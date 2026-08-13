Ο Μπεν Άφλεκ και η Κέρι Ουάσινγκτον πρωταγωνιστούν στην ταινία «Animals», δείτε το τρέιλερ
Ο Μπεν Άφλεκ και η Κέρι Ουάσινγκτον πρωταγωνιστούν στην ταινία «Animals», δείτε το τρέιλερ
Ο Άφλεκ και η Ουάσινγκτον υποδύονται δύο γονείς που προσπαθούν να σώσουν τον γιο τους, ο οποίος έχει πέσει θύμα απαγωγής
Ο Μπεν Άφλεκ και η Κέρι Ουάσινγκτον πρωταγωνιστούν ως δύο γονείς που προσπαθούν να σώσουν τον γιο τους, ο οποίος έχει πέσει θύμα απαγωγής, στην ταινία «Animals» του Netflix. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο σταρ του Χόλιγουντ.
Χωρίς καθόλου διαλόγους, το teaser που κυκλοφόρησε παρουσιάζει τον Άφλεκ στον ρόλο του Μαρκ Κίμπαλ, υποψήφιου δημάρχου του Λος Άντζελες, ο οποίος έχει χτίσει μια προσεκτικά οργανωμένη ζωή μαζί με τη σύζυγό του, Άμπιγκεϊλ.
Όλα όμως ανατρέπονται όταν αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους προκειμένου να σώσουν τον γιο τους και να βάλουν τέλος στον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονιού. Και όλα αυτά ενώ βρίσκονται περικυκλωμένοι από πολλούς εχθρούς, πολιτικούς και μη, τους οποίους δεν μπορούν να εμπιστευτούν.
Δείτε το teaser
Καθώς οι Κίμπαλ προσπαθούν να συγκεντρώσουν τα λύτρα που απαιτούνται για να πάρουν πίσω τον γιο τους, η Γκίλιαν Άντερσον εμφανίζεται στον ρόλο μιας γυναίκας που αναλαμβάνει να «τακτοποιεί» δύσκολες υποθέσεις, ενώ ο Στίβεν Γιουν υποδύεται τον διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του υποψήφιου δημάρχου. Στο αστυνομικό θρίλερ πρωταγωνιστούν επίσης οι Λουίς Χεράρδο Μέντες και Αντριάνα Παζ.
Το «Animals», που θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες και στην πλατφόρμα του Netflix στις 9 Οκτωβρίου, γράφτηκε από τον Κόνορ ΜακΙντάιρ, ενώ το σενάριο υπέστη αναθεωρήσεις από τον Μπίλι Ρέι και τον Άφλεκ.
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης του «Argo» επιστρέφει ταυτόχρονα μπροστά και πίσω από την κάμερα για πρώτη φορά μετά το αθλητικό δράμα «Air» του 2023, στο οποίο είχε εμφανιστεί μαζί με τον επί χρόνια φίλο και συνεργάτη του, Ματ Ντέιμον.
Χωρίς καθόλου διαλόγους, το teaser που κυκλοφόρησε παρουσιάζει τον Άφλεκ στον ρόλο του Μαρκ Κίμπαλ, υποψήφιου δημάρχου του Λος Άντζελες, ο οποίος έχει χτίσει μια προσεκτικά οργανωμένη ζωή μαζί με τη σύζυγό του, Άμπιγκεϊλ.
Όλα όμως ανατρέπονται όταν αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους προκειμένου να σώσουν τον γιο τους και να βάλουν τέλος στον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονιού. Και όλα αυτά ενώ βρίσκονται περικυκλωμένοι από πολλούς εχθρούς, πολιτικούς και μη, τους οποίους δεν μπορούν να εμπιστευτούν.
Δείτε το teaser
Καθώς οι Κίμπαλ προσπαθούν να συγκεντρώσουν τα λύτρα που απαιτούνται για να πάρουν πίσω τον γιο τους, η Γκίλιαν Άντερσον εμφανίζεται στον ρόλο μιας γυναίκας που αναλαμβάνει να «τακτοποιεί» δύσκολες υποθέσεις, ενώ ο Στίβεν Γιουν υποδύεται τον διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του υποψήφιου δημάρχου. Στο αστυνομικό θρίλερ πρωταγωνιστούν επίσης οι Λουίς Χεράρδο Μέντες και Αντριάνα Παζ.
Το «Animals», που θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες και στην πλατφόρμα του Netflix στις 9 Οκτωβρίου, γράφτηκε από τον Κόνορ ΜακΙντάιρ, ενώ το σενάριο υπέστη αναθεωρήσεις από τον Μπίλι Ρέι και τον Άφλεκ.
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης του «Argo» επιστρέφει ταυτόχρονα μπροστά και πίσω από την κάμερα για πρώτη φορά μετά το αθλητικό δράμα «Air» του 2023, στο οποίο είχε εμφανιστεί μαζί με τον επί χρόνια φίλο και συνεργάτη του, Ματ Ντέιμον.
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