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Σοκαριστικό έγκλημα στη Βραζιλία: 24χρονη μαχαίρωσε και σκότωσε εν ψυχρώ 81χρονο που έκανε ποδήλατο
Σοκαριστικό έγκλημα στη Βραζιλία: 24χρονη μαχαίρωσε και σκότωσε εν ψυχρώ 81χρονο που έκανε ποδήλατο
Μετά το χτύπημα από το μαχαίρι, ο άνδρας σε κατάσταση σοκ προσπαθεί να αντιληφθεί τι έχει συμβεί - Αν και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, το τραύμα που είχε υποστεί από την 24χρονη, αποδείχθηκε θανατηφόρο
Ένα αδιανόητο έγκλημα με θύμα έναν 81χρονο που έκανε ποδήλατο και δράστη μια 24χρονη που τον μαχαίρωσε εν ψυχρώ, κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας στη Βραζιλία.
Στο βίντεο από όσα συνέβησαν στην πολιτεία Φόρμινγκα τη Δευτέρα, φαίνεται αρχικά η 24χρονη να περπατάει στον δρόμο.
Κάποια στιγμή δίπλα της περνάει ο 81χρονος κάνοντας ποδήλατο και τότε, χωρίς να υπάρξει κάποιος καβγάς ή κάποια άλλη προφανή αιτία, η 24χρονη βγάζει ένα μαχαίρι και χτυπάει στο κορμί τον ηλικιωμένο.
Μετά το χτύπημα από το μαχαίρι, ο άνδρας σε κατάσταση σοκ προσπαθεί να αντιληφθεί τι έχει συμβεί. Αν και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, το τραύμα που είχε υποστεί από την 24χρονη, αποδείχθηκε θανατηφόρο.
Μετά τον θάνατο του 81χρονου ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό της νεαρής δράστριας, η οποία τελικά συνελήφθη την επόμενη ημέρα, Τρίτη, το απόγευμα, με το κίνητρο του δολοφονικού μαχαιρώματος να παραμένει ακόμα άγνωστο.
Στο βίντεο από όσα συνέβησαν στην πολιτεία Φόρμινγκα τη Δευτέρα, φαίνεται αρχικά η 24χρονη να περπατάει στον δρόμο.
Κάποια στιγμή δίπλα της περνάει ο 81χρονος κάνοντας ποδήλατο και τότε, χωρίς να υπάρξει κάποιος καβγάς ή κάποια άλλη προφανή αιτία, η 24χρονη βγάζει ένα μαχαίρι και χτυπάει στο κορμί τον ηλικιωμένο.
Um idoso de 81 anos foi morto com uma facada no peito enquanto andava de bicicleta em uma rua de Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais, nessa segunda-feira (10/8). Imagens de uma câmera de segurança instalada nas proximidades mostram o idoso pedalando quando uma mulher,… pic.twitter.com/LHg6Jjo9x4— O TEMPO (@otempo) August 11, 2026
Μετά το χτύπημα από το μαχαίρι, ο άνδρας σε κατάσταση σοκ προσπαθεί να αντιληφθεί τι έχει συμβεί. Αν και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, το τραύμα που είχε υποστεί από την 24χρονη, αποδείχθηκε θανατηφόρο.
Μετά τον θάνατο του 81χρονου ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό της νεαρής δράστριας, η οποία τελικά συνελήφθη την επόμενη ημέρα, Τρίτη, το απόγευμα, με το κίνητρο του δολοφονικού μαχαιρώματος να παραμένει ακόμα άγνωστο.
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