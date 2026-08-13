Ο αδερφός της Τζολί περιέγραψε την αντίδραση του πατέρα τους μετά την αποκάλυψη ότι είναι γκέι: Ο Τζον Βόιτ του τηλεφώνησε μετά από χρόνια αποξένωσης
Ο αδερφός της Τζολί περιέγραψε την αντίδραση του πατέρα τους μετά την αποκάλυψη ότι είναι γκέι: Ο Τζον Βόιτ του τηλεφώνησε μετά από χρόνια αποξένωσης
Ήταν συγκλονιστικό, μου είπε «επιτέλους ξέρω ποιος είσαι», μοιράστηκε ο Τζέιμς Χέιβεν
Την αντίδραση του πατέρα του μετά την αποκάλυψη ότι είναι ομοφυλόφιλος περιέγραψε ο Τζέιμς Χέιβεν. Ο αδερφός της Αντζελίνα Τζολί μοιράστηκε μέσα από την πλατφόρμα Substack ότι είναι γκέι, τονίζοντας μάλιστα πως κουράστηκε να κρύβεται τη σεξουαλική του ταυτότητα τόσα χρόνια.
Μετά τα όσα είπε, ο Τζον Βόιτ, αν και για χρόνια δεν επικοινωνούσε μαζί του, του τηλεφώνησε. Η κίνηση αυτή φάνηκε στον Χέιβεν συγκλονιστική και σουρεαλιστική.
«Υπήρξε μια μεγάλη περίοδος κατά την οποία δεν μιλούσαμε —για πολλά χρόνια— και ένιωθα ότι δεν με εκτιμούσε», είπε αρχικά ο ο ηθοποιός στο podcast «All Out with Jon Dean», σημειώνοντας ότι το γεγονός πως πλέον επικοινωνεί μαζί του ο πατέρας του εξακολουθεί να του φαίνεται «εντελώς σουρεαλιστικό, γιατί περίμενα αυτό το τηλεφώνημα».
Όπως εξήγησε, ο Τζον Βόιτ τον κάλεσε επανειλημμένα μετά την ανακοίνωσή του μέσω Substack, η οποία έγινε περισσότερο από έναν χρόνο αφότου ο ίδιος και η σύζυγός του, Ρόμι Ιμπέλι, κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης του γάμου τους, που είχε διαρκέσει επτά μήνες.
«Ήταν συγκλονιστικό. Δεν ξέρω πώς το επεξεργάστηκε. Μου είπε ότι διάβασε όσα είχα γράψει. Τελικά σήκωσα το τηλέφωνο, αφού προσπαθούσε να με καλέσει επί περίπου 15 λεπτά», μοιράστηκε. «Μου είπε: “Οπότε, επιτέλους ξέρω ποιος είσαι”», συνέχισε. «Κι εγώ του είπα: “Ναι. Εντάξει”. Και ξαφνικά κάναμε μια πραγματικά πολύ όμορφη συζήτηση και σκεφτόμουν: “Θεέ μου”».
Ο αδερφός της Αντζελίνα Τζολί εξομολογήθηκε πως δεν περίμενε το τηλεφώνημα να εξελιχθεί τόσο καλά, δεδομένης της περίπλοκης σχέσης που είχε με τον πατέρα, με τον οποίο δεν είχε επαφές για έξι χρόνια, μέχρι το 2007. «Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ δύσκολα και το γνωρίζει. Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση. Αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα που αντιμετώπιζα για πάρα πολύ καιρό στη σχέση μου μαζί του ήταν το αν ένιωθα ότι με εκτιμά. Είναι πραγματικά τόσο απλό», τόνισε
«Πολλές φορές ένιωθα ότι, όποιος κι αν ήμουν, εκείνος δεν έβλεπε την αξία μου», συνέχισε ο Χέιβεν. Γι' αυτό και εξεπλάγη βλέποντας πόσο πολύ είχε αλλάξει η σχέση του με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό. «Δεκαετίες μετά από μια πραγματικά δύσκολη ανατροφή, πολύ δύσκολα εφηβικά χρόνια και το συναίσθημα ότι δεν είχα καμία αξία, ξαφνικά, όταν τον άκουσα να λέει κάτι τέτοιο, σκέφτηκα: “Θεέ μου”. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που άκουγα. Περίμενα και εκείνος συνέχιζε να μιλάει γι' αυτό, λέγοντας: “Τώρα καταλαβαίνω γιατί ήσουν τόσο κλειστός και προστάτευες τόσο πολύ την προσωπική σου ζωή”».
