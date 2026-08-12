Η Αλεξάνδρα Νίκα ευχήθηκε στη μητέρα της Μιράντα Πατέρα για τα γενέθλιά της: «Σ’ αγαπάμε απέραντα Gigi»
Η Αλεξάνδρα Νίκα ευχήθηκε στη μητέρα της Μιράντα Πατέρα για τα γενέθλιά της: «Σ’ αγαπάμε απέραντα Gigi»
Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε μία κοινή φωτογραφία με τη μητέρα της
Στη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα ευχήθηκε δημόσια η Αλεξάνδρα Νίκα για τα γενέθλιά της.
Την Τρίτη 11 Αυγούστου, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία κοινή φωτογραφία με τη μητέρα της, στην οποία εμφανίζονται να περπατούν πιασμένες χέρι - χέρι, ενώ κοιτούσαν χαμογελαστές την κάμερα.
«Χρόνια πολλά στον βράχο μας. Σ’ αγαπάμε απέραντα Gigi» έγραψε η Αλεξάνδρα Νίκα πάνω στο story της, συνοδεύοντας την εικόνα με το κομμάτι «Free Bird» των Lynyrd Skynyrd.
Δείτε τη φωτογραφία
Την Τρίτη 11 Αυγούστου, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία κοινή φωτογραφία με τη μητέρα της, στην οποία εμφανίζονται να περπατούν πιασμένες χέρι - χέρι, ενώ κοιτούσαν χαμογελαστές την κάμερα.
«Χρόνια πολλά στον βράχο μας. Σ’ αγαπάμε απέραντα Gigi» έγραψε η Αλεξάνδρα Νίκα πάνω στο story της, συνοδεύοντας την εικόνα με το κομμάτι «Free Bird» των Lynyrd Skynyrd.
Δείτε τη φωτογραφία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα