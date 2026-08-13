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Μπλεξίματα για την κόρη του Μπιλ Γκέιτς: Κινδυνεύει με 20 χρόνια φυλακή γιατί η startup της χρέωνε προμήθειες για ξένες πωλήσεις
Μπλεξίματα για την κόρη του Μπιλ Γκέιτς: Κινδυνεύει με 20 χρόνια φυλακή γιατί η startup της χρέωνε προμήθειες για ξένες πωλήσεις
Το Bloomberg αποκαλύπτει εσωτερικά μηνύματα της Phia – Η πρακτική μπορεί να επισύρει βαριές ποινές στις ΗΠΑ
Στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών βρίσκεται η 23χρονη Φίμπι Γκέιτς, κόρη του Μπιλ Γκέιτς, καθώς η startup Phia, την οποία συνίδρυσε με τη Σοφία Κιάνι, κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε την πρακτική «cookie stuffing» για να πιστώνεται διαδικτυακές πωλήσεις ακόμη και όταν οι καταναλωτές δεν χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία της.
Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του Bloomberg, εσωτερικά μηνύματα στο Slack και εταιρικά στοιχεία δείχνουν ότι οι δύο συνιδρύτριες γνώριζαν επί μήνες για λειτουργίες που οδηγούσαν σε υπερκαταγραφή προμηθειών, παρότι τον Ιούλιο η Phia είχε ανακοινώσει ότι πληροφορήθηκε το πρόβλημα μόλις «τις τελευταίες 24 ώρες».
Το πρόβλημα, σύμφωνα με το Bloomberg, ήταν ότι η Phia φέρεται να τοποθετούσε cookies ακόμη και όταν οι καταναλωτές δεν χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία, με αποτέλεσμα να πιστώνεται πωλήσεις που ενδεχομένως δεν είχε προκαλέσει.
Η δικηγόρος Άριελ Γκίβνερ ανέφερε ότι το «cookie stuffing» μπορεί να αντιμετωπιστεί από τα αμερικανικά δικαστήρια ως ομοσπονδιακή απάτη μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αδίκημα που μπορεί να επισύρει μέγιστη ποινή έως 20 χρόνια φυλάκισης, μαζί με πρόστιμα και αποζημιώσεις.
Σε εσωτερικό μήνυμα στις 18 Δεκεμβρίου, η Φίμπι Γκέιτς φέρεται να ζήτησε από developers να επιβεβαιώσουν ότι η αυτόματη τοποθέτηση cookie λειτουργούσε σε όλα τα sites με κουπόνια, ώστε η Phia να αποκομίζει έσοδα από το σύνολο της αξίας των πωλήσεων.
Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι τον Ιούνιο περίπου το 51% της αξίας των πωλήσεων για τις οποίες η Phia διεκδικούσε πίστωση συνδεόταν με «cookie stuffing».
Μετά την απενεργοποίηση των επίμαχων λειτουργιών τον Ιούλιο, τα μέσα ημερήσια έσοδα της εταιρείας φέρεται να υποχώρησαν από περίπου 80.000 δολάρια σε 10.000 έως 28.000 δολάρια. Η Phia αμφισβητεί αυτή την ερμηνεία, υποστηρίζοντας ότι τότε είχε απενεργοποιήσει και άλλες μεθόδους monetization.
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προχωρά στην πρόσληψη επικεφαλής συμμόρφωσης, προκειμένου να αποτρέψει την επανάληψη αντίστοιχου περιστατικού.
Η Impact.com, μία από τις affiliate πλατφόρμες με τις οποίες συνεργαζόταν η Phia, έχει ήδη αναστείλει τη συνεργασία και ανακατανείμει προμήθειες που προορίζονταν για την εταιρεία, σύμφωνα με το Bloomberg.
Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του Bloomberg, εσωτερικά μηνύματα στο Slack και εταιρικά στοιχεία δείχνουν ότι οι δύο συνιδρύτριες γνώριζαν επί μήνες για λειτουργίες που οδηγούσαν σε υπερκαταγραφή προμηθειών, παρότι τον Ιούλιο η Phia είχε ανακοινώσει ότι πληροφορήθηκε το πρόβλημα μόλις «τις τελευταίες 24 ώρες».
Τι είναι το «cookie stuffing»Η Phia λειτουργεί ως browser extension που εντοπίζει εκπτωτικούς κωδικούς σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Όταν ο καταναλωτής χρησιμοποιεί έναν κωδικό της, το λογισμικό τοποθετεί ένα «cookie», ώστε να καταγραφεί ότι συνέβαλε στην πώληση και να λάβει προμήθεια.
Το πρόβλημα, σύμφωνα με το Bloomberg, ήταν ότι η Phia φέρεται να τοποθετούσε cookies ακόμη και όταν οι καταναλωτές δεν χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία, με αποτέλεσμα να πιστώνεται πωλήσεις που ενδεχομένως δεν είχε προκαλέσει.
Η δικηγόρος Άριελ Γκίβνερ ανέφερε ότι το «cookie stuffing» μπορεί να αντιμετωπιστεί από τα αμερικανικά δικαστήρια ως ομοσπονδιακή απάτη μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αδίκημα που μπορεί να επισύρει μέγιστη ποινή έως 20 χρόνια φυλάκισης, μαζί με πρόστιμα και αποζημιώσεις.
Τα μηνύματα της Φίμπι ΓκέιτςΣύμφωνα με το Bloomberg, η πρακτική φέρεται να εφαρμοζόταν τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο σε πωλήσεις μεγάλων εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι Nike, Gap και Nordstrom.
Σε εσωτερικό μήνυμα στις 18 Δεκεμβρίου, η Φίμπι Γκέιτς φέρεται να ζήτησε από developers να επιβεβαιώσουν ότι η αυτόματη τοποθέτηση cookie λειτουργούσε σε όλα τα sites με κουπόνια, ώστε η Phia να αποκομίζει έσοδα από το σύνολο της αξίας των πωλήσεων.
Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι τον Ιούνιο περίπου το 51% της αξίας των πωλήσεων για τις οποίες η Phia διεκδικούσε πίστωση συνδεόταν με «cookie stuffing».
Μετά την απενεργοποίηση των επίμαχων λειτουργιών τον Ιούλιο, τα μέσα ημερήσια έσοδα της εταιρείας φέρεται να υποχώρησαν από περίπου 80.000 δολάρια σε 10.000 έως 28.000 δολάρια. Η Phia αμφισβητεί αυτή την ερμηνεία, υποστηρίζοντας ότι τότε είχε απενεργοποιήσει και άλλες μεθόδους monetization.
Η απάντηση της PhiaΗ εταιρεία υποστηρίζει ότι οι λειτουργίες που προκαλούσαν λανθασμένη απόδοση πωλήσεων αφαιρέθηκαν στις 7 Ιουλίου και ότι έχει αρχίσει να εξετάζει όλες τις συναλλαγές και να επιστρέφει προμήθειες στους συνεργάτες που επηρεάστηκαν.
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προχωρά στην πρόσληψη επικεφαλής συμμόρφωσης, προκειμένου να αποτρέψει την επανάληψη αντίστοιχου περιστατικού.
Η Impact.com, μία από τις affiliate πλατφόρμες με τις οποίες συνεργαζόταν η Phia, έχει ήδη αναστείλει τη συνεργασία και ανακατανείμει προμήθειες που προορίζονταν για την εταιρεία, σύμφωνα με το Bloomberg.
Η Phia είχε αντλήσει το 2025 χρηματοδότηση 30 εκατ. δολαρίων από επενδυτές, μεταξύ των οποίων η Χέιλι Μπίμπερ, η Κρις Τζένερ και η ιδρύτρια της Spanx, Σάρα Μπλέικλι.
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