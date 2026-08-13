Η Πάρις Τζάκσον θυμήθηκε την πρώτη συνάντηση με τη μητέρα της στα 15 της: Άρχισα να ρωτάω για εκείνη, όταν ήμουν 10
Η Πάρις Τζάκσον θυμήθηκε την πρώτη συνάντηση με τη μητέρα της στα 15 της: Άρχισα να ρωτάω για εκείνη, όταν ήμουν 10
Προς το τέλος της εφηβείας μου, αρχίσαμε να ερχόμαστε πραγματικά πιο κοντά, εξήγησε η κόρη του Μάικλ Τζάκσον
Την πρώτη φορά που συνάντησε τη μητέρα της, Ντέμπι Ρόου, περιέγραψε η Πάρις Τζάκσον. Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον μίλησε για τη σχέση τους στο podcast «Call Her Daddy», εξηγώντας ότι άρχισε να ρωτά για εκείνη. όταν ήταν περίπου 10 ετών.
«Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή άρχισα να ρωτάω γι’ αυτό, όταν ήμουν μάλλον γύρω στα 10 ή 11, και οι απαντήσεις που πήρα μου ήταν αρκετές. Απλώς ρώτησα κάτι σαν “Πώς τη λένε;”. Μου είπαν το όνομά της και είπα “Εντάξει, ωραία”», ανέφερε αρχικά. «Το άφησα εκεί και ήρθαμε σε επαφή όταν ήμουν περίπου 15 ετών. Μετά, προς το τέλος της εφηβείας μου, αρχίσαμε πραγματικά να ερχόμαστε πιο κοντά», περιέγραψε.
Όταν ρωτήθηκε αν θυμάται να ένιωθε άγχος πριν συναντήσει για πρώτη φορά τη μητέρα της, η Πάρις περιέγραψε τη στιγμή ως ιδιαίτερα απλή και χωρίς ένταση. «Θυμάμαι ότι κατέβηκα κάτω και εκείνη ήταν στο σαλόνι μαζί με τη γιαγιά μου. Μπήκα και της είπα απλώς “Γεια σου, μαμά” και εκείνη μου είπε “Γεια”. Κάθισα, μιλήσαμε για λίγο και μετά βγήκαμε και περάσαμε τη μέρα μαζί», εξήγησε.
Αναφερόμενη στη σχέση τους, η Πάρις εξήγησε ότι έχει μάθει πως όταν μπαίνει κανείς σε μια σχέση χωρίς προσδοκίες, αφήνει περισσότερο χώρο ώστε η σύνδεση να αναπτυχθεί φυσικά. «Είναι Τοξότης, οπότε έχει αυτή τη φωτιά. Εγώ είμαι Κριός, έχω κι εγώ τη φωτιά... Μοιάζουμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ένα από τα πολύ όμορφα πράγματα στη δική μου πορεία, γενικά σε όλα, είναι ότι μαθαίνω πως οι προσδοκίες μπορούν να μας καταστρέψουν. Αν μπω σε μια σχέση έχοντας προσδοκίες, πιθανότατα στο τέλος θα απογοητευτώ, θα εκνευριστώ ή θα θυμώσω και ίσως γεννηθεί κάποια πικρία», σημείωσε. «Όταν μπαίνω σε κάτι χωρίς προσδοκίες, δημιουργείται ένας πραγματικά όμορφος χώρος, ώστε κάτι αυθεντικό να μπορέσει απλώς να ανθίσει», πρόσθεσε.
Η 28χρονη Πάρις είναι ένα από τα τρία παιδιά του Μάικλ Τζάκσον. Η ίδια και ο μεγαλύτερος αδελφός της, Πρινς, είναι τα δύο παιδιά που απέκτησε ο Τζάκσον με τη Ρόου, ενώ ο μικρότερος γιος του τραγουδιστή, Μπίγκι, γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας.
Η 67χρονη Ρόου παντρεύτηκε τον Μάικλ Τζάκσον το 1996, αφού τον είχε γνωρίσει, όταν εργαζόταν ως βοηθός στο δερματολογικό ιατρείο που επισκεπτόταν ο τραγουδιστής. Γέννησε τον Πρινς το 1997 και την Πάρις το 1998. Το ζευγάρι χώρισε το 2000 και η Ρόου παραχώρησε την πλήρη επιμέλεια των παιδιών στον Τζάκσον. Μετά το διαζύγιο, η Ρόου εγκαταστάθηκε στο Πάλμντεϊλ της Καλιφόρνιας, όπου ασχολήθηκε με την εκτροφή αλόγων και κράτησε χαμηλό προφίλ, σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα.
Το 2013, πηγή είχε αναφέρει στο περιοδικό PEOPLE ότι η Πάρις και η Ρόου είχαν αρχίσει να αποκαθιστούν τη σχέση τους έπειτα από μία περίοδο κατά την οποία υπήρχαν διαστήματα απομάκρυνσης. Εκείνη την εποχή, η Ρόου είχε και τη στήριξη της γιαγιάς της Πάρις και συν-κηδεμόνα της, Κάθριν Τζάκσον.
«Η Πάρις περνά πολλές από τις δυσκολίες της εφηβείας και αισθάνεται ότι δεν την αγαπούν αρκετά. Η Πάρις επικοινώνησε με τη μητέρα της και της είπε ότι ήθελε να δημιουργήσει μια σχέση μαζί της. Η Ντέμπι ήταν θετική και η Κάθριν Τζάκσον στηρίζει αυτή τη σχέση που αναπτύσσεται», είχε δηλώσει τότε η πηγή στο PEOPLE.
«Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή άρχισα να ρωτάω γι’ αυτό, όταν ήμουν μάλλον γύρω στα 10 ή 11, και οι απαντήσεις που πήρα μου ήταν αρκετές. Απλώς ρώτησα κάτι σαν “Πώς τη λένε;”. Μου είπαν το όνομά της και είπα “Εντάξει, ωραία”», ανέφερε αρχικά. «Το άφησα εκεί και ήρθαμε σε επαφή όταν ήμουν περίπου 15 ετών. Μετά, προς το τέλος της εφηβείας μου, αρχίσαμε πραγματικά να ερχόμαστε πιο κοντά», περιέγραψε.
Όταν ρωτήθηκε αν θυμάται να ένιωθε άγχος πριν συναντήσει για πρώτη φορά τη μητέρα της, η Πάρις περιέγραψε τη στιγμή ως ιδιαίτερα απλή και χωρίς ένταση. «Θυμάμαι ότι κατέβηκα κάτω και εκείνη ήταν στο σαλόνι μαζί με τη γιαγιά μου. Μπήκα και της είπα απλώς “Γεια σου, μαμά” και εκείνη μου είπε “Γεια”. Κάθισα, μιλήσαμε για λίγο και μετά βγήκαμε και περάσαμε τη μέρα μαζί», εξήγησε.
Αναφερόμενη στη σχέση τους, η Πάρις εξήγησε ότι έχει μάθει πως όταν μπαίνει κανείς σε μια σχέση χωρίς προσδοκίες, αφήνει περισσότερο χώρο ώστε η σύνδεση να αναπτυχθεί φυσικά. «Είναι Τοξότης, οπότε έχει αυτή τη φωτιά. Εγώ είμαι Κριός, έχω κι εγώ τη φωτιά... Μοιάζουμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ένα από τα πολύ όμορφα πράγματα στη δική μου πορεία, γενικά σε όλα, είναι ότι μαθαίνω πως οι προσδοκίες μπορούν να μας καταστρέψουν. Αν μπω σε μια σχέση έχοντας προσδοκίες, πιθανότατα στο τέλος θα απογοητευτώ, θα εκνευριστώ ή θα θυμώσω και ίσως γεννηθεί κάποια πικρία», σημείωσε. «Όταν μπαίνω σε κάτι χωρίς προσδοκίες, δημιουργείται ένας πραγματικά όμορφος χώρος, ώστε κάτι αυθεντικό να μπορέσει απλώς να ανθίσει», πρόσθεσε.
Paris Jackson Recalls Meeting Mom Debbie Rowe for the First Time at 15: ‘We’re Very Similar’ https://t.co/BopYwPHtP4— People (@people) August 13, 2026
Η 67χρονη Ρόου παντρεύτηκε τον Μάικλ Τζάκσον το 1996, αφού τον είχε γνωρίσει, όταν εργαζόταν ως βοηθός στο δερματολογικό ιατρείο που επισκεπτόταν ο τραγουδιστής. Γέννησε τον Πρινς το 1997 και την Πάρις το 1998. Το ζευγάρι χώρισε το 2000 και η Ρόου παραχώρησε την πλήρη επιμέλεια των παιδιών στον Τζάκσον. Μετά το διαζύγιο, η Ρόου εγκαταστάθηκε στο Πάλμντεϊλ της Καλιφόρνιας, όπου ασχολήθηκε με την εκτροφή αλόγων και κράτησε χαμηλό προφίλ, σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα.
Το 2013, πηγή είχε αναφέρει στο περιοδικό PEOPLE ότι η Πάρις και η Ρόου είχαν αρχίσει να αποκαθιστούν τη σχέση τους έπειτα από μία περίοδο κατά την οποία υπήρχαν διαστήματα απομάκρυνσης. Εκείνη την εποχή, η Ρόου είχε και τη στήριξη της γιαγιάς της Πάρις και συν-κηδεμόνα της, Κάθριν Τζάκσον.
«Η Πάρις περνά πολλές από τις δυσκολίες της εφηβείας και αισθάνεται ότι δεν την αγαπούν αρκετά. Η Πάρις επικοινώνησε με τη μητέρα της και της είπε ότι ήθελε να δημιουργήσει μια σχέση μαζί της. Η Ντέμπι ήταν θετική και η Κάθριν Τζάκσον στηρίζει αυτή τη σχέση που αναπτύσσεται», είχε δηλώσει τότε η πηγή στο PEOPLE.
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