Τομ Χόλαντ: Νιώθω πλέον ότι μπαίνω σε ένα νέο κεφάλαιο, δεν μπορώ πια να περνάω για έφηβος
Τομ Χόλαντ: Νιώθω πλέον ότι μπαίνω σε ένα νέο κεφάλαιο, δεν μπορώ πια να περνάω για έφηβος
Αυτό που αγαπώ στη δουλειά μου είναι οι προκλήσεις, τόνισε ο 30χρονος ηθοποιός
Ένα κεφάλαιο για την καριέρα του θεωρεί ο Τομ Χόλαντ πως έχει πλέον ανοίξει. Ο κινηματογραφικός «Spider-Man», που έχει ήδη ξεκινήσει πρόβες για τη βιογραφική ταινία του Φρεντ Αστέρ, δήλωσε πως θέλει να αφήσει πια πίσω του την εικόνα του έφηβου.
«Νιώθω πλέον ότι μπαίνω σε ένα νέο κεφάλαιο, όπου δεν μπορώ πια να περνάω για έφηβος», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Good Morning America», προσθέτοντας: «Αυτό που αγαπώ στη δουλειά μου είναι οι προκλήσεις».
Όσον αφορά στον νέο ρόλο που έχει αναλάβει, ο 30χρνος ηθοποιός αποκάλυψε ότι του έχει προκαλέσει ενθουσιασμό και τρόμο. «Έκανα πρόσφατα τις πρώτες μου πρόβες και ένιωσα ταυτόχρονα τεράστιο ενθουσιασμό αλλά και απόλυτο τρόμο, γιατί έχω πολλή δουλειά μπροστά μου για να προσπαθήσω να φανώ αντάξιος του Φρεντ», εξομολογήθηκε.
Ο 30χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι, μόλις ολοκληρώσει την προώθηση των τωρινών πρότζεκτ του, θα επικεντρωθεί στην προπόνηση στον χορό. «Επόμενος είναι ο Φρεντ Αστέρ, αυτό σχεδιάζουμε να κάνουμε. Και μόλις τελειώσω με αυτές τις περιοδείες προώθησης, επιστρέφω κατευθείαν στο στούντιο χορού», ανέφερε.
Ο ηθοποιός σημείωσε επίσης τον φιλόδοξο στόχο που έχει θέσει για τον εαυτό του πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. «Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καθόλου αντικαταστάτες, να κάνω ο ίδιος όλους τους χορούς και να γυρίσουμε αυτές τις σκηνές σε ένα μονοπλάνο, όπως θα το έκανε εκείνος», είπε ο Χόλαντ, αναφερόμενος στο χαρακτηριστικό στιλ του Αστέρ, ο οποίος συνήθιζε να κινηματογραφεί περίτεχνες χορογραφίες σε μεγάλης διάρκειας λήψεις.
«Νιώθω πλέον ότι μπαίνω σε ένα νέο κεφάλαιο, όπου δεν μπορώ πια να περνάω για έφηβος», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Good Morning America», προσθέτοντας: «Αυτό που αγαπώ στη δουλειά μου είναι οι προκλήσεις».
Όσον αφορά στον νέο ρόλο που έχει αναλάβει, ο 30χρνος ηθοποιός αποκάλυψε ότι του έχει προκαλέσει ενθουσιασμό και τρόμο. «Έκανα πρόσφατα τις πρώτες μου πρόβες και ένιωσα ταυτόχρονα τεράστιο ενθουσιασμό αλλά και απόλυτο τρόμο, γιατί έχω πολλή δουλειά μπροστά μου για να προσπαθήσω να φανώ αντάξιος του Φρεντ», εξομολογήθηκε.
Tom Holland Admits He Feels 'Absolute Dread' Ahead of Playing Fred Astaire in Upcoming Biopic https://t.co/jgkSXnKCrz pic.twitter.com/szNlhzRvS8— OK! Magazine USA (@OKMagazine) August 13, 2026
Ο ηθοποιός σημείωσε επίσης τον φιλόδοξο στόχο που έχει θέσει για τον εαυτό του πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. «Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καθόλου αντικαταστάτες, να κάνω ο ίδιος όλους τους χορούς και να γυρίσουμε αυτές τις σκηνές σε ένα μονοπλάνο, όπως θα το έκανε εκείνος», είπε ο Χόλαντ, αναφερόμενος στο χαρακτηριστικό στιλ του Αστέρ, ο οποίος συνήθιζε να κινηματογραφεί περίτεχνες χορογραφίες σε μεγάλης διάρκειας λήψεις.
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