Η Αλεξάνδρα Νίκα ευχήθηκε στη μητέρα της Μιράντα Πατέρα για τα γενέθλιά της: «Σ’ αγαπάμε απέραντα Gigi»
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Αλεξάνδρα Νίκα Μιράντα Πατέρα Γενέθλια

Η Αλεξάνδρα Νίκα ευχήθηκε στη μητέρα της Μιράντα Πατέρα για τα γενέθλιά της: «Σ’ αγαπάμε απέραντα Gigi»

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε μία κοινή φωτογραφία  με τη μητέρα της

Η Αλεξάνδρα Νίκα ευχήθηκε στη μητέρα της Μιράντα Πατέρα για τα γενέθλιά της: «Σ’ αγαπάμε απέραντα Gigi»
Ιωάννα Μαρίνου
33 ΣΧΟΛΙΑ
Στη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα ευχήθηκε δημόσια η Αλεξάνδρα Νίκα για τα γενέθλιά της.

Την Τρίτη 11 Αυγούστου, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία κοινή φωτογραφία με τη μητέρα της, στην οποία εμφανίζονται να περπατούν πιασμένες χέρι - χέρι, ενώ κοιτούσαν χαμογελαστές την κάμερα. 

«Χρόνια πολλά στον βράχο μας. Σ’ αγαπάμε απέραντα Gigi» έγραψε η Αλεξάνδρα Νίκα πάνω στο story της, συνοδεύοντας την εικόνα με το κομμάτι «Free Bird» των Lynyrd Skynyrd.

Δείτε τη φωτογραφία

Η Αλεξάνδρα Νίκα ευχήθηκε στη μητέρα της Μιράντα Πατέρα για τα γενέθλιά της: «Σ’ αγαπάμε απέραντα Gigi»
Ιωάννα Μαρίνου
33 ΣΧΟΛΙΑ

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