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Θυελλώδεις άνεμοι με ριπές άνω των 100 χλμ το επόμενο 48ωρο, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, με δυσκολία οι θαλάσσιες μετακινήσεις
Θυελλώδεις άνεμοι με ριπές άνω των 100 χλμ το επόμενο 48ωρο, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, με δυσκολία οι θαλάσσιες μετακινήσεις
Οι ισχυροί άνεμοι θα δυσκολέψουν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες και θα ρίξουν τη θερμοκρασία έως 7 βαθμούς - Επιδεινώνονται οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες σε πολλές περιοχές
Τα θυελλώδη μελτέμια θα αποτελέσουν το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού το επόμενο 48ωρο, με τις ριπές των ανέμων να αναμένεται να ξεπεράσουν τοπικά ακόμη και τα 100 χλμ./ώρα, δημιουργώντας παράλληλα ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.
Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες στο Αιγαίο, ενώ θα συνοδευτούν από σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει τους 6 με 7 βαθμούς, κυρίως στις ανατολικές περιοχές της χώρας.
Την ίδια στιγμή, οι ήδη επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω τις επόμενες δύο ημέρες σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι θυελλώδεις άνεμοι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς.
Στους χάρτες που δημοσίευσε το Meteo παρουσιάζονται οι μέγιστες ριπές ανέμου που αναμένονται το μεσημέρι της Πέμπτης 13 Αυγούστου και της Παρασκευής 14 Αυγούστου στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στις Βορειοδυτικές Κυκλάδες.
Για την Πέμπτη 13 Αυγούστου, οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα στα νοτιοδυτικά τμήματα της Βοιωτίας, στα βόρεια τμήματα της Αττικής, στη Δίρφη, στα ορεινά της Εύβοιας, καθώς και στα νότια τμήματα της Εύβοιας.
Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, άνεμοι με ριπές άνω των 100 χλμ./ώρα αναμένονται στη Νότια Εύβοια και τη Νοτιοδυτική Άνδρο.
Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες στο Αιγαίο, ενώ θα συνοδευτούν από σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει τους 6 με 7 βαθμούς, κυρίως στις ανατολικές περιοχές της χώρας.
Την ίδια στιγμή, οι ήδη επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω τις επόμενες δύο ημέρες σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι θυελλώδεις άνεμοι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς.
Στους χάρτες που δημοσίευσε το Meteo παρουσιάζονται οι μέγιστες ριπές ανέμου που αναμένονται το μεσημέρι της Πέμπτης 13 Αυγούστου και της Παρασκευής 14 Αυγούστου στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στις Βορειοδυτικές Κυκλάδες.
Για την Πέμπτη 13 Αυγούστου, οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα στα νοτιοδυτικά τμήματα της Βοιωτίας, στα βόρεια τμήματα της Αττικής, στη Δίρφη, στα ορεινά της Εύβοιας, καθώς και στα νότια τμήματα της Εύβοιας.
Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, άνεμοι με ριπές άνω των 100 χλμ./ώρα αναμένονται στη Νότια Εύβοια και τη Νοτιοδυτική Άνδρο.
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