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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Μακύνεια Ναυπακτίας
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Μακύνεια Ναυπακτίας
Νωρίτερα ήχησε μήνυμα 112 προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να εκκενώσουν προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο - Επιχείρησαν 62 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μακύνεια Ναυπακτίας.
Μάλιστα, λίγο μετά τις 15.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να εκκενώσουν προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακύνεια Ναυπάκτου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας απομακρυνθείτε προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχείρησαν 62 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
Μάλιστα, λίγο μετά τις 15.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να εκκενώσουν προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακύνεια Ναυπάκτου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας απομακρυνθείτε προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχείρησαν 62 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
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