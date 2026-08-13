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Ο V των BTS αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει απώλεια ακοής στο ένα του αυτί
Ο V των BTS αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει απώλεια ακοής στο ένα του αυτί
Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι το πρόβλημα επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας
Μία αποκάλυψη σχετικά με πρόβλημα υγείας του έκανε μέλος των BTS. Εν μέσω της παγκόσμιας περιοδείας του συγκροτήματος, ο V μοιράστηκε με τον κόσμο πως έχει έρθει αντιμέτωπος με απώλεια ακοής, προσθέτοντας μάλιστα ότι υποβάλλεται ήδη σε θεραπεία.
Ο 30χρονος τραγουδιστής ανέφερε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει κάνει την εμφάνισή του εδώ και περίπου δυόμισι χρόνια, σημειώνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που το αποκαλύπτει στους θαυμαστές του. «Εάν η ακοή στο αριστερό μου αυτί βρίσκεται στο 100%, στο δεξί είναι μόλις περίπου στο 30%», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι το πρόβλημα επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας. Αρχικά δεν το αντιμετώπισε όσο σοβαρά έπρεπε καθώς πίστευε ότι ήταν απλώς «ζήτημα ψυχικής δύναμης». Τώρα λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και επισκέπτεται τακτικά το νοσοκομείο.
Αυτή την περίοδο, οι BTS πραγματοποιούν την πρώτη τους παγκόσμια περιοδεία μετά από χρόνια, με τίτλο «Arirang World Tour», στην οποία εμφανίζονται και τα επτά μέλη, καθώς ολοκλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στη Νότια Κορέα.
Ο 30χρονος τραγουδιστής ανέφερε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει κάνει την εμφάνισή του εδώ και περίπου δυόμισι χρόνια, σημειώνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που το αποκαλύπτει στους θαυμαστές του. «Εάν η ακοή στο αριστερό μου αυτί βρίσκεται στο 100%, στο δεξί είναι μόλις περίπου στο 30%», είπε χαρακτηριστικά.
BTS star V reveals hearing loss battle during livestream https://t.co/6HkSz5Odds— BBC News (World) (@BBCWorld) August 13, 2026
Αυτή την περίοδο, οι BTS πραγματοποιούν την πρώτη τους παγκόσμια περιοδεία μετά από χρόνια, με τίτλο «Arirang World Tour», στην οποία εμφανίζονται και τα επτά μέλη, καθώς ολοκλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στη Νότια Κορέα.
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