GNTM: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα για τον 7ο κύκλο, η ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου
GNTM: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα για τον 7ο κύκλο, η ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου
Ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας αυτό το ταξίδι, έγραψε στο Instagram το μοντέλο, δημοσιεύοντας backstage φωτογραφίες
Τα γυρίσματα του GNTM ολοκληρώθηκαν και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκανε μία ανάρτηση στα social media.
Το μοντέλο και παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από τα backstage με τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής, τον Λάκη Γαβαλά, τον Άγγελο Μπράτη, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και την Μπέττυ Μαγγίρα και δήλωσε ανυπόμονη να μοιραστεί αυτό το «ταξίδι» με τους τηλεθεατές.
Όπως έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: «Προσπαθώντας να κρατήσω τα spoilers μακριά και χωρίς να περιαυτολογήσω, θα σας πω μόνο πως το GNTM είναι ένα ταξίδι που ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως το GNTM7 έρχεται και έχει απ’ όλα: νέα πρόσωπα, υπέροχα παιδιά, μόδα, ανατροπές, εκπλήξεις, πολύ γέλιο και μια ομάδα με άποψη, ενέργεια και δυνατή χημεία! Έχω ήδη αρχίσει να μετράω αντίστροφα μέχρι να ανοίξει η πόρτα αυτού του μαγικού κόσμου και να ζήσετε κι εσείς όσα κι εμείς».
Στη συνέχεια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τους ανθρώπους που δούλεψαν γι' αυτή την παραγωγή τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες: «Και πάνω απ’ όλα, νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη για όλους τους ανθρώπους, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, που έδωσαν την ενέργεια, την ψυχή και την αγάπη τους σε αυτό το ταξίδι. Είστε οι καλύτεροι! Για την ώρα όμως… IT’S A GNTM WRAP! Καλό καλοκαίρι σε εμάς, καλό υπόλοιπο σε εσάς και κρατήστε χώρο στην οθόνη σας γιατί θα σας χρειαστεί».
Η ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου
Το μοντέλο και παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από τα backstage με τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής, τον Λάκη Γαβαλά, τον Άγγελο Μπράτη, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και την Μπέττυ Μαγγίρα και δήλωσε ανυπόμονη να μοιραστεί αυτό το «ταξίδι» με τους τηλεθεατές.
Όπως έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: «Προσπαθώντας να κρατήσω τα spoilers μακριά και χωρίς να περιαυτολογήσω, θα σας πω μόνο πως το GNTM είναι ένα ταξίδι που ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως το GNTM7 έρχεται και έχει απ’ όλα: νέα πρόσωπα, υπέροχα παιδιά, μόδα, ανατροπές, εκπλήξεις, πολύ γέλιο και μια ομάδα με άποψη, ενέργεια και δυνατή χημεία! Έχω ήδη αρχίσει να μετράω αντίστροφα μέχρι να ανοίξει η πόρτα αυτού του μαγικού κόσμου και να ζήσετε κι εσείς όσα κι εμείς».
Στη συνέχεια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τους ανθρώπους που δούλεψαν γι' αυτή την παραγωγή τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες: «Και πάνω απ’ όλα, νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη για όλους τους ανθρώπους, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, που έδωσαν την ενέργεια, την ψυχή και την αγάπη τους σε αυτό το ταξίδι. Είστε οι καλύτεροι! Για την ώρα όμως… IT’S A GNTM WRAP! Καλό καλοκαίρι σε εμάς, καλό υπόλοιπο σε εσάς και κρατήστε χώρο στην οθόνη σας γιατί θα σας χρειαστεί».
Η ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου
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