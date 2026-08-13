Η Χάλι Μπέρι φόρεσε διχτυωτό φόρεμα παραλίας και ετοιμάζεται για τα γενέθλιά της: «Σας έρχομαι 60», δείτε φωτογραφίες
GALA
Χάλι Μπέρι Γενέθλια

Η Χάλι Μπέρι φόρεσε διχτυωτό φόρεμα παραλίας και ετοιμάζεται για τα γενέθλιά της: «Σας έρχομαι 60», δείτε φωτογραφίες

Οι διαδικτυακοί φίλοι της Χάλι Μπέρι την επαίνεσαν για τη σιλουέτα της με επίθετα όπως «πανέμορφη», «βασίλισσα», «θεά» 

Η Χάλι Μπέρι φόρεσε διχτυωτό φόρεμα παραλίας και ετοιμάζεται για τα γενέθλιά της: «Σας έρχομαι 60», δείτε φωτογραφίες
6 ΣΧΟΛΙΑ
Αντίστροφα μετράει η Χάλι Μπέρι για τη μετάβασή της στην έβδομη δεκαετία της ζωής της.

Η ηθοποιός που έχει γεννηθεί στις 14 Αυγούστου 1966 ετοιμάζεται να γιορτάσει τα γενέθλιά της.

Η ίδια, πάντως, εμφανίζεται απροβλημάτιστη και έτοιμη να αντιμετωπίσει τα 60.

Η Χάλι Μπέρι φόρεσε διχτυωτό φόρεμα παραλίας και ετοιμάζεται για τα γενέθλιά της: «Σας έρχομαι 60», δείτε φωτογραφίες
Η Χάλι Μπέρι φόρεσε διχτυωτό φόρεμα παραλίας και ετοιμάζεται για τα γενέθλιά της: «Σας έρχομαι 60», δείτε φωτογραφίες
Η Χάλι Μπέρι φόρεσε διχτυωτό φόρεμα παραλίας και ετοιμάζεται για τα γενέθλιά της: «Σας έρχομαι 60», δείτε φωτογραφίες


Όπως έγραψε στο Instagram φορώντας ένα διχτυωτό φόρεμα θαλάσσης, «σας έρχομαι 60» με τους διαδικτυακούς της φίλους να την επαινούν για τη σιλουέτα της με επίθετα όπως «πανέμορφη», «βασίλισσα», «θεά» ενώ κάποιο έγραψαν ότι «μάλλον 26 είσαι».

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