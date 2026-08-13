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Ηθοποιός «ναυαγοσώστρια» στο Baywatch άνοιξε λογαριασμό στο OnlyFans στα 56 επειδή της ζητούν φωτογραφίες των ποδιών της
Ηθοποιός «ναυαγοσώστρια» στο Baywatch άνοιξε λογαριασμό στο OnlyFans στα 56 επειδή της ζητούν φωτογραφίες των ποδιών της
«Θα βλέπουν την πραγματική μου ζωή, τις προσωπικές μου φωτογραφίες και τα βίντεό μου, και, ναι, τα πόδια που όλοι συνεχίζουν να ζητούν» ανακοίνωσε η Έρικα Έλενιακ
Στον αστερισμό του OnlyFans μπήκε στα 56 της η ηθοποιός Έρικα Έλενιακ, η οποία είχε γίνει γνωστή ως η ναυαγοσώστρια Σόνι ΜακΚέιν στο θρυλικό Baywatch.
Όπως εξήγησε η ίδια, πήρα την απόφαση προκειμένου να ανταποκριθεί στα συχνά αιτήματα που δέχεται από θαυμαστές της για φωτογραφίες των ποδιών της.
H Έρικα Έλενιακ όταν υποδυόταν τη ναυαγοσώστρια στο Baywatch
«Βασικά μεγάλωσα στην παραλία, φορώντας ένα κόκκινο μαγιό, οπότε αυτό μοιάζει σαν να κλείνει ένας κύκλος — μόνο που τώρα εγώ παίρνω τις αποφάσεις», δήλωσε στο TMZ τη Δευτέρα.
«Οι θαυμαστές θα βλέπουν την πραγματική μου ζωή, τις προσωπικές μου φωτογραφίες και τα βίντεό μου, πολλές ημέρες στην παραλία και, ναι, τα πόδια που όλοι συνεχίζουν να ζητούν» πρόσθεσε η Έλενιακ υποσχόμενη περιεχόμενο «χωρίς φίλτρα».
«Είμαι η Έρικα από το “Baywatch” εδώ και δεκαετίες, αλλά το OnlyFans θα δείξει μια πλευρά μου που ο κόσμος δεν έχει δει. Είναι προσωπικό, παιχνιδιάρικο και χωρίς φίλτρα — και αν ήρθατε για τα γυμνά πόδια στην άμμο, σας υπόσχομαι ότι δεν θα απογοητευτείτε» ανακοίνωσε η ηθοποιός.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή της τη Δευτέρα «στα 56 μου, αγκαλιάζω ακριβώς αυτό που είμαι σήμερα. Από το “Baywatch” μέχρι το “Playboy” και όλα όσα μεσολάβησαν, ήσασταν μαζί μου σε τόσα πολλά κεφάλαια της ζωής και της καριέρας μου. Τώρα ανοίγω ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο. Αυτό έχει να κάνει με τη διασκέδαση, με το να είμαι χωρίς φίλτρα, να μοιράζομαι αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο και, πάνω απ’ όλα, να συνδέομαι απευθείας μαζί ΣΑΣ».
Όπως εξήγησε η ίδια, πήρα την απόφαση προκειμένου να ανταποκριθεί στα συχνά αιτήματα που δέχεται από θαυμαστές της για φωτογραφίες των ποδιών της.
H Έρικα Έλενιακ όταν υποδυόταν τη ναυαγοσώστρια στο Baywatch
«Βασικά μεγάλωσα στην παραλία, φορώντας ένα κόκκινο μαγιό, οπότε αυτό μοιάζει σαν να κλείνει ένας κύκλος — μόνο που τώρα εγώ παίρνω τις αποφάσεις», δήλωσε στο TMZ τη Δευτέρα.
«Οι θαυμαστές θα βλέπουν την πραγματική μου ζωή, τις προσωπικές μου φωτογραφίες και τα βίντεό μου, πολλές ημέρες στην παραλία και, ναι, τα πόδια που όλοι συνεχίζουν να ζητούν» πρόσθεσε η Έλενιακ υποσχόμενη περιεχόμενο «χωρίς φίλτρα».
«Είμαι η Έρικα από το “Baywatch” εδώ και δεκαετίες, αλλά το OnlyFans θα δείξει μια πλευρά μου που ο κόσμος δεν έχει δει. Είναι προσωπικό, παιχνιδιάρικο και χωρίς φίλτρα — και αν ήρθατε για τα γυμνά πόδια στην άμμο, σας υπόσχομαι ότι δεν θα απογοητευτείτε» ανακοίνωσε η ηθοποιός.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή της τη Δευτέρα «στα 56 μου, αγκαλιάζω ακριβώς αυτό που είμαι σήμερα. Από το “Baywatch” μέχρι το “Playboy” και όλα όσα μεσολάβησαν, ήσασταν μαζί μου σε τόσα πολλά κεφάλαια της ζωής και της καριέρας μου. Τώρα ανοίγω ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο. Αυτό έχει να κάνει με τη διασκέδαση, με το να είμαι χωρίς φίλτρα, να μοιράζομαι αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο και, πάνω απ’ όλα, να συνδέομαι απευθείας μαζί ΣΑΣ».
Η Ελένιακ πρωταγωνίστησε στο «Baywatch» από το 1989 έως το 1992, υποδυόμενη τη ναυαγοσώστρια Σάνι ΜακΚλέιν στην πρώτη και τη δεύτερη σεζόν της εμβληματικής σειράς.
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