Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση σε τυφλό σημείο στη Λίμνη Πλαστήρα
Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση σε τυφλό σημείο στη Λίμνη Πλαστήρα
Το βίντεο που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών, δημοσίευσε στα social media ο δικυκλιστής που είδε τον... Χάρο με τα μάτια του
Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου και σε «τυφλό» σημείο που απαγορευόταν η προσπέραση.
Το βίντεο που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών, δημοσίευσε στα social media ο δικυκλιστής που είδε τον... Χάρο με τα μάτια του όταν ενώ οδηγούσε, είδε σε απόσταση αναπνοής το βαρύ όχημα να κατευθύνεται προς τα πάνω του. Με έναν γρήγορο ελιγμό, ο οδηγός της μηχανής κατάφερε να αποφύγει την σύγκρουση και να σωθεί.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ERTNews, ο οδηγός της νταλίκας ταυτοποιήθηκε μετά από έρευνα της Τροχαίας Αττικής, μέσω της μεταφορικής εταιρείας στην οποία εργάζεται ο οδηγός του βυτιοφόρου.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες ενώ ενημερώθηκε και η διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Ο οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, βρίσκεται μαζί με το βυτιοφόρο του στη Χαλκιδική και αναμένεται το απόγευμα να προσέλθει οικειοθελώς στην Τροχαία για να καταθέσει και να λάβει γνώση της δικογραφίας που σχηματίζεται εις βάρος του.
Το περιστατικό, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, φέρεται να έγινε στο ύψος της Λίμνης Πλαστήρα.
Το βίντεο που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών, δημοσίευσε στα social media ο δικυκλιστής που είδε τον... Χάρο με τα μάτια του όταν ενώ οδηγούσε, είδε σε απόσταση αναπνοής το βαρύ όχημα να κατευθύνεται προς τα πάνω του. Με έναν γρήγορο ελιγμό, ο οδηγός της μηχανής κατάφερε να αποφύγει την σύγκρουση και να σωθεί.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ERTNews, ο οδηγός της νταλίκας ταυτοποιήθηκε μετά από έρευνα της Τροχαίας Αττικής, μέσω της μεταφορικής εταιρείας στην οποία εργάζεται ο οδηγός του βυτιοφόρου.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες ενώ ενημερώθηκε και η διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Ο οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, βρίσκεται μαζί με το βυτιοφόρο του στη Χαλκιδική και αναμένεται το απόγευμα να προσέλθει οικειοθελώς στην Τροχαία για να καταθέσει και να λάβει γνώση της δικογραφίας που σχηματίζεται εις βάρος του.
Το περιστατικό, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, φέρεται να έγινε στο ύψος της Λίμνης Πλαστήρα.
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