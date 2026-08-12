Στα όριά του το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου «Λίνκολν»: Απελπισμένοι πήγαν να πέσουν στη θάλασσα, μούχλα και φαγητό με το δελτίο, εννιά μήνες μακριά από στεριά

Η αποστολή του ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο και από τότε πήρε παρατάσεις και είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψει στη βάση του - Οργισμένοι οι συγγενείς, δεν δίνει καθαρές απαντήσεις το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό