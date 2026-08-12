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Αδιανόητο βίντεο: «Δολοφόνος» οδηγός βυτιοφόρου προσπερνάει πάνω σε στροφή, παρά λίγο γλίτωσε μοτοσικλετιστής
Αδιανόητο βίντεο: «Δολοφόνος» οδηγός βυτιοφόρου προσπερνάει πάνω σε στροφή, παρά λίγο γλίτωσε μοτοσικλετιστής
Τον... Χάρο με τα μάτια του είδε ο οδηγός της μηχανής που ενώ πήγαινε κανονικά στη λωρίδα του είδε βυτιοφόρο που επιχειρούσε προσπέραση να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα
Τον... Χάρο με τα μάτια του είδε οδηγός μηχανής που ενώ πήγαινε κανονικά στη λωρίδα του σε ελληνικό επαρχιακό δρόμο είδε βυτιοφόρο που επιχειρούσε προσπέραση να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα.
Συγκεκριμένα, σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που ο οδηγός της μηχανής αποφεύγει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή το βυτιοφόρο, μη μπορώντας κι ο ίδιος να πιστέψει την τύχη του, ενώ αναφωνεί τρομαγμένος «Πω πω πω, τι κάνει ρε...!». «Παραλίγο να πεθάνουμε!» μονολογεί ανακουφισμένος δευτερόλεπτα μετά, όταν ηρεμεί κάπως.
Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα στο κράνος του οδηγού της μηχανής, ο οδηγός του βυτιοφόρου προσπερνά ένα γκρι αμάξι, πατάει διπλή γραμμή και βγάζει το ογκώδες όχημα στο αντίθετο ρεύμα σχεδόν ολόκληρο, αδιαφορώντας για τις συνέπειες της κίνησης αυτής. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της εγκληματικής οδηγικής συμπεριφοράς του οδηγού του βυτιοφόρου, είναι το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει την προσπέραση πάνω σε στροφή. Είναι προφανές ότι εάν από το αντίθετο ρεύμα ερχόταν ΙΧ αυτοκίνητο ή πιο ογκώδες όχημα από τη μοτοσικλέτα ή εάν ο οδηγός της μηχανής δεν δρούσε ακαριαία, θα θρηνούσαμε θύματα.
Από το βίντεο δεν φαίνεται η πινακίδα του ασυνείδητου οδηγού, ούτε διευκρινίζεται η περιοχή που διαδραματίστηκε το σκηνικό, είναι πάντως σε επαρχιακό δρόμο με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και χωρίς διαχωριστικό στηθαίο.
Δείτε βίντεο από τον λογαριασμό seak_o_youtuberr:
Συγκεκριμένα, σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που ο οδηγός της μηχανής αποφεύγει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή το βυτιοφόρο, μη μπορώντας κι ο ίδιος να πιστέψει την τύχη του, ενώ αναφωνεί τρομαγμένος «Πω πω πω, τι κάνει ρε...!». «Παραλίγο να πεθάνουμε!» μονολογεί ανακουφισμένος δευτερόλεπτα μετά, όταν ηρεμεί κάπως.
Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα στο κράνος του οδηγού της μηχανής, ο οδηγός του βυτιοφόρου προσπερνά ένα γκρι αμάξι, πατάει διπλή γραμμή και βγάζει το ογκώδες όχημα στο αντίθετο ρεύμα σχεδόν ολόκληρο, αδιαφορώντας για τις συνέπειες της κίνησης αυτής. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της εγκληματικής οδηγικής συμπεριφοράς του οδηγού του βυτιοφόρου, είναι το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει την προσπέραση πάνω σε στροφή. Είναι προφανές ότι εάν από το αντίθετο ρεύμα ερχόταν ΙΧ αυτοκίνητο ή πιο ογκώδες όχημα από τη μοτοσικλέτα ή εάν ο οδηγός της μηχανής δεν δρούσε ακαριαία, θα θρηνούσαμε θύματα.
Από το βίντεο δεν φαίνεται η πινακίδα του ασυνείδητου οδηγού, ούτε διευκρινίζεται η περιοχή που διαδραματίστηκε το σκηνικό, είναι πάντως σε επαρχιακό δρόμο με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και χωρίς διαχωριστικό στηθαίο.
Δείτε βίντεο από τον λογαριασμό seak_o_youtuberr:
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