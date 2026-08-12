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Παρένθετη μητέρα αρνήθηκε να κάνει άμβλωση που ζήτησαν οι βιολογικοί γονείς και άλλαξε πολιτεία στις ΗΠΑ: «Πώς θα μπορούσα να ζήσω με τη συνείδησή μου;»
Παρένθετη μητέρα αρνήθηκε να κάνει άμβλωση που ζήτησαν οι βιολογικοί γονείς και άλλαξε πολιτεία στις ΗΠΑ: «Πώς θα μπορούσα να ζήσω με τη συνείδησή μου;»
Το παιδί διαγνώστηκε με σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς (HLHS) όταν η Μακένα Γουέστ ήταν στην 20η εβδομάδα κύησης - Η νοσηλεύτρια ταξίδεψε στο Τέξας όπου θα αναγνωριστεί ως η βιολογική μητέρα του εμβρύου, βάσει της πολιτειακής νομοθεσίας
Παρένθετη μητέρα που αρνήθηκε να κάνει άμβλωση παρά το αίτημα των βιολογικών γονιών, έφτασε μέχρι τα δικαστήρια λίγες εβδομάδες πριν την ημερομηνία τοκετού.
Η Μακένα Γουέστ, νοσηλεύτρια από την Αλάσκα, αναμένεται να γεννήσει το αγοράκι που ονόμασε Γκάμπριελ στις 2 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης διαγνώστηκε με σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς (HLHS), μια σπάνια και σοβαρή συγγενής καρδιοπάθεια, όπως αναφέρει η New York Post.
Οι γονείς του παιδιού, Νασίν Γκίλκαρ και Ομάρ Αχμέτ από την Καλιφόρνια, ζήτησαν από την Γουέστ μετά τη διάγνωση να κάνει άμβλωση. Ωστόσο η νοσηλεύτρια ταξίδεψε στο Τέξας όπου θα αναγνωριστεί ως η βιολογική μητέρα του εμβρύου, βάσει της πολιτειακής νομοθεσίας.
Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, κατέθεσε αίτηση με την οποία καλεί τους γιατρούς να περιθάλψουν τον Γκάμπριελ όταν γεννηθεί σώζοντάς του τη ζωή και να αποτρέψουν τη μεταφορά του εκτός της πολιτείας.
Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση και ορίζει: «Με τη γέννηση του παιδιού, θα παρέχεται στο παιδί η ιατρικά ενδεδειγμένη φροντίδα σταθεροποίησης και διατήρησης της ζωής, εν αναμονή περαιτέρω διάταξης του παρόντος Δικαστηρίου. Κανείς δεν επιτρέπεται να αρνηθεί, να διατάξει την άρνηση, να παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει την εν λόγω φροντίδα. Με τη γέννηση του ζωντανού παιδιού και εν αναμονή περαιτέρω διάταξης του παρόντος Δικαστηρίου, κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται: να απομακρύνει το παιδί (από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται), να απομακρύνει το παιδί από την πολιτεία του Τέξας». Οι δικηγόροι των βιολογικών γονιών δεν έχουν σχολιάσει τη νομική νίκη της Γουέστ.
«Το γραφείο μου χρησιμοποίησε κάθε μέσο που είχε στη διάθεσή του για να προστατεύσει τη ζωή και δεν θα υποχωρήσουμε στην προσπάθειά μας να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ευημερία του μωρού Γκάμπριελ. Κάθε παιδί στην πολιτεία μας αξίζει να λαμβάνει φροντίδα και προστασία, και ακριβώς γι’ αυτό θα αγωνιστώ», συμπλήρωσε.
Τα μωρά που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση έχουν 75% πιθανότητα να φτάσουν τα 5 έτη, ενώ εκείνα που φτάνουν στο πρώτο έτος έχουν 90% πιθανότητα να φτάσουν τα 18, σύμφωνα με το νοσοκομείο NewYork-Presbyterian.
Η Μακένα Γουέστ, νοσηλεύτρια από την Αλάσκα, αναμένεται να γεννήσει το αγοράκι που ονόμασε Γκάμπριελ στις 2 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης διαγνώστηκε με σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς (HLHS), μια σπάνια και σοβαρή συγγενής καρδιοπάθεια, όπως αναφέρει η New York Post.
Οι γονείς του παιδιού, Νασίν Γκίλκαρ και Ομάρ Αχμέτ από την Καλιφόρνια, ζήτησαν από την Γουέστ μετά τη διάγνωση να κάνει άμβλωση. Ωστόσο η νοσηλεύτρια ταξίδεψε στο Τέξας όπου θα αναγνωριστεί ως η βιολογική μητέρα του εμβρύου, βάσει της πολιτειακής νομοθεσίας.
Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, κατέθεσε αίτηση με την οποία καλεί τους γιατρούς να περιθάλψουν τον Γκάμπριελ όταν γεννηθεί σώζοντάς του τη ζωή και να αποτρέψουν τη μεταφορά του εκτός της πολιτείας.
Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση και ορίζει: «Με τη γέννηση του παιδιού, θα παρέχεται στο παιδί η ιατρικά ενδεδειγμένη φροντίδα σταθεροποίησης και διατήρησης της ζωής, εν αναμονή περαιτέρω διάταξης του παρόντος Δικαστηρίου. Κανείς δεν επιτρέπεται να αρνηθεί, να διατάξει την άρνηση, να παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει την εν λόγω φροντίδα. Με τη γέννηση του ζωντανού παιδιού και εν αναμονή περαιτέρω διάταξης του παρόντος Δικαστηρίου, κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται: να απομακρύνει το παιδί (από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται), να απομακρύνει το παιδί από την πολιτεία του Τέξας». Οι δικηγόροι των βιολογικών γονιών δεν έχουν σχολιάσει τη νομική νίκη της Γουέστ.
«Κάθε παιδί στην πολιτεία μας αξίζει να λαμβάνει φροντίδα και προστασία»«Το δικαστήριο έλαβε τη σωστή απόφαση, ενεργώντας αμέσως για να προστατεύσει τη ζωή του μωρού Γκάμπριελ και να διασφαλίσει ότι θα λάβει τη φροντίδα που του αξίζει», δήλωσε ο Πάξτον μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης.
«Το γραφείο μου χρησιμοποίησε κάθε μέσο που είχε στη διάθεσή του για να προστατεύσει τη ζωή και δεν θα υποχωρήσουμε στην προσπάθειά μας να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ευημερία του μωρού Γκάμπριελ. Κάθε παιδί στην πολιτεία μας αξίζει να λαμβάνει φροντίδα και προστασία, και ακριβώς γι’ αυτό θα αγωνιστώ», συμπλήρωσε.
Τα έμβρυα που έχουν διαγνωστεί με HLHS χρειάζονται χειρουργική επέμβαση σχεδόν αμέσως μετά τη γέννησή τους, προκειμένου να επιβιώσουν πέρα από την πρώτη εβδομάδα της ζωής τους.
I secured an emergency court order ensuring that baby Gabriel receives life-saving care in Texas. pic.twitter.com/Yv84BFoFi7— Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) August 12, 2026
Τα μωρά που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση έχουν 75% πιθανότητα να φτάσουν τα 5 έτη, ενώ εκείνα που φτάνουν στο πρώτο έτος έχουν 90% πιθανότητα να φτάσουν τα 18, σύμφωνα με το νοσοκομείο NewYork-Presbyterian.
Ο γιατρός διαπίστωσε πως το έμβρυο έχει την σοβαρή καρδιοπάθεια τον Απρίλιο, κατά την 20η εβδομάδα κύησης. Στο έμβρυο της West διαγνώστηκε η πάθηση τον Απρίλιο, και η διάγνωση αυτή ήρθε εντελώς απροσδόκητα. «[Οι γονείς του μωρού] μιλούσαν μέσω FaceTime μετά τον υπέρηχο. Ο γιατρός μπήκε και μας είπε ότι υπήρχε κάτι πολύ σοβαρό με την καρδιά του μωρού. Δεν υπήρχε ροή αίματος στην αριστερή πλευρά της καρδιάς. Είπε ότι δεν είχε την αρμοδιότητα για διάγνωση και έπρεπε να πάω σε ειδικό εμβρυομητρικής ιατρικής για ένα ακόμη υπερηχογράφημα», είπε η Γουέστ στο Live Action News.
Η διάγνωση
«Έτσι, ήμασταν όλοι πολύ αναστατωμένοι. Ήταν εντελώς απροσδόκητο. Όλα πήγαιναν μια χαρά. Δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όλες οι γενετικές εξετάσεις ήταν φυσιολογικές. Ωστόσο, υπήρχε μια ρήτρα στη σύμβαση παρένθετης μητρότητας που επέτρεπε τη διακοπή της κύησης σε περίπτωση “ανωμαλίας” κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και φοβόμουν ότι οι βιολογικοί γονείς του μωρού θα προχωρούσαν στην άμβλωση. Ήμουν αρκετά σίγουρη ότι θα επέλεγαν τη διακοπή της κύησης, και πώς θα μπορούσα να ζήσω με τη συνείδησή μου αν το έκανα αυτό;», είπε.
Η Γουέστ, ανύπαντρη μητέρα δύο παιδιών, αρνήθηκε να υποβληθεί σε άμβλωση στην Αλάσκα και τώρα αντιμετωπίζει αγωγή από τους Γκίλκαρ και Αχμέτ. Θέλουν να κάνει άμβλωση στην Καλιφόρνια, την πολιτεία όπου κατοικούν.
Ωστόσο, η Γουέστ είναι διατεθειμένη να μεταβεί στην Καλιφόρνια μόνο εάν οι βιολογικοί γονείς του μωρού της επιτρέψουν να υποβληθεί σε θεραπεία, σύμφωνα με την αγωγή.
Οι Αχμέτ και Γκίλκαρ θα εμφανιστούν ενώπιον δικαστηρίου της κομητείας του Ντάλας στις 25 Αυγούστου.
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