Ο Χέιβεν επικεντρώνεται πλέον στο να βάλει τον εαυτό του και την πραγματική του ταυτότητα σε προτεραιότητα σε αυτή τη νέα φάση της ζωής του. «Έχασα τη ζωή μου μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι σήμερα και έχω κουραστεί από αυτό», τόνισε. «Τώρα θέλω να έχω μια ζωή. Θέλω πραγματικά να ζήσω. Θέλω να είμαι ευτυχισμένος. Θέλω να είμαι ο εαυτός μου. Θέλω να νιώθω χαρά. Θέλω όλοι να ξέρουν ποιος είμαι, οπότε δεν κρύβομαι πια».
Φωτογραφία: Shutterstock
Μετά τα όσα είπε, ο Τζον Βόιτ, αν και για χρόνια δεν επικοινωνούσε μαζί του, του τηλεφώνησε. Η κίνηση αυτή φάνηκε στον Χέιβεν συγκλονιστική και σουρεαλιστική.
«Υπήρξε μια μεγάλη περίοδος κατά την οποία δεν μιλούσαμε —για πολλά χρόνια— και ένιωθα ότι δεν με εκτιμούσε», είπε αρχικά ο ο ηθοποιός στο podcast «All Out with Jon Dean», σημειώνοντας ότι το γεγονός πως πλέον επικοινωνεί μαζί του ο πατέρας του εξακολουθεί να του φαίνεται «εντελώς σουρεαλιστικό, γιατί περίμενα αυτό το τηλεφώνημα».
Όπως εξήγησε, ο Τζον Βόιτ τον κάλεσε επανειλημμένα μετά την ανακοίνωσή του μέσω Substack, η οποία έγινε περισσότερο από έναν χρόνο αφότου ο ίδιος και η σύζυγός του, Ρόμι Ιμπέλι, κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης του γάμου τους, που είχε διαρκέσει επτά μήνες.
«Ήταν συγκλονιστικό. Δεν ξέρω πώς το επεξεργάστηκε. Μου είπε ότι διάβασε όσα είχα γράψει. Τελικά σήκωσα το τηλέφωνο, αφού προσπαθούσε να με καλέσει επί περίπου 15 λεπτά», μοιράστηκε. «Μου είπε: “Οπότε, επιτέλους ξέρω ποιος είσαι”», συνέχισε. «Κι εγώ του είπα: “Ναι. Εντάξει”. Και ξαφνικά κάναμε μια πραγματικά πολύ όμορφη συζήτηση και σκεφτόμουν: “Θεέ μου”».
After James Haven came out as gay, he shared how surprised he was by the support from his and Angelina Jolie's dad Jon Voight. Read more about their reconciliation: https://t.co/CS4sDk4547 pic.twitter.com/lXNSaQtdiC— E! News (@enews) August 13, 2026
«Πολλές φορές ένιωθα ότι, όποιος κι αν ήμουν, εκείνος δεν έβλεπε την αξία μου», συνέχισε ο Χέιβεν. Γι' αυτό και εξεπλάγη βλέποντας πόσο πολύ είχε αλλάξει η σχέση του με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό. «Δεκαετίες μετά από μια πραγματικά δύσκολη ανατροφή, πολύ δύσκολα εφηβικά χρόνια και το συναίσθημα ότι δεν είχα καμία αξία, ξαφνικά, όταν τον άκουσα να λέει κάτι τέτοιο, σκέφτηκα: “Θεέ μου”. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που άκουγα. Περίμενα και εκείνος συνέχιζε να μιλάει γι' αυτό, λέγοντας: “Τώρα καταλαβαίνω γιατί ήσουν τόσο κλειστός και προστάτευες τόσο πολύ την προσωπική σου ζωή”».
Ο Χέιβεν επικεντρώνεται πλέον στο να βάλει τον εαυτό του και την πραγματική του ταυτότητα σε προτεραιότητα σε αυτή τη νέα φάση της ζωής του. «Έχασα τη ζωή μου μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι σήμερα και έχω κουραστεί από αυτό», τόνισε. «Τώρα θέλω να έχω μια ζωή. Θέλω πραγματικά να ζήσω. Θέλω να είμαι ευτυχισμένος. Θέλω να είμαι ο εαυτός μου. Θέλω να νιώθω χαρά. Θέλω όλοι να ξέρουν ποιος είμαι, οπότε δεν κρύβομαι πια».
Φωτογραφία: Shutterstock
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