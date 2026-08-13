Η Κιμ Καρντάσιαν αντάλλαξε ρόλους με τον κομμωτή της και τον κούρεψε: Καλή δουλειά, είπε εκείνος
Η Κιμ Καρντάσιαν αντάλλαξε ρόλους με τον κομμωτή της και τον κούρεψε: Καλή δουλειά, είπε εκείνος
Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας δήλωσε ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα λέγοντας «είμαι περήφανη με τον εαυτό μου»
Σε ρόλο κομμώτριας εμφανίστηκε η Κιμ Καρντάσιαν σε ένα βίντεο στα social media. Η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας αντάλλαξε ρόλους με τον κομμωτή της, Κρις Άπλετον, και έπιασε η ίδια ψαλίδι και κουρευτική μηχανή για να επιμεληθεί το νέο του λουκ, καθώς εκείνος ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο του στο σόου «Strictly Come Dancing».
Οι δυο του κατέγραψαν τη στιγμή, με τον Άπλετον να δημοσιεύει το βίντεο στους λογαριασμούς που διατηρεί στο TikToK και το Instagram. Ο κομμωτής σχολίασε ότι περιποιείται τα μαλλιά της Κιμ εδώ και μία δεκαετία, την ώρα που εκείνη ξεκινούσε να κόβει τις ξανθές ανταύγειές του με ψαλίδι, πριν συνεχίσει με την κουρετική μηχανή.
Μετά από μία κίνηση, εκείνος την προειδοποίησε: «Κιμ, αυτό ήταν πραγματικά πολύ κοντά στο τριχωτό της κεφαλής μου!». Η Καρντάσιαν, ωστόσο, δεν πτοήθηκε και συνέχισε, δείχνοντας ιδιαίτερα ικανοποιημένη με το τελικό αποτέλεσμα. «Νομίζω ότι τα πήγα αρκετά καλά. Είμαι περήφανη για τον εαυτό μου», είπε χαρακτηριστικά.
Κοιτάζοντας τη νέα του εικόνα στον καθρέφτη, ο Κρις Άπλετον απάντησε: «Καλή δουλειά. Αυτή η πλευρά χρειάζεται λίγο ακόμη κόψιμο, αλλά νομίζω ότι είναι μια χαρά».
Δείτε το βίντεο
Οι δυο του κατέγραψαν τη στιγμή, με τον Άπλετον να δημοσιεύει το βίντεο στους λογαριασμούς που διατηρεί στο TikToK και το Instagram. Ο κομμωτής σχολίασε ότι περιποιείται τα μαλλιά της Κιμ εδώ και μία δεκαετία, την ώρα που εκείνη ξεκινούσε να κόβει τις ξανθές ανταύγειές του με ψαλίδι, πριν συνεχίσει με την κουρετική μηχανή.
Μετά από μία κίνηση, εκείνος την προειδοποίησε: «Κιμ, αυτό ήταν πραγματικά πολύ κοντά στο τριχωτό της κεφαλής μου!». Η Καρντάσιαν, ωστόσο, δεν πτοήθηκε και συνέχισε, δείχνοντας ιδιαίτερα ικανοποιημένη με το τελικό αποτέλεσμα. «Νομίζω ότι τα πήγα αρκετά καλά. Είμαι περήφανη για τον εαυτό μου», είπε χαρακτηριστικά.
Κοιτάζοντας τη νέα του εικόνα στον καθρέφτη, ο Κρις Άπλετον απάντησε: «Καλή δουλειά. Αυτή η πλευρά χρειάζεται λίγο ακόμη κόψιμο, αλλά νομίζω ότι είναι μια χαρά».
Δείτε το βίντεο
@chrisappletonhair
Buzzed by Kim @Kim Kardashian♬ original sound - Chrisappleton1
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