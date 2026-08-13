Ντορέττα Παπαδημητρίου: Στην πισίνα με τους γιους της και τον Γιώργο Γεροντιδάκη, δείτε βίντεο
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Ντορέττα Παπαδημητρίου Γιώργος Γεροντιδάκης Πισίνα

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Στην πισίνα με τους γιους της και τον Γιώργο Γεροντιδάκη, δείτε βίντεο

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε μία στιγμή από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τα παιδιά της και τον σύντροφό της

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Στην πισίνα με τους γιους της και τον Γιώργο Γεροντιδάκη, δείτε βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Μία στιγμή από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τους δύο γιους της, Φίλιππο και Διονύση, και τον Γιώργο Γεροντιδάκη μοιράστηκε μέσα από τα social media η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η ηθοποιός και παρουσιάστρια φαίνεται να διασκεδάζει μαζί τους στην πισίνα. Με φόντο το ηλιοβασίλεμα, οι τρεις τους μαζί με ένα ακόμη άτομο στην παρέα τους, κάνουν βουτιές και παίρνουν πόζες. 

Δείτε το βίντεο

@dorettapapadimitr

#fyp @gerontidakis_giorgos @piladakiss_ @_piladakis_ @Konstantinos Tsitsirigos

♬ original sound - Ghost Tumaba - Ghost
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