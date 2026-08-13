Ο Κρις Μπράουν ζητά νέα δίκη μετά την επιδίκαση 13 εκατ. δολαρίων σε πρώην οικιακή βοηθό του
GALA
Κρις Μπράουν Ριάνα Αποζημίωση

Ο Κρις Μπράουν ζητά νέα δίκη μετά την επιδίκαση 13 εκατ. δολαρίων σε πρώην οικιακή βοηθό του

Ο ράπερ υποστηρίζει ότι οι ένορκοι επηρεάστηκαν από την υπόθεση ξυλοδαρμού της Ριάνα

Ο Κρις Μπράουν ζητά νέα δίκη μετά την επιδίκαση 13 εκατ. δολαρίων σε πρώην οικιακή βοηθό του
Νέα δική ζητά ο Κρις Μπράουν στην υποθέση με την πρώην οικιακή βοηθό του, υποστηρίοζοντας πως η επιδίκαση αποζημίωσης ύψους 13 περίπου εκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος του οφείλεται στο γεγονός ότι ο δικαστής επέτρεψε στους ενόρκους να ακούσουν για την επίθεσή του στη Ριάνα.

Ο ράπερ κατέθεσε δικαστικά έγγραφα με τα οποία ζητά νέα δίκη στην υπόθεση της πρώην οικιακής βοηθού του, Μαρία Αβίλα, η οποία ολοκληρώθηκε με την επιδίκαση μεγάλης αποζημίωσης υπέρ της.

Η άλλοτε υπάλληλός του είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς έπειτα από άγρια επίθεση σκύλου στο σπίτι του Κρις Μπράουν στο Λος Άντζελες. Ο Μπράουν αρνήθηκε ότι φέρει νομική ευθύνη για τους τραυματισμούς της.

Πριν από τη δίκη, ο ράπερ είχε ζητήσει από το δικαστήριο να απαγορεύσει οποιαδήποτε αναφορά στην καταδίκη του το 2009 για κακούργημα ενδοοικογενειακής βίας, σχετικά με την επίθεση σε βάρος της Ριάνα, με την οποία τότε βρισκόταμ σε σχέση.

Ο δικαστής, ωστόσο, αποφάσισε να επιτρέψει τη σχετική κατάθεση, παρά το επιχείρημα του Μπράουν ότι δεν είχε καμία σύνδεση με την υπόθεση και θα μπορούσε να προκαταλάβει τους ενόρκους εναντίον του. Ο Κρις Μπράουν υποστήριξε ότι η καταδίκη αφορούσε περιστατικό πριν από 17 χρόνια, όταν ήταν μόλις 20 ετών, και επιμένει ότι η αναφορά στη σύλληψή του επηρέασε αρνητικά την κρίση των ενόρκων.

Ο δικαστής δεν έχει ακόμη αποφανθεί επί του αιτήματος του Κρις Μπράουν για νέα δίκη.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης