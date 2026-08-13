Το τουρκικό F-16 περνά πάνω από αυτοκίνητο και συντρίβεται λίγα μέτρα μακριά - Νέα βίντεο από την πτώση του μαχητικού στη Γιάλοβα
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία F-16 Συντριβή αεροσκάφους Μαχητικό αεροσκάφος Πιλότος

Το τουρκικό F-16 περνά πάνω από αυτοκίνητο και συντρίβεται λίγα μέτρα μακριά - Νέα βίντεο από την πτώση του μαχητικού στη Γιάλοβα

Το F-16 είχε απογειωθεί χθες από το Εσκισεχίρ για εκπαιδευτική πτήση  - Ο πιλότος πρόλαβε να εκτιναχθεί και είναι καλά στην υγεία του

Το τουρκικό F-16 περνά πάνω από αυτοκίνητο και συντρίβεται λίγα μέτρα μακριά - Νέα βίντεο από την πτώση του μαχητικού στη Γιάλοβα
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Νέες εικόνες από τη στιγμή της συντριβής μαχητικού αεροσκάφους F-16 κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στη Γιάλοβα της Τουρκίας ήρθαν στη δημοσιότητα. Ο πιλότος κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας το σύστημα εκτίναξης και νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Το F-16 είχε απογειωθεί χθες από το Εσκισεχίρ για εκπαιδευτική πτήση και περίπου στις 15:00 συνετρίβη κοντά στις εγκαταστάσεις της 18ης Κύριας Διοίκησης Αεροπορικής Βάσης στη Γιάλοβα. Μετά τη συντριβή ξεκίνησε έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και η Εισαγγελία της Γιάλοβα.

Ένα νέο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και τραβήχτηκε από οδηγό αυτοκινήτου, δείχνει το μαχητικό (ή κάποιο μέρος αυτού) να περνά από το όχημα και να συντρίβεται λίγα μέτρα μακριά, μέσα σε δάσος.



Εκτινάχθηκε από το μαχητικό ο πιλότος

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας, το F-16 ανήκε στην 1η Κύρια Διοίκηση Βάσης Αεριωθουμένων του Εσκισεχίρ και συνετρίβη στην περιοχή Τασκιόπρου, στην επαρχία Τσιφτλίκιοϊ της Γιάλοβα.

Η εισαγγελική έρευνα άρχισε αμέσως μετά το περιστατικό, με δύο εισαγγελείς να αναλαμβάνουν την υπόθεση υπό τον συντονισμό αναπληρωτή επικεφαλής της Εισαγγελίας.

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Ο πιλότος, αντισυνταγματάρχης με τα αρχικά E.T., χρησιμοποίησε το σύστημα εκτίναξης πριν από τη συντριβή και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γιάλοβα.



Όπως έγινε γνωστό, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ η νοσηλεία και η θεραπεία του συνεχίζονται.

Παράλληλα, δόθηκαν εντολές για τη διενέργεια αυτοψίας στο σημείο και τη σύνταξη έκθεσης από ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή.

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