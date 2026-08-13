Νικ Ράινερ: Αντιμέτωπος με νέο επιβαρυντικό κατηγορητήριο για τη δολοφονία των γονιών του
Νικ Ράινερ: Αντιμέτωπος με νέο επιβαρυντικό κατηγορητήριο για τη δολοφονία των γονιών του
Ο γιος του Ρομπ Ράινερ αντιμετωπίζει πλέον και την επιβαρυντική περίσταση της ενέδρας
Σώμα ενόρκων απήγγειλε στον Νικ Ράινερ δύο κατηγορίες για ανθρωποκτόνια πρώτου βαθμού για τη δολοφονία των γονιών του, αντικαθιστώντας το αρχικό κατηγορητήριο.
Ο γιος του Ρομπ Ράινερ αντιμετωπίζει πλέον και την επιβαρυντική περίσταση της ενέδρας, η οποία πλαισιώνει την ήδη υπάρχουσα κατηγορία περί χρήσης φονικού όπλου. Η συγκεκριμένη κατηγορία σημαίνει ότι ο Ράινερ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή — η εφαρμογή της οποίας έχει προσωρινά ανασταλεί στην πολιτεία. Ωστόσο οι εισαγγελείς δεν έχουν ανακοινώσει εάν θα τη ζητήσουν.
«Πρόκειται για μια βαθιά προδοσία από έναν άνθρωπο που τον αγάπησαν και τον εμπιστεύτηκαν τα ίδια τα θύματά του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εισαγγελέας της Κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χότσμαν, υπογραμμίζοντας πως η απαγγελία κατηγοριών από το σώμα ενορκών φέρνει την υπόθεση ένα βήμα πιο κοντά στη διεξαγωγή της δίκης και την απονομή δικαιοσύνης. «Ελπίζουμε ότι η απαγγελία κατηγοριών από το σώμα ενόρκων θα μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στη δίκη και στην απόδοση δικαιοσύνης», συνέχισε.
Με την παρέμβαση του σώματος ενορκών παρακάμπτεται πλέον η ανάγκη διεξαγωγής μιας δημόσιας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να κριθεί αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να προχωρήσει η υπόθεση. Η επιστροφή του στο δικαστήριο, στο πλαίσιο προδικαστικής συνεδρίασης, έχει οριστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Ράινερ είχε δηλώσει αθώος τον Φεβρουάριο και για τις αρχικές κατηγορίες που είχαν απαγγελθεί σε βάρος του.
Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, η φωτογράφος Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, βρέθηκαν νεκροί στις 14 Δεκεμβρίου στο σπίτι τους, στο Λος Άντζελες. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν στο υπνοδωμάτιό τους περίπου 12 ώρες αργότερα. Ακολούθησε η σύλληψη του γιου τους, με τον δικαστή να απορρίπτει την αποφυλάκισή του.
Ο γιος του Ρομπ Ράινερ αντιμετωπίζει πλέον και την επιβαρυντική περίσταση της ενέδρας, η οποία πλαισιώνει την ήδη υπάρχουσα κατηγορία περί χρήσης φονικού όπλου. Η συγκεκριμένη κατηγορία σημαίνει ότι ο Ράινερ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή — η εφαρμογή της οποίας έχει προσωρινά ανασταλεί στην πολιτεία. Ωστόσο οι εισαγγελείς δεν έχουν ανακοινώσει εάν θα τη ζητήσουν.
«Πρόκειται για μια βαθιά προδοσία από έναν άνθρωπο που τον αγάπησαν και τον εμπιστεύτηκαν τα ίδια τα θύματά του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εισαγγελέας της Κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χότσμαν, υπογραμμίζοντας πως η απαγγελία κατηγοριών από το σώμα ενορκών φέρνει την υπόθεση ένα βήμα πιο κοντά στη διεξαγωγή της δίκης και την απονομή δικαιοσύνης. «Ελπίζουμε ότι η απαγγελία κατηγοριών από το σώμα ενόρκων θα μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στη δίκη και στην απόδοση δικαιοσύνης», συνέχισε.
Nick Reiner Indicted in Parents’ Murders, Facing New Allegation of Lying in Wait https://t.co/Rw2blDaRBa— People (@people) August 12, 2026
Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, η φωτογράφος Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, βρέθηκαν νεκροί στις 14 Δεκεμβρίου στο σπίτι τους, στο Λος Άντζελες. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν στο υπνοδωμάτιό τους περίπου 12 ώρες αργότερα. Ακολούθησε η σύλληψη του γιου τους, με τον δικαστή να απορρίπτει την αποφυλάκισή του.
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