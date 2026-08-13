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Το ΣτΕ ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών Πανεπιστημίων
Το ΣτΕ ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών Πανεπιστημίων
Η ακύρωσή τους πραγματοποιήθηκε λόγω νομικών προβλημάτων των κανονιστικών πράξεων που διέπουν την λειτουργία τους
Τρία ιδιωτικά Πανεπιστήμια που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τουλάχιστον κατά τη νέα φοιτητική περίοδο, καθώς το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τους και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολο τους, λόγω νομικών προβλημάτων των κανονιστικών πράξεων που διέπουν την λειτουργία τους.
Ειδικότερα, οι αποφάσεις του ΣτΕ, με πρόεδρο των αντιπρόεδρο Διομήδη Κυριλόπουλο, που ακυρώνουν τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολο τους αφορούν τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια CITY College University of York, Keele University και Anatolia College.
Στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος σε δήλωσή του αναφέρει: «Mε χαρά υποδέχομαι τις σημερινές αποφάσεις για τις οποίες επένδυσα πολύ προσωπικό αγώνα. Ας είναι αυτές οι αποφάσεις ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας παιδείας υψηλού επιπέδου για τα Ελληνόπουλα».
Ειδικότερα, οι αποφάσεις του ΣτΕ, με πρόεδρο των αντιπρόεδρο Διομήδη Κυριλόπουλο, που ακυρώνουν τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολο τους αφορούν τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια CITY College University of York, Keele University και Anatolia College.
Στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος σε δήλωσή του αναφέρει: «Mε χαρά υποδέχομαι τις σημερινές αποφάσεις για τις οποίες επένδυσα πολύ προσωπικό αγώνα. Ας είναι αυτές οι αποφάσεις ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας παιδείας υψηλού επιπέδου για τα Ελληνόπουλα».
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