Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Η Χάλι Μπέρι φόρεσε διχτυωτό φόρεμα παραλίας και ετοιμάζεται για τα γενέθλιά της: «Σας έρχομαι 60», δείτε φωτογραφίες
Η Χάλι Μπέρι φόρεσε διχτυωτό φόρεμα παραλίας και ετοιμάζεται για τα γενέθλιά της: «Σας έρχομαι 60», δείτε φωτογραφίες
Οι διαδικτυακοί φίλοι της Χάλι Μπέρι την επαίνεσαν για τη σιλουέτα της με επίθετα όπως «πανέμορφη», «βασίλισσα», «θεά»
Αντίστροφα μετράει η Χάλι Μπέρι για τη μετάβασή της στην έβδομη δεκαετία της ζωής της.
Η ηθοποιός που έχει γεννηθεί στις 14 Αυγούστου 1966 ετοιμάζεται να γιορτάσει τα γενέθλιά της.
Η ίδια, πάντως, εμφανίζεται απροβλημάτιστη και έτοιμη να αντιμετωπίσει τα 60.
Όπως έγραψε στο Instagram φορώντας ένα διχτυωτό φόρεμα θαλάσσης, «σας έρχομαι 60» με τους διαδικτυακούς της φίλους να την επαινούν για τη σιλουέτα της με επίθετα όπως «πανέμορφη», «βασίλισσα», «θεά» ενώ κάποιο έγραψαν ότι «μάλλον 26 είσαι».
Η ηθοποιός που έχει γεννηθεί στις 14 Αυγούστου 1966 ετοιμάζεται να γιορτάσει τα γενέθλιά της.
Η ίδια, πάντως, εμφανίζεται απροβλημάτιστη και έτοιμη να αντιμετωπίσει τα 60.
Όπως έγραψε στο Instagram φορώντας ένα διχτυωτό φόρεμα θαλάσσης, «σας έρχομαι 60» με τους διαδικτυακούς της φίλους να την επαινούν για τη σιλουέτα της με επίθετα όπως «πανέμορφη», «βασίλισσα», «θεά» ενώ κάποιο έγραψαν ότι «μάλλον 26 είσαι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα