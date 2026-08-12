Στα όριά του το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου «Λίνκολν»: Απελπισμένοι πήγαν να πέσουν στη θάλασσα, μούχλα και φαγητό με το δελτίο, εννιά μήνες μακριά από στεριά
Στα όριά του το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου «Λίνκολν»: Απελπισμένοι πήγαν να πέσουν στη θάλασσα, μούχλα και φαγητό με το δελτίο, εννιά μήνες μακριά από στεριά
Η αποστολή του ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο και από τότε πήρε παρατάσεις και είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψει στη βάση του - Οργισμένοι οι συγγενείς, δεν δίνει καθαρές απαντήσεις το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό
Τον κώδωνα του κινδύνου για την ψυχική υγεία -αλλά και την σωματική- του πληρώματος του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Λίνκολν» κρούουν οι οικογένειες των ναυτικών, όπως και μέλη του Κογκρέσου.
Το αεροπλανοφόρο με τους 5.000 ναυτικούς και πεζοναύτες που μετέχει στην επίθεση κατά του Ιράν έχει συμπληρώσει εννέα μήνες στη θάλασσα. Το διάστημα υπερβαίνει το σύνηθες για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ που είναι 6-7 μήνες με συχνές στάσεις σε λιμάνια.
Από τον περασμένο Νοέμβριο το πλήρωμα βγήκε μόλις δύο ημέρες στη στεριά: στο Γκουάμ τον Δεκέμβριο και στο Ομάν τον Ιούλιο.
Μέσα ενημέρωσης που σχετίζονται με τον αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, οι Navy Times και η Stars and Stripes, κάνουν λόγο ακόμη και για απόπειρες των ναυτών να πηδήξουν στη θάλασσα. Τουλάχιστον δύο ναυτικοί επιχείρησαν να πηδήξουν στη θάλασσα, αναφέρει το Newsweek.
Η σύζυγος ενός ναυτικού είπε ότι έλαβε μηνύματα από αυτόν που έγραφαν «ελπίζω να μην ξυπνήσω αύριο», γράφει από την πλευρά του ο Guardian. Νομίζει ότι θα τον αποτάξουν και, επειδή έχει φτάσει στα όριά του, η καριέρα του στο Ναυτικό εδώ και 13 χρόνια θα καταστραφεί από τη μια στιγμή στην άλλη, είπε άλλη μια γυναίκα για αυτό που φοβάται ο σύζυγός της.
Σε άλλη περίπτωση ένας ναυτικός άρπαξε τον συνάδελφό του που ήταν έτοιμος να πέσει στη θάλασσα.
Πάντως δεν είναι άγνωστες στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ οι επιπτώσεις του στρες πάνω στα πληρώματα των αεροπλανοφόρων. Η κόπωση, το περιβάλλον με τους θορύβους και η ανεπαρκής περίθαλψη (και των ψυχικών ζητημάτων).
«Πάσχει» όμως και το ίδιο το αεροπλανοφόρο που δεν συντηρείται επαρκώς και ξεμένει από προμήθειες.
Οι ναυτικοί μιλούν για μούχλα στις ντουζιέρες, χαλασμένες τουαλέτες, άπλυτα που μένουν άπλυτα για εβδομάδες, ανύπαρκτο ζεστό νερό, καθόλου σαπούνι, αποσμητικά και οδοντόκρεμα. Όσο για το φαγητό, λίγο ρύζι και δύο τορτίγες.
Περίπου 200 συγγενείς ναυτικών μετέφεραν όσα ακούν από τους δικούς τους στην ηγεσία του Ναυτικού κατά τη διάρκεια συνάντησης την περασμένη εβδομάδα στο Σαν Φρανσίσκο. Παρόντες ήταν ο υφυπουργός Ναυτικών Χανγκ Τσάο και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι. Έγινε μάλιστα και δεύτερη συνάντηση με βιντεοκλήση, γράφει το Newsweek.
«Η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε εμάς και στην ηγεσία του Ναυτικού έχει πια καταστραφεί», είπε χαρακτηριστικά μία γυναίκα που μετείχε στη συνάντηση.
Το «Λίνκολν» αναχώρησε από το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις 21 Νοεμβρίου 2025 για αποστολή στον Ειρηνικό Ωκεανό. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος κατά του Ιράν πήρε εντολή να πλεύσει για τη Μέση Ανατολή όπου ακόμη βρίσκεται. Η αποστολή θα τελείωνε τον Μάιο αλλά παρατάθηκε δύο φορές.
