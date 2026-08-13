Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Μακύνεια Ναυπακτίας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ναυπακτία Εκκένωση Μήνυμα 112

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Μακύνεια Ναυπακτίας

Νωρίτερα ήχησε μήνυμα 112 προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να εκκενώσουν προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο - Επιχείρησαν 62 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Μακύνεια Ναυπακτίας
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μακύνεια Ναυπακτίας.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 15.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να εκκενώσουν  προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακύνεια Ναυπάκτου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας απομακρυνθείτε προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Πυρκαγιά Μακυνεια

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχείρησαν 62 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά Μακυνεια
Πυρκαγιά μεταξύ Μακύνειας και Αντιρρίου
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ

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