιναχθεί και είναι καλά στην υγεία του
Το F-16 είχε απογειωθεί χθες από το Εσκισεχίρ για εκπαιδευτική πτήση και περίπου στις 15:00 συνετρίβη κοντά στις εγκαταστάσεις της 18ης Κύριας Διοίκησης Αεροπορικής Βάσης στη Γιάλοβα. Μετά τη συντριβή ξεκίνησε έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και η Εισαγγελία της Γιάλοβα.
Ένα νέο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και τραβήχτηκε από οδηγό αυτοκινήτου, δείχνει το μαχητικό (ή κάποιο μέρος αυτού) να περνά από το όχημα και να συντρίβεται λίγα μέτρα μακριά, μέσα σε δάσος.
🟥 Yalova'da F-16 eğitim uçağının düşüşünden yeni görüntüler pic.twitter.com/eAituAqY1j— Halk TV (@halktvcomtr) August 13, 2026
Εκτινάχθηκε από το μαχητικό ο πιλότοςΣύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας, το F-16 ανήκε στην 1η Κύρια Διοίκηση Βάσης Αεριωθουμένων του Εσκισεχίρ και συνετρίβη στην περιοχή Τασκιόπρου, στην επαρχία Τσιφτλίκιοϊ της Γιάλοβα.
Η εισαγγελική έρευνα άρχισε αμέσως μετά το περιστατικό, με δύο εισαγγελείς να αναλαμβάνουν την υπόθεση υπό τον συντονισμό αναπληρωτή επικεφαλής της Εισαγγελίας.
Yalova'daki F-16 eğitim uçağının düşme anı kameraya yansıdı. pic.twitter.com/6C0JpIk7yV— Pusholder (@pusholder) August 12, 2026
Ο πιλότος, αντισυνταγματάρχης με τα αρχικά E.T., χρησιμοποίησε το σύστημα εκτίναξης πριν από τη συντριβή και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γιάλοβα.
🔴SON DAKİKA | Jetin düşme anı— GZT (@gztcom) August 12, 2026
📌Yalova 18. Hava Komutanlığı çevresinde F-16 askeri eğitim uçağı kaza kırıma uğradı; pilot atlayarak kurtuldu (güncel detaylar https://t.co/7kMBS8BZCi’da) pic.twitter.com/Gc993FShzQ
Παράλληλα, δόθηκαν εντολές για τη διενέργεια αυτοψίας στο σημείο και τη σύνταξη έκθεσης από ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή.
Turkey’s Defense Ministry said an Air Force F-16 crashed during a training flight in Yalova. The pilot ejected and survived. The cause of the accident will be determined following a detailed investigation. pic.twitter.com/sXvMlq8vCV— Mintel World (@mintelworld) August 12, 2026
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