Το αεροπλανοφόρο με τους 5.000 ναυτικούς και πεζοναύτες που μετέχει στην επίθεση κατά του Ιράν έχει συμπληρώσει εννέα μήνες στη θάλασσα. Το διάστημα υπερβαίνει το σύνηθες για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ που είναι 6-7 μήνες με συχνές στάσεις σε λιμάνια.
Από τον περασμένο Νοέμβριο το πλήρωμα βγήκε μόλις δύο ημέρες στη στεριά: στο Γκουάμ τον Δεκέμβριο και στο Ομάν τον Ιούλιο.
Μέσα ενημέρωσης που σχετίζονται με τον αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, οι Navy Times και η Stars and Stripes, κάνουν λόγο ακόμη και για απόπειρες των ναυτών να πηδήξουν στη θάλασσα. Τουλάχιστον δύο ναυτικοί επιχείρησαν να πηδήξουν στη θάλασσα, αναφέρει το Newsweek.
Η σύζυγος ενός ναυτικού είπε ότι έλαβε μηνύματα από αυτόν που έγραφαν «ελπίζω να μην ξυπνήσω αύριο», γράφει από την πλευρά του ο Guardian. Νομίζει ότι θα τον αποτάξουν και, επειδή έχει φτάσει στα όριά του, η καριέρα του στο Ναυτικό εδώ και 13 χρόνια θα καταστραφεί από τη μια στιγμή στην άλλη, είπε άλλη μια γυναίκα για αυτό που φοβάται ο σύζυγός της.
Σε άλλη περίπτωση ένας ναυτικός άρπαξε τον συνάδελφό του που ήταν έτοιμος να πέσει στη θάλασσα.
Πάντως δεν είναι άγνωστες στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ οι επιπτώσεις του στρες πάνω στα πληρώματα των αεροπλανοφόρων. Η κόπωση, το περιβάλλον με τους θορύβους και η ανεπαρκής περίθαλψη (και των ψυχικών ζητημάτων).
«Πάσχει» όμως και το ίδιο το αεροπλανοφόρο που δεν συντηρείται επαρκώς και ξεμένει από προμήθειες.
Οι ναυτικοί μιλούν για μούχλα στις ντουζιέρες, χαλασμένες τουαλέτες, άπλυτα που μένουν άπλυτα για εβδομάδες, ανύπαρκτο ζεστό νερό, καθόλου σαπούνι, αποσμητικά και οδοντόκρεμα. Όσο για το φαγητό, λίγο ρύζι και δύο τορτίγες.
Περίπου 200 συγγενείς ναυτικών μετέφεραν όσα ακούν από τους δικούς τους στην ηγεσία του Ναυτικού κατά τη διάρκεια συνάντησης την περασμένη εβδομάδα στο Σαν Φρανσίσκο. Παρόντες ήταν ο υφυπουργός Ναυτικών Χανγκ Τσάο και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι. Έγινε μάλιστα και δεύτερη συνάντηση με βιντεοκλήση, γράφει το Newsweek.
«Η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε εμάς και στην ηγεσία του Ναυτικού έχει πια καταστραφεί», είπε χαρακτηριστικά μία γυναίκα που μετείχε στη συνάντηση.
Το «Λίνκολν» αναχώρησε από το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις 21 Νοεμβρίου 2025 για αποστολή στον Ειρηνικό Ωκεανό. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος κατά του Ιράν πήρε εντολή να πλεύσει για τη Μέση Ανατολή όπου ακόμη βρίσκεται. Η αποστολή θα τελείωνε τον Μάιο αλλά παρατάθηκε δύο φορές.
Στη συνάντηση με τους συγγενείς ειπώθηκε ότι το αεροπλανοφόρο «Ρούσβελτ» και η ομάδα του θα αντικαταστήσουν το «Λίνκολν», αλλά είναι άγνωστο πότε ακριβώς.
Από τον Απρίλιο είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν καταγγελίες για τις ελλείψεις σε νερό και το φαγητό «με το δελτίο» αλλά και τα χαλασμένα πλυντήρια. Η απάντηση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ; «Αυτά είναι fake news».
Από τον Απρίλιο είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν καταγγελίες για τις ελλείψεις σε νερό και το φαγητό «με το δελτίο» αλλά και τα χαλασμένα πλυντήρια. Η απάντηση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ; «Αυτά είναι fake news».
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