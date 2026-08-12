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Εκτός από τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ ο Κωνσταντέλιας λόγω προσωπικού θέματος
Εκτός από τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ ο Κωνσταντέλιας λόγω προσωπικού θέματος
Ο 23χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν ταξίδεψε στις Βρυξέλλες με την υπόλοιπη ομάδα ενόψει του αυριανού αγώνα κόντρα στην Άντερλεχτ
Σημαντικό πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τέθηκε εκτός αποστολής για την αυριανή ρεβάνς με την Άντερλεχτ για τα προκριματικά του Europa League.
Ο νεαρός άσος του Δικεφάλου του Βορρά, δεν ταξίδεψε με την αποστολή για το Βέλγιο καθώς σύμφωνα με ενημέρωση από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ λόγω ενός προσωπικού του θέματος θα μείνει στην Θεσσαλονίκη.
Έτσι, ο ΠΑΟΚ καλείται να πραγματοποιήσει μία ανατροπή χωρίς το μεγάλο του αστέρι. Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο αγώνα της σειράς είχε ηττηθεί με 1-0 στην Τούμπα.
Πηγή: gazzeta.gr
Ο νεαρός άσος του Δικεφάλου του Βορρά, δεν ταξίδεψε με την αποστολή για το Βέλγιο καθώς σύμφωνα με ενημέρωση από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ λόγω ενός προσωπικού του θέματος θα μείνει στην Θεσσαλονίκη.
Έτσι, ο ΠΑΟΚ καλείται να πραγματοποιήσει μία ανατροπή χωρίς το μεγάλο του αστέρι. Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο αγώνα της σειράς είχε ηττηθεί με 1-0 στην Τούμπα.
Πηγή: gazzeta.gr
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