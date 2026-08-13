Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Αιτωλοακαρνανία

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας

Νωρίτερα ήχησε μήνυμα 112 για ετοιμότητα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας. Νωρίτερα ήχησε μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Ειδικότερα, το μήνυμα του 112 αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή Ποταμούλα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
UPD:

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