Ο Κρις Μπράουν ζητά νέα δίκη μετά την επιδίκαση 13 εκατ. δολαρίων σε πρώην οικιακή βοηθό του
Ο Κρις Μπράουν ζητά νέα δίκη μετά την επιδίκαση 13 εκατ. δολαρίων σε πρώην οικιακή βοηθό του
Ο ράπερ υποστηρίζει ότι οι ένορκοι επηρεάστηκαν από την υπόθεση ξυλοδαρμού της Ριάνα
Νέα δική ζητά ο Κρις Μπράουν στην υποθέση με την πρώην οικιακή βοηθό του, υποστηρίοζοντας πως η επιδίκαση αποζημίωσης ύψους 13 περίπου εκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος του οφείλεται στο γεγονός ότι ο δικαστής επέτρεψε στους ενόρκους να ακούσουν για την επίθεσή του στη Ριάνα.
Ο ράπερ κατέθεσε δικαστικά έγγραφα με τα οποία ζητά νέα δίκη στην υπόθεση της πρώην οικιακής βοηθού του, Μαρία Αβίλα, η οποία ολοκληρώθηκε με την επιδίκαση μεγάλης αποζημίωσης υπέρ της.
Η άλλοτε υπάλληλός του είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς έπειτα από άγρια επίθεση σκύλου στο σπίτι του Κρις Μπράουν στο Λος Άντζελες. Ο Μπράουν αρνήθηκε ότι φέρει νομική ευθύνη για τους τραυματισμούς της.
Πριν από τη δίκη, ο ράπερ είχε ζητήσει από το δικαστήριο να απαγορεύσει οποιαδήποτε αναφορά στην καταδίκη του το 2009 για κακούργημα ενδοοικογενειακής βίας, σχετικά με την επίθεση σε βάρος της Ριάνα, με την οποία τότε βρισκόταμ σε σχέση.
Ο δικαστής, ωστόσο, αποφάσισε να επιτρέψει τη σχετική κατάθεση, παρά το επιχείρημα του Μπράουν ότι δεν είχε καμία σύνδεση με την υπόθεση και θα μπορούσε να προκαταλάβει τους ενόρκους εναντίον του. Ο Κρις Μπράουν υποστήριξε ότι η καταδίκη αφορούσε περιστατικό πριν από 17 χρόνια, όταν ήταν μόλις 20 ετών, και επιμένει ότι η αναφορά στη σύλληψή του επηρέασε αρνητικά την κρίση των ενόρκων.
Ο δικαστής δεν έχει ακόμη αποφανθεί επί του αιτήματος του Κρις Μπράουν για νέα δίκη.
Ο ράπερ κατέθεσε δικαστικά έγγραφα με τα οποία ζητά νέα δίκη στην υπόθεση της πρώην οικιακής βοηθού του, Μαρία Αβίλα, η οποία ολοκληρώθηκε με την επιδίκαση μεγάλης αποζημίωσης υπέρ της.
Η άλλοτε υπάλληλός του είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς έπειτα από άγρια επίθεση σκύλου στο σπίτι του Κρις Μπράουν στο Λος Άντζελες. Ο Μπράουν αρνήθηκε ότι φέρει νομική ευθύνη για τους τραυματισμούς της.
😳 Chris Brown claims talk of Rihanna assault in court screwed him in $13 million judgment.— TMZ (@TMZ) August 12, 2026
Exclusive: https://t.co/fl3ffhB32i pic.twitter.com/tOD2dcjrsw
Ο δικαστής, ωστόσο, αποφάσισε να επιτρέψει τη σχετική κατάθεση, παρά το επιχείρημα του Μπράουν ότι δεν είχε καμία σύνδεση με την υπόθεση και θα μπορούσε να προκαταλάβει τους ενόρκους εναντίον του. Ο Κρις Μπράουν υποστήριξε ότι η καταδίκη αφορούσε περιστατικό πριν από 17 χρόνια, όταν ήταν μόλις 20 ετών, και επιμένει ότι η αναφορά στη σύλληψή του επηρέασε αρνητικά την κρίση των ενόρκων.
Ο δικαστής δεν έχει ακόμη αποφανθεί επί του αιτήματος του Κρις Μπράουν για νέα δίκη.
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