Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό εθεάθησαν μαζί στη Σαρδηνία, δείτε φωτογραφίες
Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό εθεάθησαν μαζί στη Σαρδηνία, δείτε φωτογραφίες
Το ζευγάρι κάνει διακοπές στην Ευρώπη, πριν από λίγες ημέρες είχε βρεθεί στη νότια Γαλλία και στη συνέχεια στην Ελλάδα
Στη Σαρδηνία εθεάθησαν μαζί η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Ευρώπη.
Η 41χρονη τραγουδίστρια και ο 54χρονος πρώην πρωθυπουργός του Καναδά εντοπίστηκαν την Τετάρτη 12 Αυγούστου να φτάνουν σε αεροδρόμιο στην Όλμπια της Σαρδηνίας.
Η Πέρι που φορούσε ακουστικά, κατέβηκε από ιδιωτικό αεροσκάφος μαζί με τον Τριντό και κατευθύνθηκαν προς το όχημα που τους περίμενε. Στη σύντομη διαδρομή από το αεροπλάνο μέχρι το αυτοκίνητο, οι δυο τους περπατούσαν χέρι-χέρι.
Δείτε φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια πραγματοποιεί εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ και υπαίθριους χώρους σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αυτό το καλοκαίρι, με τον Τζάστιν Τριντό να την ακολουθεί στο ταξίδι της. Μετά την ολοκλήρωση των συναυλιών της, το ζευγάρι απαθανατίστηκε στη νότια Γαλλία και στη συνέχεια στην Ελλάδα, ενώ πλέον βρίσκεται στην Ιταλία.
Η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδα έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση σε κόκκινο χαλί τον Ιούνιο, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca. Σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα, τον Ιούλιο του 2025, είχαν πυροδοτήσει τις πρώτες φήμες περί σχέσης, όταν είχαν φωτογραφηθεί να δειπνούν μαζί στο Μόντρεαλ.
Φωτογραφίες: FREZZA LAFATA / CIAO PIX / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Η 41χρονη τραγουδίστρια και ο 54χρονος πρώην πρωθυπουργός του Καναδά εντοπίστηκαν την Τετάρτη 12 Αυγούστου να φτάνουν σε αεροδρόμιο στην Όλμπια της Σαρδηνίας.
Η Πέρι που φορούσε ακουστικά, κατέβηκε από ιδιωτικό αεροσκάφος μαζί με τον Τριντό και κατευθύνθηκαν προς το όχημα που τους περίμενε. Στη σύντομη διαδρομή από το αεροπλάνο μέχρι το αυτοκίνητο, οι δυο τους περπατούσαν χέρι-χέρι.
Δείτε φωτογραφίες
Katy Perry and Justin Trudeau hold hands while touching down in Sardinia as lavish European vacation stretches into THIRD WEEK https://t.co/aGN1kdk8QT— Daily Mail US (@Daily_MailUS) August 13, 2026
Η τραγουδίστρια πραγματοποιεί εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ και υπαίθριους χώρους σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αυτό το καλοκαίρι, με τον Τζάστιν Τριντό να την ακολουθεί στο ταξίδι της. Μετά την ολοκλήρωση των συναυλιών της, το ζευγάρι απαθανατίστηκε στη νότια Γαλλία και στη συνέχεια στην Ελλάδα, ενώ πλέον βρίσκεται στην Ιταλία.
Η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδα έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση σε κόκκινο χαλί τον Ιούνιο, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca. Σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα, τον Ιούλιο του 2025, είχαν πυροδοτήσει τις πρώτες φήμες περί σχέσης, όταν είχαν φωτογραφηθεί να δειπνούν μαζί στο Μόντρεαλ.
Φωτογραφίες: FREZZA LAFATA / CIAO PIX / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
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