Τραγωδία στην Κίμωλο: Τι ερευνούν οι Αρχές για τον θάνατο του 17χρονου, στο μικροσκόπιο ο θερμοσίφωνας και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση
ΕΛΛΑΔΑ
Κίμωλος Ανήλικος Ηλεκτροπληξία

Τραγωδία στην Κίμωλο: Τι ερευνούν οι Αρχές για τον θάνατο του 17χρονου, στο μικροσκόπιο ο θερμοσίφωνας και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η πληροφορία ότι ο ηλεκτρικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής

Τραγωδία στην Κίμωλο: Τι ερευνούν οι Αρχές για τον θάνατο του 17χρονου, στο μικροσκόπιο ο θερμοσίφωνας και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση
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Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κίμωλος μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός 17χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι όπου έμενε με τη μητέρα του.

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (9/8). Ο 17χρονος ζούσε μόνιμα με την οικογένειά του στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στην Κίμωλο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, οι έρευνες επικεντρώνονται στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού και ειδικότερα στο ενδεχόμενο να υπήρξε βλάβη ή διαρροή ρεύματος από τον θερμοσίφωνα. Τα ακριβή αίτια του θανάτου, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.


Εξετάζεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για σπίτι παλαιάς κατασκευής, με την ηλεκτρολογική εγκατάστασή του να φέρεται να χρονολογείται πριν από τη δεκαετία του 1970.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η πληροφορία ότι ο ηλεκτρικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής, τον μηχανισμό ασφαλείας που διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος όταν εντοπιστεί διαρροή.

Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν πληροφορία σύμφωνα με την οποία το 2024 είχε εκδοθεί πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου. Τα σχετικά έγγραφα αναμένεται να εξεταστούν προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της εγκατάστασης και εάν πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.


Σήμερα η νεκροψία-νεκροτομή

Η σορός του 17χρονου μεταφέρεται από την Κίμωλο στον Πειραιά, όπου σήμερα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για την αιτία θανάτου, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.
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