Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας «By Any Means» με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ
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Μαρκ Γουόλμπεργκ Ταινία Τρέιλερ

Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας «By Any Means» με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ

Ο ηθοποιός υποδύεται έναν διαβόητο εκτελεστή της μαφίας που συμμαχεί με έναν πράκτορα του FBI στο Μισισιπή του 1960

Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας «By Any Means» με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ
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Στη δημοσιότητα δόθηκε από την Paramount Pictures το επίσημο τρέιλερ της ταινίας «By Any Means», με τον Γιαχία Αμπντούλ-Ματίν II να διασταυρώνει τα πυρά του με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ.

Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, το πολιτικό δράμα ακολουθεί τον Wayne Strider, «έναν νεαρό μαύρο πράκτορα του FBI που αναλαμβάνει να εξιχνιάσει τις δολοφονίες ηγετών του κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων στο Μισισιπή της δεκαετίας του '60.

Καθώς αναγκάζεται να συμμαχήσει με τον διαβόητο εκτελεστή της μαφίας Γκρεγκ Σκάρπα, τον οποίο υποδύεται ο Γουόλμπεργκ, παρασύρεται σε ένα θανάσιμο ανθρωποκυνηγητό όπου τα όρια ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την εκδίκηση αρχίζουν να θολώνουν. Όταν το σύστημα αποτυγχάνει, δύο άνθρωποι που τους χωρίζουν τα πάντα συμφωνούν σε ένα πράγμα: ο νόμος έχει όρια, αυτοί όμως όχι».

Δείτε το τρέιλερ

By Any Means | Final Trailer (2026 Movie) – Yahya Abdul-Mateen II, Mark Wahlberg

Το καστ συμπληρώνουν οι Νικόλ Μπεχαρί, Τζος Λούκας, ΛίζαΓκέι Χάμιλτον, LaChanze, Ίθαν Έμπρι, Ντέιβιντ Στράθερν και Τζιανκάρλο Εσπόζιτο. Τη σκηνοθεσία του φιλμ υπογράφει ο Ελέγκανς Μπράτον, σε σενάριο του Σάσα Πεν.

Η δοκιμαστική προβολή του «By Any Means» σημείωσε μεγάλη επιτυχία με την ερμηνεία του Γουόλμπεργκ να προκαλεί επευφημίες και ενθουσιασμό στους θεατές.

«Ήταν απίστευτο. Η αντίδραση του κόσμου στην αίθουσα ήταν πραγματικά κάτι που δεν έχω ξαναζήσει», δήλωσε ο πρωταγωνιστής ο οποίος έχει αναλάβει και μέρος της παραγωγής μαζί με τον σκηνοθέτη και τους 'Αλεξ Λεμποβίτσι, Έρικα Λι και Στίβεν Λέβινσον.

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Το «By Any Means» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 4 Σεπτεμβρίου.
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