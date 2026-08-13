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Στα Μάταλα η Ζόζεφιν για να κάνει «επανεκκίνηση της ενέργειάς της», δείτε φωτογραφίες
Στα Μάταλα η Ζόζεφιν για να κάνει «επανεκκίνηση της ενέργειάς της», δείτε φωτογραφίες
Δείτε τις στιγμές που επέλεξε η Ζόζεφιν από το ταξίδι της στην Κρήτη
Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Μάταλα βρέθηκε η Ζόζεφιν για ολιγοήμερες διακοπές.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram, με το ταξίδι αυτό στη Μεγαλόνησο έκανε «επανεκκίνηση της ενέργειάς» της.
Στο άλμπουμ με τις στιγμές που επέλεξε, η τραγουδίστρια εκτός από τις φωτογραφίες της στα στενά, διάλεξε και ένα καρέ με καρδιές ζωγραφισμένες στο οδόστρωμα αλλά και μια ταμπέλα από την ταβέρνα «Αλέξης Ζορμπάς».
Δείτε την ανάρτηση της Ζόζεφιν από τα Μάταλα
Όπως έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram, με το ταξίδι αυτό στη Μεγαλόνησο έκανε «επανεκκίνηση της ενέργειάς» της.
Στο άλμπουμ με τις στιγμές που επέλεξε, η τραγουδίστρια εκτός από τις φωτογραφίες της στα στενά, διάλεξε και ένα καρέ με καρδιές ζωγραφισμένες στο οδόστρωμα αλλά και μια ταμπέλα από την ταβέρνα «Αλέξης Ζορμπάς».
Δείτε την ανάρτηση της Ζόζεφιν από τα Μάταλα
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